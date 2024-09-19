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蔡曉瑩

蔡曉瑩：逆向旅遊：如何重新定義旅遊及體驗

【明報文章】大家周末一般選擇留港還是外出旅遊？過去的周末，本港居民離境人次超過70萬。愈來愈多港人選擇北上，這一現象不僅反映了旅遊消費需求的轉變，也揭示了社會文化及市場的調整。「逆向旅遊」的現象是否只限於香港？為何更多人選擇這種旅遊的新趨勢？

「逆向旅遊」指的是旅遊流向的改變，尤其是原本以一地為旅遊消費目的地之旅客，轉而選擇另一地方作為旅遊點。

「逆向旅遊」新趨勢

隨着深圳的社會及經濟快速發展，及多元文創地標的興起，不少港人周末跨境到深圳的新興景點短途旅遊、到新的消閒娛樂場所美容按摩、到特色餐廳消費等。社會變遷下，年輕一代對文創主導的旅遊體驗亦更為普及。深圳更開闊的城市空間和文創社區，例如南山的「創意園」和「文化村」，讓更多年輕人可以參加當地的藝術展覽或工作坊，享受創意融入生活的氛圍。不少家庭旅客也會選擇在深圳的各大公園（如深圳灣公園或大梅沙海濱公園）徒步旅行、騎自行車，或只是靜靜地坐在草地上野餐，享受慢活及大自然的美景。

事實上，逆向旅遊的現象並不限於香港人北上。在內地，更多年輕人開始傾向避開以往較為熱門及擁擠的旅遊目的地，選擇遊客較少且更閒適的景點出遊。近年，在以往較不擁擠的二三線城市，遊客數量亦見增長，平均在國慶期間的酒店房間預訂量都比以往增長10%至30%（註1）。旅客除了節省熱門目的地的旅遊旺季費用，更是希望在罕有的假日期間，追求與工作日不同的寧靜及閒逸。

社會文化及市場轉型：慢旅遊

「慢旅遊」（slow tourism）是一種倡導以更為放鬆和深入的方式體驗旅遊的理念，強調與目的地的文化、環境和社區之真實聯繫。這種旅遊方式，旨在脫離走馬看花式的景點旅遊帶來的資源消耗與表面化體驗。慢旅遊鼓勵旅客減少行程中的景點數量，專注於質量而非數量，從而促進更深入的文化理解和環境保護。

研究表明，慢旅遊對於提升旅遊者的滿意度和幸福感具有積極影響。旅客在慢旅遊過程中，能夠享受當地生活方式，並與當地居民建立更深聯繫。這種互動不僅可增強文化認同感，也促進社區的可持續發展。此外，慢旅遊還能夠減少旅遊對環境的負擔，因為它通常涉及較少的移動和更低的資源消耗。慢旅遊作為一種可持續的旅遊方式，不僅可滿足旅客對深度體驗的需求，也有助於保護和尊重目的地之文化和環境。

歐洲經驗如何啟發本港

在社交媒體及文化政策的推動下，更多人接觸到較為小眾的旅遊資訊。逆向旅遊和慢旅遊的興起，促使年輕旅客不僅追求熱門的名勝古蹟，而是轉向深度體驗和文化交流。社交媒體作為一個連繫全球的文化及資訊交流平台，令旅客得以分享他們在較不為人知的小鎮或隱藏景點的照片或影片。這類視覺內容，迅速吸引了追求慢旅遊的旅客青睞。例如位於意大利的阿爾巴（Alba）小鎮，因為網紅的推廣而成為逆向旅遊熱點，吸引了大量尋求獨特體驗的旅客。根據當地旅遊局統計，阿爾巴的旅遊人數在社交媒體推廣後增長了30%。

其次，文化政策在推動慢旅遊方面也扮演着重要角色。以法國旅遊發展署為例，其推行的「慢旅遊」推廣政策，鼓勵旅客以「探索法國」（#ExploreFrance）及「夢想、慢活」（dream big, live slow）為主題，追求「更悠閒、可持續、更地道的旅遊體驗」（註2），吸引遊客在小鎮和鄉村地區停留更長時間。這一政策不僅增強了旅客對當地文化的認識，也促進了當地經濟的多元化。根據法國旅遊局數據，參加慢旅遊的旅客中，有70%表示願意再次回訪，顯示了這種旅遊模式的吸引力。

影響全球市場格局 帶來經濟新機遇

在本港，亦見民間有更多文化深度遊和慢活體驗活動萌芽，例如城市研究學者、社區導賞團體（如「街坊帶路」）推動的城市散步團，結合藝術、寫作及交通的各區藝術巴士團和展覽等，都以「慢旅遊」的深度遊方式，為香港城市和旅遊的可持續發展提供了一些啟發性的方向。

社交媒體和文化政策的互動結合，為逆向旅遊和慢旅遊的發展提供了強而有力的支持。隨着旅客對深度體驗的需求不斷增加，這一趨勢將繼續影響全球旅遊市場的格局，並為各地的經濟增長帶來新機遇。

註1：〈「逆向旅遊」受年輕人青睞 前景看好〉，2022年11月14日《中國日報》

註2："#ExploreFrance: "Dream big, live slow": Atout France and its partners are committed to increasingly sustainable tourism", Atout France, Mar 28, 2024

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任、藝術設計系副系主任及助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[蔡曉瑩]

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