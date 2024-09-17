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歐陽五

歐陽五：警惕對中國電動車的「捧殺」

【明報文章】前幾日筆者與一位海外老友聊天，對方言及中國汽車最近一年在全球「攻城略地」，德國、日本都無從招架云云。筆者頗有幾分感慨，沒想到近年常常憂心中國經濟的老友，竟對中國電動車有如此「樂觀」之語。感慨之餘，又不禁想：大家真的都這麼認為嗎？

誠然，中國電動車的產銷量已連續9年穩居全球第一，由此帶動中國超越日本，成為世界最大汽車出口國。在最新公布的《財富》世界500強企業當中，10家中國汽車及零部件公司上榜，尤其比亞迪和寧德時代排名的快速攀升，顯示出中國新能源品牌的國際影響力。

與之形成對比的是，德國福士（Volkswagen）本月初宣布將可能首次關閉本土工廠；7月初，日本本田（Honda）宣布泰國大城府工廠將於2025年前停產。彼時，比亞迪在泰國羅勇府的工廠正竣工投產。

然而，高歌猛進的中國電動車可以高枕無憂了嗎？恐怕並不盡然。筆者以為，至少有三大隱憂值得居安思危。

中國電動車企的三大隱憂

首先，關鍵核心技術的突破。中國電動車企業最近10年的科技創新及應用能力快速成長，不少跨國車企在相關技術儲備、產業鏈積累和成本能力上，確實遜色於中國品牌。但在中美博弈的大背景下，美國聯合盟友對華實施愈來愈嚴苛的高科技「封鎖」，中國電動車企能否繼續保持科技領先，道阻且長。

譬如，以比亞迪為代表的中國電動車企在電池、電機、電控這三大件上基本實現自主，惟汽車晶片的國產化比率卻堪憂。一輛傳統燃油車大概裝載300至500塊晶片，但採用更多電子控件的電動車，每輛車上的晶片數目至少有1000塊，且智能化程度更高的車型，晶片需求量更大，有的多達3000塊。據不完全統計，中國汽車晶片的國產化比率僅為15%，且晶片在整車成本中的佔比於最近5年正快速上揚。這對於已被美歐高關稅削去價格優勢的中國電動車品牌，無疑雪上加霜。

其次，美歐高關稅下的本土化挑戰。本月27日起，美國對中國製造的電動車關稅將上調到100%。而歐盟正計劃在下周就提高中國產電動車關稅稅率投票，且歐盟已拒絕中國電動車企提出的最低進口報價承諾提議。作為因應措施之一，中國電動車企正加大海外佈局，有的直接赴美歐建廠，有的前往第三國。

然而，當這些車企不再擁有原本的中國優勢，例如充足的技術工程師和熟練工人、僅一個半小時車程的供應鏈生態圈等，再疊加令當地車企都要「撓頭」的高昂成本、嚴格法規、強勢工會等一系列問題，面對激烈的同業競爭，是否還能勝出？更有甚者，如果所在國要求中國電動車企以轉移最新技術來換取市場，又該何去何從？

再次，防止「內捲式」惡性競爭。有人說，中國造車新勢力能夠脫穎而出，不是政府「補」出來，而是企業「捲」出來的。中國電動車企的「內捲」着實出名——捲軟件、捲成本、捲出海、捲生態，不一而足。但「內捲」的負面效應也正在顯現，例如消費者對價格敏感度提高、產品快速迭代壓力增大、企業利潤率壓縮、品牌忠誠度下降等。

在電動車這片紅海，中國車企幾乎就像《愛麗絲鏡中奇遇記》裏，紅王后對愛麗絲所說：「你必須盡力不停地奔跑，才能保持在原地。」甚至有傳言說，歐美日車企正在等待中國車市崩盤。

中國在歐美市佔率 業內心知肚明

從民族工業角度來看，中國電動車賣爆全球，當然是「中國製造」揚眉吐氣的時刻。但是，若除去中國產的特斯拉及上海汽車集團旗下的名爵（MG）、吉利集團旗下的極星（Polestar），中國本土品牌的電動車在歐洲尤其是北美的市佔率究竟如何，業內心知肚明。所謂「中國產能過剩」的指摘，不過是「中國威脅論」的又一變種。筆者也希望自己的種種擔心只是杞人憂天，但倘果真陷入中國電動車「大殺四方」的美妙泡泡中，恐有遭「捧殺」之虞。正所謂，殺君馬者道旁兒。

作者是時事評論員

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[歐陽五]

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