報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
觀點
2024年9月17日星期二
阮紀宏
筆陣
筆陣：香港先行先試進軍非洲 民間團體為國家打頭陣 ／文：阮紀宏
聞風筆動：周守仁國慶賀辭 教會「中國化」及「本地化」首度並列 ／文：李先知
林緻茵：智庫經歷「寒冬」 代表着什麼
狄志遠、彭意婷：提升青年話語權 開啟香港復和新局
潘圓圓：美國投資政策 需重返理性
歐陽五：警惕對中國電動車的「捧殺」
筆陣：香港先行先試進軍非洲 民間團體為國家打頭陣 ／文：阮紀宏
【明報文章】中非合作論壇本月初在北京召開，東道主向遠道而來的53個非洲國家元首及代表宣布，提升中國與非洲國家的關係層級，並承諾在貿易、經濟與社會發展方面，提供資金與技術援助，推動非洲國家現代化進程。
上 / 下一篇新聞
筆陣：香港先行先試進軍非洲 民間團體為國家打頭陣 ／文：阮紀宏
聞風筆動：周守仁國慶賀辭 教會「中國化」及「本地化」首度並列 ／文：李先知
林緻茵：智庫經歷「寒冬」 代表着什麼
狄志遠、彭意婷：提升青年話語權 開啟香港復和新局
潘圓圓：美國投資政策 需重返理性
歐陽五：警惕對中國電動車的「捧殺」
聞風筆動：周守仁國慶賀辭 教會「中國化」及「本地化」首度並列 ／文：李先知
林緻茵：智庫經歷「寒冬」 代表着什麼
狄志遠、彭意婷：提升青年話語權 開啟香港復和新局
潘圓圓：美國投資政策 需重返理性
歐陽五：警惕對中國電動車的「捧殺」
prev
next