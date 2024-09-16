梁敬國：讓數據說話：輸入勞工計劃仍有必要

以數據做決策

目前建造業某些工種仍有空缺，商會每年均會做兩次建造業勞工需求調查。最新一輪調查於今年4月進行，供應與需求相差值由去年11月的14.5%下降至8.22%，數據正反映勞動力不足。

商會代表業界支持政府按人力需求調查，整體評估行業未來幾年的人力需求，並以多管齊下的方法處理人力需求，這包括加強本地培訓、支持業界採用創新科技，提升生產力以減少人手短缺。同時，政府亦需要有機制處理較長期因行業僱員老化的人力需求，及短期個別工種人手波動，因此輸入勞工計劃作為輔助措施有其作用。商會支持政府以本地工人優先就業的原則，透過上述多重措施，確保建造業有足夠人手，提升競爭力。

人手問題在過去10多年一直困擾建造業，加上受外圍經濟環境影響，新發展項目數量相應減少；同時現時配對模式局限就業機會，令工人流動性較低，或會出現暫時失業，這些情况以往亦曾出現，稍過一段時間就能夠重返職場，畢竟業界仍缺人手。因此，單純將工人開工不足歸咎於輸入勞工計劃，並不公平；必須有實質數據支持才可。

香港需有可持續的勞動力

隨着人口老化，在保證施工質素及安全的大前提下，業內人才培訓存在困難。業界預計未來出現技術工人不足的情况，較持續出現本地工人開工不足的可能性為高。再者，發展局於輸入勞工計劃執行上亦已嚴格把關，除了把保障本地工人的權益放在首位，已來港完成工作的工人亦會返回內地，不存在「長期佔據本地勞動市場席位」之說。

我們必須正視建造業等多個工種已經出現「青黃不接」的情况多年，加上勞動人口老齡化、年輕人入行意願不高、培訓生源不足等，即使採用創新建築方法及科技去減省人手，並配合廣泛宣傳工作，也非一時三刻能夠解決人手短缺困局。

輸勞計劃是建基於需求數據

輸入勞工本是良好政策方向，乃基於多年及持續的需求數據制定，絕不能夠「輕易輸入、隨便暫停」如此兒戲。突然暫緩計劃是不自然及不合理，亦令業界無所適從。政策並非要取代本地工人，而是令本港社會擁有可持續的勞動力，從而帶動經濟長遠發展。因此，我們更應審時度勢，繼續監察人手需求數據，按照科學數據行動並制訂政策，才是社會樂見。

作者是香港建造商會執行總監

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[梁敬國]