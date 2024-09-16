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余晶煒

余晶煒：提高勞動參與率 解人手不足問題

【明報文章】香港近期的建造業剝削外勞事件，再次激起應否輸入勞工的爭論。支持者主張失業率低、人手短缺，應擴大輸入外勞；反對者則擔憂威脅本地勞工就業，呼籲政府煞停。

本港失業率（3%）和就業不足率（1.2%）帶給人們「充分就業」的假象，但勞動人口參與率僅57%，低於英國（63%）、日本（64%）、中國內地（66%）、歐盟（76%）。而本港老齡人口比例約21%，接近英國（20%）、歐盟（20%），更低於日本（29%）。可見，本港勞動參與率偏低無法全部歸咎於老齡化。

勞動參與率偏低影響本地經濟，也減少政府稅收。隨着老齡化加劇帶來撫養比率上升，福利政策恐難以為繼。

輸勞將令本地就業環境惡化

薪酬水平取決於勞動力供求關係。勞資雙方「資訊不對等」，且勞動者掌握新技能需時，或因擔心找不到新工作而妥協；勞動者即使有工會和政黨支援（外勞的支援更少），議價能力也不及資方（後者有能力集體封殺「不聽話」的勞工，工會卻很難號召會員集體封殺無良企業），資方往往處於優勢地位，令勞動者供給彈性下降、薪酬低於市場均衡價格（這是最低工資的理論依據）。加上日益完善的社會保障體系增加了「保留工資」，對重體力、重複性、厭惡性或高風險的行業產生替代效應。建築、餐飲（尤其是「下四門」，即洗碗、清潔、樓面雜工、傳菜）、酒店（主要是房務員）、護老和運輸等行業，因此長期缺人。

而輸入勞工將令本地就業環境進一步惡化。除了合約薪酬更低，無良僱主或中介還可能利用外勞膽小怕事、不想失業、即使被剝削仍勝於回鄉打工的心態，威迫利誘令其就範，訂立「陰陽合同」、亂收費甚至收取非法「回佣」以獲取灰色利潤。隨着「劣幣驅逐良幣」，其他同行也將採用同樣手段以維持競爭力。就業環境惡化，將加速本地勞動者流失，導致技能傳承中斷而青黃不接，最終陷入擴大輸入外勞的惡性循環。

此外，由於技能培訓和勞工政策存在滯後性，勞動力供給和監管未能緊貼市場趨勢，令勞動力供求錯配，無良僱主有可乘之機。

政府應加強監管 降外勞「成本優勢」

直觀而言，提高薪酬就能提高勞動人口參與率、解決人手不足問題。但行業薪酬水平合理與否，乃各種經濟、社會結構因素動態交互影響的結果，絕非簡單加薪就能解決（何况僱主無意或無力加薪）。以建築業為例，勞工年齡普遍偏大是行業對年輕人缺乏吸引力的結果，反過來也會因年輕人太少而阻礙同齡人入行。

當下，特區政府應與內地密切合作，加強監管外勞僱主、中介，杜絕「陰陽合同」，以充分保障外勞權益，減少一些僱主聘請外勞的誘因。本地勞工團體亦應增加面向外勞的勞工權益宣教，強化其權利意識，增加無良僱主剝削的難度。這將有助降低外勞相對本地勞工的「成本優勢」。

短期內，政府除繼續協助培養新一代行業人才之外，打造建築業勞工資訊平台、縮窄勞資雙方的信息差距、消除人們對從業者的刻板印象、推動改善工作環境、開發降低工作強度和危險性的技術和工具，令建築工作更輕鬆、體面，推動行業年輕化，建立吸引年輕人入行的「正反饋機制」，都是可行之舉。

改變經濟結構 方可擺脫勞動市場失衡

長期而言，外勞薪酬和權利意識也會隨着其家鄉的經濟發展而提升，低人力成本模式終將不可持續。香港各勞動密集型行業，終會邁向自動化和資本密集化。我們需營造更有利於勞動者投入工作的社會環境，包括面向不同年齡層建立健全的技能培養、轉換機制和晉升階梯；降低入行門檻，以鼓勵不同年齡、性別的居民重投勞動市場。

只有推動產業轉型、改變經濟結構、重塑生產關係、將存量市場轉型為增量市場，才有可能提高勞動者議價能力、擺脫勞動市場失衡困境。總之，縮小外勞與本地勞工差距、扭轉行業老化局面、產業轉型和改變經濟結構，方能提高本地勞動參與率，解決人手不足問題。

作者是政策研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[余晶煒]

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