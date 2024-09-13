明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
吳永輝

吳永輝：對2024年施政報告的思考

【明報文章】民主黨早前就今年施政報告提了數十項大小建議。本文是一些思考。

承認問題、針對研究、提出解決，方是管治之道。今日香港經濟不景、民心不穩（反映在社會問題、自殺率等），樓市股市下挫，經濟數字除轉口出口及部分服務業有回升，大多倒退。

分析民生問題要包括外交形勢、人口文化和經濟結構改變、城市競爭、民情民意等。政府需跟進這些複雜困難的問題，以下將探討其中幾點。

政府需跟進8個方面問題

（1）推動加強香港的競爭因素。就區域競爭因素，因中美角力及內地出口疲軟，經濟受挫。但更嚴重的結構問題是，香港如何處理與深圳等大灣區城市的競爭。深圳經濟產值已超越香港，香港如何參與競爭？有什麼策略及行業可在本地提供足夠工作機會及競爭力？

（2）「大灣區幣」及大灣區一體化問題。大灣區問題需要香港政府有策略識見，重大舉措亦需北京支持。最近例子是有大灣區一體化的主張，如推行「大灣區幣」。那港元怎樣了？倒不如推動大灣區接受港元流通？這既強化港元地位，亦為香港經濟注入強心針。

香港以往採用西方各種制度，與世界接軌，但高地價政策令成本高企；現在聯通深圳，使本地零售餐飲等行業直接與深圳競爭，而外籍者可免簽證入境大陸亦減弱香港的獨特性。這些是結構性的改變，不會復原，因此要檢討如何令香港維持競爭力。港元當然是其一，西式制度亦是競爭力要素。

（3）維持「國際都會」的重要。我們認為一個國際都會除了資本、貨物和人員能自由流動外，社會必須有足夠包容性，讓資訊百花齊放、言論百家爭鳴。惟上月公布的「新聞自由指數」，香港新聞從業員對新聞自由指數的評分見2013年以來新低。香港特區能否在一國兩制下保持既有的國際性及獨特性，正面臨巨大挑戰。

日本商會亦對本港政治環境表達擔憂。其調查顯示，三成日資公司認為香港營商環境在過去一年「惡化」或「明顯惡化」，包括「政治穩定惡化」、「請人困難」和「營商成本高昂」等。

（4）人權、自由、法治與普選。保留香港作為國際都會的特點，包括保障人權自由、捍衛法治、政府透明問責等各方面；確保社會開放多元，讓不同立場者有免於恐懼的自由，不同想法理念可互相辯論，亦令公權力得到制衡。西方普通法的法治，是保障市民包括資本家的權益、平衡政府公權力，而非「以法治民」。過去一年部分終院海外法官辭任，無疑是一種警告。

普選及新聞自由的最大功能，是容許市民和媒體監督政府權力；應盡快落實《基本法》裏普選行政長官及立法會的目標，並在各級選舉加強市民的代表性，提高市民的政治效能及參與感。

（5）凍結公務員招聘，精簡架構，節省開支。公務員薪酬等開支佔政府經營開支約22%。現在政府赤字嚴重又難以加稅，當局應加強應用科技以提升工作效率，同時檢討各職系人員編制及其工作安排；完成檢討前，凍結全體公務員招聘及停止開設編外職位，為政府節流。我們不提出全體公務員減薪，因擔心打擊士氣，亦間接影響他們消費；至於問責官員應否減薪或減少職位，則要看特首如何領導了。

（6）發展與規劃。香港急需開展具底線思維的中短期策略規劃檢討，以及2050年策略規劃。所謂「底線思維」規劃檢討，就是因種種發展問題要放棄或修訂一些計劃。由於建設港鐵需長遠規劃和龐大投資，政府或因經濟因素暫緩或放棄中部填海，影響西面的南北鐵路走廊，政府必須及早規劃。北部區域發展依靠北環線動工，由於地產界投資意願低，將來發展資金何來，有待政府公布。

（7）扶持中小企度過經濟轉型。中小企佔本港公司九成多及提供約一半職位。現經濟甚差，政府應提供更多協助。大多數中小企在有限資源下，其海外市場多只及東南亞，因此能否以國家在「金磚集團」的實力，以電商等方式協助中小企拓展海外銷售，值得研究。同時，應續延長中小企融資擔保貸款的還款寬限，使中小企較易渡過難關。

（8）香港應落實國家「房住不炒」政策，但政府已全面「撤辣」容許炒賣；另一方面有地盤中途停工，尚幸並無「爛尾樓」事件。相關部門及地產代理監管局要密切關注各地盤情况，須合理保障小業主權益。

政府亦需確保公屋供應持續穩定，惟當局似乎在7：3的公私營房屋比例上「鬆口」。我們不支持更改，政府應維持供應足夠公屋單位予輪候人士上樓，並完善置業階梯，重推出售公屋及增建居屋，讓基層置業安居。而為有效取締不適切／惡劣居所，政府需縮短公屋輪候時間，並物色合適土地或閒置設施，興建合理水平的過渡房屋或簡約公屋，改善基層市民生活質素。

冀政府提清晰方向 讓社會辯論

若不針對地提出解決方案，當然不會解決難題。我們希望政府能提出清晰方向，並讓社會就香港未來路向辯論。我們對現時本港面對的經濟困境、民心渙散、欠缺凝聚力等情况，感相當憂慮；期望政府可接納民主黨建議，在尋求經濟發展的同時，必須關顧現時中小企和市民面對的燃眉之急。

作者是民主黨經濟及發展政策發言人、城市規劃師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]

上 / 下一篇新聞