杜麗緹：巴黎奧運：證法國是可信賴合作伙伴

法國在7月26日重塑了世界對奧運開幕禮的想像，為歷史帶來首次場館以外的典禮；空間的拉闊，使這場視覺饗宴更無束縛，許多畫面將烙印我們的腦海。例如騎着機械馬的騎士在塞納河驍勇前行；神秘的火炬手穿梭於屋頂之間，與電子遊戲文本互涉，同時呼應法國所精於的電玩產業；糅合重金屬搖滾、電子音樂的劇場演出，則以法國當代歷史及文學敘事牽引；而時裝騷般的環節向世界展示文化多元，樂壇天后Celine Dion在巴黎鐵塔上獻唱Hymne A L'Amour（《愛的頌歌》）等，相信大家仍歷歷在目。而8月28日在香榭麗舍大道舉行的殘奧開幕禮，演出嘉賓包括身障人士，直接響應主題提倡的共融和諧。

著名的古蹟建築和地標迎來體育賽事：馬術項目運動員馳騁於古典的凡爾賽宮；BMX自由式的單車手和滑板運動員，於協和廣場輪番競技。賽事在巴黎以外遍佈全國，回應奧運會的口號「Games wide open」——香港滑浪風帆和帆船運動員，可在馬賽飽覽地中海陽光和海浪；籃球和足球選址充滿活力的法國北部城市里爾；衝浪項目甚至踏上法屬海外領土大溪地！

港隊健兒在奧運及殘奧賽場上，每一位的表現都值得歡呼。我特別在此祝賀於巴黎大皇宮取得金牌的劍手張家朗和江旻憓；泳手何詩蓓亦報捷獲得兩面銅牌，成為香港史上贏得最多獎牌的奧運選手。同時，香港殘奧選手在硬地滾球、游泳和羽毛球比賽一共取得8面獎牌，是自2008年北京殘奧會以來最佳紀錄。

主辦方十分希望吸引法國當地乃至全球公眾投入參與，實有賴來自各地義工的付出，當中包括香港藝術家MC仁，在比賽期間提升運動員士氣。觀眾無論身在何方，都能夠透過直播緊貼賽事；而親身前往法國的參加者，更可觀看同期舉行的文化奧運（Cultural Olympiad），以多項文化及藝術表演為媒介，了解各國風情。奧運狂熱亦席捲香港，冀能夠持續鼓勵全民運動。

創新技術套用至都市建設

今屆奧運及殘奧會，不止在體育和文化立下多個先例，同時展示多項創新科技帶來的綠色環保策略。我們有實力舉辦世界盛事之餘，亦能夠推動可持續發展，並將這些實驗性質的技術套用至未來的都市建設。與往屆相比減半的碳足印，歸功於政府和私營產業聯合組成的創新科技小組，致力履行承諾。

這些長期發展的項目，在往後會繼續惠及民生和環境政策。為迎接殘奧會所推行的無障礙城市建設將承先啟後，邁向更多元、開放和包容的社會願景。在公共交通改善工程上，過去10多年來籌組賽事的成果，與大巴黎都會區的交通藍圖兩者相輔相成；在開幕禮前順利竣工的延長線，只是滿足1200萬居民日常需求的交通變革第一步。

以塞納河淨水計劃為例，工程不單為公開水域游泳項目做準備，經過多年提升水質和污水處理改革，部分水域將於明年開放予公眾暢泳。

冀與香港維持緊密聯繫 塑造明日社會

位於巴黎北部郊區、塞納-聖但尼（Seine-Saint-Denis）的選手村及傳媒村，將改建成價錢相宜的住宅單位，望紓緩當地居民的房屋壓力。而附近的水上運動中心（本屆賽事的少數永久設施），將在2025年以大型公共綜合運動設施的面貌投入服務。

法國再次向世界證明：在舉辦國際運動賽事、文化盛事及大型基建工程上，我們是值得信賴、負重致遠的合作伙伴。我們展望在多個領域與香港各界維持更緊密聯繫，參與塑造明日的社會。

（編者按：文章標題為本報編輯所擬；文內分題為本報編輯所加）

作者是法國駐港澳總領事

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