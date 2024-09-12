陳帆川：媒體能否靠「鱔稿」寫出個未來？

環球經濟欠佳，世界上大名鼎鼎的新聞機構也相繼裁員。在上周由《金融時報》於倫敦主辦的數碼新聞策略論壇上，主管該報策略諮詢的Jim Egan直指，新聞的核心業務已經難以賺錢：「如果你報道一般性的新聞，你很可能已無法透過核心產品賺錢。整個行業的盈利能力即使不是負數，也頂多只得微利。」

然而他對行業前景並不悲觀：「這不代表你的業務只能一直虧損，這只是代表你需要尋找其他方式，在其他領域牟利，以維持編輯室的生計。」

與會的《衛報》首席財務和營運官Keith Underwood舉例說，該報新推出了收費的食譜手機程式，並跟當地一家大型超市合作。此外，他們還計劃推出產品評測網，用戶在閱讀文章後透過連結網購的話，該報就能夠賺取佣金。這聽起來就是「鱔稿」。

這種名為「聯盟營銷」的策略，在歐美盛行，最出名是被《紐約時報》收購了的Wirecutter，常常評測數碼產品。而大家在YouTube上看到的手機和相機等評測短片，所附上的連結十居其九都是「聯盟連結」——只要你透過連結網購，他們便有錢分。

有趣的是，寫「鱔稿」還能講信譽。《紐時》收購Wirecutter的策略，就是透過自身老字號的新聞信譽，令讀者相信Wirecutter的評測文章不是收錢唱好，還能夠是其是、非其非。至於最當紅的數碼和汽車評測YouTubers，也是以公信力自居，常常將產品批評至體無完膚，跟傳統媒體副刊一味唱好的取態大相逕庭。

這種收了錢還能「唱衰」的藝術，當然不易掌握，Google最近就因此陷入公關災難。他們分發新旗艦手機予各大網紅評測之前，要求對方簽署協議，在比較Google與其他品牌時，必須推薦Google手機。此舉引起輿論嘩然，傳媒廣泛報道，結果Google公開道歉。

雖然今次Google「跪低」，但媒體跟金主討價還價的能力，非常視乎公司的議價能力及經濟大環境。今次Google敗在財大氣粗太高調，惟得人錢財卻不與人消災，邊有咁着數？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]