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招彥燾

招彥燾：生物科技浪潮下 探索香港新經濟引擎

【明報文章】中共二十屆三中全會強調科技自立自強的戰略重要性，支持包括生物醫藥在內的戰略性產業發展，為未來開闢新的產業賽道。生物科技作為戰略性新興產業的關鍵一環，正是推動經濟增長和社會發展的新引擎之一。

縱然環球經濟不明朗，作為以香港為家的生物科技業界一員，筆者對未來仍充滿信心，畢竟健康人類的重要性不會隨市况波動。加上特區政府亦在生物科技浪潮下加大投入，明白只有研發成果落地，方可貢獻經濟與就業，期望以市場為本，吸引中外領軍公司落戶，帶領本地生物科技生態圈，把研發商品化，建立亮麗品牌，創造更多香港成功故事，建設香港成為可持續的國際生命健康科技中心。

轉化「香港研發」為「香港製造」

本港一直以基礎科研為核心，筆者曾參與多個國際生物科技盛事，各地企業對香港品牌其實具信心及興趣，惟認知不多。

要成為國際生命健康科技中心，筆者認為必須加強、持續成就研發落地，令「香港研發」轉化為「香港製造」的產品。近年有本地大學與初創企業合作，把實驗室內研發多年的生物科技應用於保健品，生產成為補充劑，推出市場後反應理想，也成功進入內地市場，印證本地大學研發的商品化潛力，可以打造具信心的香港品牌，鼓勵「商學研」持續、系統化合作，互補欠缺。

筆者認同今屆政府重視科研成果轉化，並推出100億元「產學研1＋計劃」。我們期望政府可以帶領創科業界扭轉以往「重研發，輕營銷」的想法與模式，由市場引導研究方向，以用戶為本，加快商品化過程，加大造福人類的力量。

業界要明白，我們的科創企業要成功走下去，不能夠只靠政府或投資者支持，必須把技術轉化為一門可持續、可盈利的生意。

特區政府積極為香港成為國際生命健康科技中心鋪路，研究建立藥械審批制度，以加快新藥械臨牀應用，帶動相關新興產業發展。生物科技整個生態圈都要配合，加強對市場的認識，對接市場需要，除鼓勵科學家創業，亦可鼓勵科學家與企業家合作，包括一些曾管理成功企業的精英，或有多次成功創業經驗的企業家等。他們充分了解成功企業的關鍵要素，同時也有將技術商品化的經驗，能夠帶領初創少走冤枉路；他們豐富的人脈，更能夠推動初創更好成長。而成功的企業家亦明白，終點並非一定是成為上市公司或「獨角獸」，這種先見之明也是非常關鍵。

中外企業落戶 體現香港優勢

過去兩年，有來自9個國家及地區的45家重點生物科技公司落戶香港，總投資額達65億元，創造了超過3200個就業機會，充分彰顯了香港在生物科技領域的強大吸引力和發展潛力。

創科企業選擇落戶和扎根香港，用行動對香港投下信心票。如何充分發揮一系列優勢，兌現來港發展的好處，是特區政府面對的課題，必須加快對接配套。

關鍵在促進企業與科研機構合作

筆者在國際展覽會看到不少內地龍頭企業亦有參展，但往往因為文化差異，人流不及其他展商。香港一直面向國際，了解並能夠融入不同文化和市場，商貿經驗豐富，相信香港可以發揮好「超級聯繫人」角色，作為引領內地和國際市場的橋樑，帶領企業與產品「走出去」，協助逐步建立中國品牌的國際信譽。

當中的關鍵，是促進企業與香港頂尖大學和研究機構建立合作關係，開展聯合研究項目，提升研發實力的同時，提高研發落地應用、推出市場的可行性；為「香港研發」營造落地應用場景，提供誘因吸引本地企業採購本地初創出品，例如為願意與本地初創合作的企業提供稅務優惠，讓本地初創的檢測技術及產品得以善用，繼而帶動產品走出香港，逐步建立品牌信譽，增強品牌影響力。

本港生物科技的發展，為香港帶來前所未有的發展機遇，由過去以研發為核心，走到今天強調落地應用、建立品牌。面對全球科技創新的新趨勢，香港應緊抓機遇、深化改革，落實經濟效益，並發揮自身優勢，構建完善的產業生態圈，使生物科技成為推動香港經濟高質量發展的新引擎。

作者是香港中文大學生物醫學學院客座副教授、香港菁英會副秘書長兼創新科技研究會主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[招彥燾]

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