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陳智傑

陳智傑：免費新聞與付費新聞

【明報文章】隨着數碼時代來臨，新聞行業面臨前所未有的挑戰與機遇。儘管新聞的需求依然強勁，但人們是否願意為新聞付費，卻成為了關鍵問題。這不僅關乎新聞媒體的生存，更影響到社會如何獲取與理解真實的資訊。

在過去，讀者需付費購買報紙，這是獲取新聞的主要途徑。然而隨着電視和廣播的興起，免費新聞逐漸成為主流。進入網絡時代後，社交媒體和各類網站出現，令人們習慣於隨時隨地得到免費新聞。這種轉變，使人們對新聞的價值產生了根本改變——免費新聞的普及讓許多讀者認為，新聞應該是毋須付費的公共資源。

不過，新聞的製作並非無成本。從採訪、編輯到發行，每一個環節都需要專業人才和資源。新聞業的專業性和勞動密集性，決定了其背後的價值。優質的新聞報道需要投入時間和精力，而這些投入必須通過合理的收入來支持。隨着新聞市場競爭加劇，許多媒體開始探索不同商業模式，試圖在免費內容與收費內容之間找到平衡。

媒體未來發展的關鍵挑戰

一些媒體選擇了部分免費、部分收費的模式。這種策略旨在吸引更多讀者，同時又能夠保障優質內容的生產。但研究指出，除了內容的深度和準確性之外，還有許多其他因素影響讀者的付費意願。

許多人對於網絡上免費內容的依賴，使他們對付費新聞產生了牴觸情緒。市場上可供選擇的免費新聞十分豐富；即使是標榜深度報道的付費新聞，許多讀者仍認為免費新聞已滿足他們的需求。

在這樣的背景下，如何在提供免費內容的同時吸引讀者為優質新聞付費，將是未來新聞媒體發展的關鍵挑戰。

筆者今年聯同另一名研究人員，委託一所大學的民調機構，就香港市民使用新聞的習慣開展一項全港隨機抽樣電話調查。調查於本年5月末至7月初利用電腦輔助電話訪問系統，由訪問員做電話訪問，對象為15歲或以上、能操粵語的市民。我們總共成功訪問1002人，回應率為38%，抽樣誤差為±3.1%，可信度設於95%。

主流傳媒重要性 不亞於社媒網媒

表1列出香港市民使用新聞的習慣，當中包括接收新聞的渠道、對不同種類新聞的留意程度，及對付費看新聞的取態。第一部分的百分比，顯示有多少市民對不同媒介的新聞資訊有較高使用量：每天收看逾45分鐘新聞；經常透過社交媒體（題目選項為「無」、「好少」、「有時」、「經常」）接收新聞；以及經常和十分經常留意非主流網媒（題目選項為「無」、「好少」、「有時」、「經常」、「十分經常」）。

表1第一部分的結果顯示，對有較高新聞使用量的市民而言，主流傳媒的重要性不亞於社交媒體、網媒及非主流網媒。「接收新聞」可粗略分為隨意地省略閱覧（包括被動地看到或聽到新聞）和慣性地認真接收新聞。一個人若每天都觀看近1個小時（逾45分鐘）新聞、經常從社交媒體接收新聞又或留意非主流新聞網媒，應算是有認真地看新聞的習慣。

市民對國際新聞留意度最高

表1第二部分是市民對不同種類新聞的留意程度（attention），其百分比是在題目的5個選項中（無、好少、有時、經常、十分經常）選出後兩者的人數比例。這組數據跟媒體議題設定理論（media agenda-setting）相呼應：新聞影響社會輿論的前提，是市民是否留意新聞。

在該部分的數據中，百分比最高的是國際時事新聞（41.1%），較諸廣為人熟知的經濟新聞（29.4%）、政治新聞（30.1%）及香港社區新聞（29.2%）為高。這可能跟香港及國家這些年來捲入國際地緣政治矛盾和紛爭有關。相較之下，法庭和娛樂新聞的數值則較低。人們未必無興趣了解這兩方面資訊，只不過不一定經常留意。

表1第三部分則顯示，絕大部分市民（87.7%）都無付費訂閱新聞的習慣；約一成市民有訂閱1個至3個新聞平台或頻道。這約一成多的市民願意付費看新聞，其中原因為何？表2列出市民付費看新聞的迴歸分析（regression analysis），探究其背後因素。

表2數據顯示，性別、年齡、教育程度及家庭收入等人口特徵，在研究中並未對市民是否付費看新聞有統計學上的顯著影響；反而對表1第二部分數值較低的法庭新聞，則有顯著的正關係。市民對經濟新聞的留意程度、是否收看網媒新聞、留意規模較小或個體經營的網上新聞平台，則對市民付費看新聞有輕微的正關係。

認真看法庭新聞者 似較願意付費

簡言之，市民對新聞種類及接收渠道的選擇，影響其付款看新聞與否。法庭新聞相較其他新聞，雖未必廣受注目，但其認真看報道的慣性讀者，似乎較願意為此付費。反之，習慣閱報的市民則有輕微傾向不付費。這可能跟大眾習慣了免費讀報有關。另外，市民若看新聞時出現正面情緒，也有輕微傾向不付費。這可能是免費新聞已令他們感到愉悅，不用再付費獲得額外的新聞資訊。

總括而言，香港願意付費看新聞的人數比例不高。現時免費新聞或許已滿足大部分市民對新聞資訊的需求。不過，新聞種類繁多，讀者口味亦是「百貨應百客」。在認真地慣性收看新聞的市民中，主流媒體的地位並不次於網媒、社交網絡和非主流網媒。這會否仍然存在一些市場空間給付費新聞？

（作者按：文章內容源自兩項獲得香港研究資助局支持的研究計劃，分別為UGC/FDS14/H03/23和UGC/FDS14/H15/23）

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳智傑]

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