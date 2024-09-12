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胡汶軒

胡汶軒：鼓勵生育 要有精準對象

【明報文章】根據聯合國人口基金發布的《2023年世界人口狀况報告》，提出「人口焦慮」（population anxiety）概念，意即擔心生育率太低或太高的政府，都可能採取「並非總是有意義」的政策來操控該國或該地區人口的未來。

比如說，韓國是全世界生育率最低的國家之一，為鼓勵家庭生育，該國已支出超過1300億美元，推出免費幼託、房屋福利或對試管嬰兒項目的支持，甚至向公務員提供額外假期，以便他們回家生小孩，但效果仍乏善可陳。首爾大學研究該地區生育問題的助理教授金惠媛指出，「在韓國我們有合法工作時長，產假和陪產假也很充足，但使用率卻很低」，導致政策失效。

換言之，如何確保政府的干預是精準、有效的，如何導向特定人群積極生育，更值得我們聚焦反思和分析。

特區政府鼓勵生育措施

或墮「人口焦慮」誤區

特區政府早前公布一系列鼓勵生育的「組合拳」，毫無疑問確實是釋放出政府願意鼓勵生育的強烈信號。但值得注意的是，政府目前的措施都傾向只要願意生育，即可獲得相應優惠或獎勵，而沒有清晰探索和選定政策上的優先傾斜對象，正正有機會墮入聯合國報告裏「人口焦慮」的誤區。

舉例而言，本港「家有初生優先配屋計劃」將所有有新生嬰兒的家庭視為同一群體來給予優惠。反觀新加坡，懷孕中及已有1名子女的新婚夫婦，可獲優先權購買資助出售房屋，這是第一級別的獎勵；而已育有至少3名子女的家庭，可在第三名子女優先配屋計劃下獲得優先權，可選購的戶型亦更大。相近的設計亦體現於新生嬰兒獎勵金、子女免稅額及其他更多方面的政策。直觀而言，本港現行政策更有可能導向的是「人人有仔生」，而不是「已有能力生的人多生」。

推針對優惠 可收奇效

對香港而言，優先推動特定人群生育是至關重要；相比普惠性的措施，具針對性的優惠更能夠收穫奇效。有見及此，香港島青年聯會早前就施政報告提出了兩點意見：

第一，建議政府率先就已婚夫婦推行彈性上班時間、在家工作、部分工作制等靈活工作政策，這主要是考慮到許多已有子女的在職父母，往往因工作壓力無法兼顧家庭生活而卻步，亦擔心失去與子女互動的寶貴空間和時間，這項建議能創造更友善的在職家庭環境。

第二，建議大幅提高子女免稅額，筆者尤其着重推動累進制免稅額，讓養育更多子女的家庭能夠享受更豐厚的政策回饋，這亦有助鼓勵他們「高追」。長遠而言，政府亦有必要進取地考慮外傭開支扣稅安排，減省更多在職父母的負擔和顧慮，不但能鼓勵生育，亦可釋放更多潛在勞動力。

作者是中西區區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[胡汶軒]

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