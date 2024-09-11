劉國熙：說好香港故事 為引才提質提效

香港作為一個國際大都市，其引才初衷之一便是通過吸納全球各地的精英，來維持自身的國際地位。因此我們需確保引入的人才不僅僅是數量上的增加；倘能確保這些人才是從不同國家與地區進入香港，則能夠帶來不同的視角與創新思維。

放遠目光 尋找「潛力股」

筆者在過去文章中指出，政府的引才方向可以重點放在具科研背景的華人人才，及出外留學後尚留在海外，或有意回來的華人學生。在海外受過良好教育，並有豐富國際經驗的中國籍人才，確應多加鼓勵他們回港發展。

這些人才具備高精尖技術，可推動香港產業轉型升級，特別是在金融科技、生物科技等領域。他們不僅能為香港帶來新的增長點，也可助本地企業更好融入全球價值鏈。對於已在內地發展的人才，香港仍是一個具吸引力的選擇，這本身並無大問題，但政府的目光不妨更高更遠，在東南亞地區尋找尚未被充分開發的「潛力股」。

東南亞地區作為一個充滿活力且快速成長的市場，確實是香港尋覓人才的理想之地。香港作為連接中國內地與東南亞，乃至「金磚國家」的重要樞紐，憑藉其成熟的法律體系、高度的金融自由度及便捷的交通網絡，能成為這些地區人才進入國際舞台的跳板。香港本身中西交融的社會文化背景和生活模式，以及優良制度，是可供這些人才闖蕩和鍛煉的場地，進可攻、退可守。這些人才可在港積累經驗，逐步適應國際環境，最終可選擇留在這裏或將其事業向大灣區甚至內地其他城市繼續發展。

說好香港故事 尤為重要

為更好地吸引東南亞地區人才，香港可考慮推出一些更具吸引力的政策，例如建立更靈活的簽證制度，簡化申請流程，縮短審批時間，讓人才能夠更輕鬆進入香港。另外，筆者認為人才辦在外引才時，另一個非常重要的工作就是要「說好香港故事」。

過去幾年香港社會經歷了種種磨難；《維護國家安全條例》在港實施後，香港也避免不了受到來自美國等西方輿論的質疑。而再靈活的簽證、再簡化的流程，都不如特區政府的代表能夠大膽走出去，用事實和誠意打動海外人才的信心。筆者在此也建議人才辦安排精通香港特區維護國安相關知識，且英語水平優良的專家，詮釋完善維護國安與加強香港營商條件之間的關係。最後，亦應加強與東南亞高校合作，開設更多聯合培訓項目，吸引該地區的優秀學生來港學習與實習，為他們將來留下來工作打下基礎。

總而言之，本港人才引進策略應更全面和多元化，要重視跨文化交流能力、創新思維及對多元文化的培育。既保持對內地人才的開放態度，又要積極拓展國際視野，尋找帶動香港長期發展的國際人才。

作者是香港優才及專才協會政策研究中心副總監

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[劉國熙]