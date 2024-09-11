管浩鳴：增直資校 助「高才」子女適應

直資學校的優勢

直資學校相對地有足夠資源，能聘請更多教師，開辦更多選修科。以一所標準24班的津貼中學為例，按政府編制約有55至60名教師；惟直資學校的教師數目，則可由學校自行因運作及教學策略而訂定，無任何人數限制，有個別學校的教師人數可達90名，令學校可以更細緻、更到位及更周到地照顧學生的學習需要。學校可以將學生分拆成小班教學，或善用現時高中課程的彈性，開辦不同選修科，讓學生在選配上更具彈性。在運動方面的發展，若有學生於某運動項目表現突出，有學校會特別加強培訓，向學生提供資源，為校爭光。

不少直資學校除本地課程外，亦有開辦國際課程：學生可報考中學文憑試（DSE），或選擇修讀和應考IB（國際預科文憑課程）或A-Level（英國高考課程），藉此銜接海外大學。這都是直資學校的優勢，亦是專才計劃的家長所願。

直資學校自成一派，予人「貴族學校」之印象。其實，非所有直資學校都收取昂貴學費。近年除了傳統名校紛紛轉制，新興或特色的學校亦相繼加入，後者比起轉制後的傳統名校收費較平民化，一年大約2萬至4萬元不等，深受本地小康家庭歡迎。

現時直資計劃下共有70間直資學校，當中包括49間中學、12間小學及9間「一條龍」中學暨小學。而今年因應專才計劃，有關家長受到辦學團體在內地社交媒體積極宣傳，加上部分鍾情於直資學校的本港家長普遍只集中報讀某幾間學校，因而報讀人數明顯增長，令競爭相當激烈。有團體調查顯示，約八成適齡的來港人才子女「插班」進入特區政府資助或直接資助的中小學，僅兩成就讀私立或國際學校，可想而知需求有多大。

面臨「殺校」下的苦口良藥

本港學生人口結構性下跌是不爭事實。據教育局估算，預料未來幾年適齡升讀小一學童數目都會持續下降。雖然教育局建議辦學團體合併學校，惟現實上似乎並不可行。而社會上始終有部分不被家長群所選擇的學校，其收生不足情况持續嚴峻。筆者認為此類「水深火熱」的學校不如改頭換面，辦學團體積極考慮整合現行教育資源，重新包裝，重新出發，或許是面臨「被殺校」下的一顆「苦口良藥」。

專才計劃下新來港學生有別以往的新來港學生，他們家庭較富裕，家長教育程度亦較高，要求相對亦高。若政府對他們的關注度與支援度嚴重不足，或會影響他們來港接受教育的意欲，甚至寧願選擇回流內地升學。所以，增加學生的「量」固然重要，但「質」的重要性亦不容忽視。

如果政府支援不足

或損來港就讀意欲

要提高及保持「質」，並讓「高才子女」更容易融入本港學校，筆者認為直資學校的高度自主及具有彈性，是絕對有優先條件緩解學生在「插班」時帶來的困擾。家長為子女選校，亦非要名校或熱門學校不可，最重要是令子女「先適應，再選校」。學校可為「高才子女」度身訂做一系列適應配套，包括了解學校學習環境、支援身心健康、認識本地文化、增加語言及交流學習機會等。

政府如果要「搶人才」，本港教育政策能夠方便他們子女入學，相信可吸引人才來港和增加生源，亦望其子女繼續留港生活，最終落地生根，為港增加生產力。

對於教育的質與量，除了取決於整體資源運用，其實挑選一間適合孩子的學校，不論是直資也好、官津也好，甚至國際學校也好，最終非單憑制度形式、名氣、校舍設施等而定。還是教師及家長一起努力，培養學生德才兼備，方為重要。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]