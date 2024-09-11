全毅宇：香港需具備地緣政治反應能力

作為著名外交家，馬凱碩訪港引起廣泛關注，媒體對他的言論有大量報道，尤其集中在他對中美角力和美國大選的看法。然而，媒體往往喜歡給他貼上「親華」、「挺中」的標籤，從其言論中摘錄片段來支持自己的觀點，而往往忽略了他不僅是一位老道的外交官，更是擁有世界級眼光的地緣政治專家。他對香港的一些建議和忠告，更值得我們深思和學習。

談話中，馬凱碩拋出了吸引眼球的言論，稱在中美雙方的博弈裏，香港已經淪為「政治足球」。他解釋說，香港處在中美博弈的最前線，把這場大國的競賽當做球賽，那香港就是競賽中的政治足球，在交鋒中被踢來踢去。為此，他建議香港應該培養自身的地緣政治反應能力。他強調，這種反應能力（geopolitical reflex）並非一蹴而就，而是需經過長期訓練才能形成的肌肉記憶。

為了更清楚闡述其觀點，馬凱碩坦率地建議：「你必須建好天線，了解世界正在發生什麼事、大國到底在玩什麼遊戲。坦白說，這是新加坡領導人李光耀、吳慶瑞、拉惹勒南在新加坡留下的最好遺產。」

中美博弈下 香港角色續受挑戰

事實上，香港作為國際金融中心，基本上是要以英美規則為制度基礎；問題本質是美國把香港作為中美戰略博弈的棋子是必然事實，使香港要持續發揮中西方經貿往來，即以中國內地及部分東南亞市場為腹地，並在中國與七國集團的經貿往來裏的「聯繫人」功能角色，仍是會持續受到挑戰。

正如馬凱碩所言，香港必須「建好天線」，了解世界正在發生何事；尤其香港難以自由自在地拓展牽涉地緣政治的新市場，在國際空間受擠壓下的處境，是不利香港發揮「背靠祖國，聯通世界」的優勢。

惟具體來看，如果香港具備應對地緣政治的反應能力，或許作為國際金融中心會受到來自他國不同程度的競爭，也是可以從中覓到穩妥發展的角色。例如五大金融城市（包括紐約、倫敦、上海、新加坡及東京），可否因應各市場腹地的「差異」或「重疊」，在資金、信息及人才流動等各方面，尋找一種互補性的競爭，而非「此消彼長」或「替代性」的競爭？

或要轉換視角 尋找互補性競爭

舉例來說，香港無可否認具有其他金融城市所沒有的優勢，即與中國內地接壤，可讓國際資本更高效進入中國大陸市場；而新加坡則有較佳的優勢位置，服務處於增值階段的東南亞市場。加之事實上，目前新加坡的確在處理中西方關係的問題上游刃有餘。因而，香港要具備地緣政治的反應能力，或許是要轉換視角，包括促進不僅是跟新加坡的交流，同時是與其他金融中心的合作與角色身分上，理應不再是「誰要取代誰」的視角，反而應在促進合作、開放、包容及互補的方向上有所作為。

我們回顧歷史不難發現，馬凱碩的建議可謂良苦用心。從2019年以來，香港在中美激烈博弈裏吃了不少苦頭，不止一次栽了觔斗。然而香港的反應，往往是在面對美國、西方任何明顯動作時，仍茫然不知所措。

現今，香港正處於百年未有之大變局的開端，未來面臨的挑戰只會有增無減。馬凱碩也提醒我們，未來10年香港面對的局勢將愈加「刺激」。在這樣的背景下，香港社會——尤其是特區政府管理團隊——有必要加強對地緣政治的學習及其反應能力。港人不能再對周遭的變化置若罔聞，亦要對不利於香港的勢力保持高度警覺和深入了解。

或許，香港政府也應該接受馬凱碩的建議，在公共機構之外成立智囊團，研究中美之間的地緣政治博弈及其對香港的影響，在危機中尋找有利自身發展的角色。上述提及的需具備反應能力，也是值得探討的方向。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[全毅宇]