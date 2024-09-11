劉銳紹：出拳起腳應有方 先將體魄練強壯——從《女殺手》歌詞看中美角力及香港策略

（1）近期美國對華態勢的新動向

──在此先騙點稿費，引述《練武歌》部分歌詞：

出拳起腳應有方，運行靈活最適當。

眼四看耳聽八方，沉着應戰莫狂妄。

練武叻過占士邦，快打急攻真正爽。

攻其無備理所當，一齊練到似金剛。

希望各位勤力幹，先將體魄練強壯。

雙龍出海真兇悍，專打心肝和五臟。

猛虎歸山有名堂，連消帶打惡抵擋。

蝴蝶雙飛聲威壯，大鵬展翅毒夾狼。

混水摸魚兜心撞，魁星踢斗最難防。

上述戰術，中美都可以用，其實已正在使用，關鍵是誰運用得恰當和技巧，才能決定效果如何？我從不會長他人志氣，滅自己威風；但細觀風雲，頭4句最合中國思考，慎防美國按最後8句出招；中國「先將體魄練強壯」，雙龍出海，蝴蝶雙飛，養精蓄銳，再用這8句話回招，定可「叻過占士邦」。

──從美國近期行動和態勢可見，有幾個特點：（一）經幾年部署，已由鑄劍、亮劍、出鞘、出招到準備衝刺；（二）近期將密集式出招；（三）對其友好國家進行階段性的動員和同時出招，而針對中國的總動員行動，可能在明年美國新一屆政府上任後出現。歐美之間雖有矛盾，但共同利益較大。

下列例子足可證明，詳情可參閱近期新聞：

．對香港提升「營商指示」。

．美國國會本周一復會，首周即有最少25項直接或間接與中國有關的法案將會討論及表決，包括《香港經貿辦認證法案》，如通過其針對措施，香港經貿辦可能要在指定時間內關閉。

．美國中央情報局局長伯恩斯出訪倫敦，與英國軍情六處負責人穆爾公開接受傳媒訪問，指「中國的崛起是21世紀主要的地緣政治和情報挑戰」。過去，這兩大情報機構私下接觸已非常緊密，這次如此高調，實有其算計。

．美國財長耶倫稱可能在總統拜登卸任前再度訪華，而在她之前，副財長先到。按近期態勢，美國官員來華的姿態近乎攤牌多於溝通。

．荷蘭在美國催使下，進一步收緊對中國輸出晶片設備和技術。

．歐洲（包括與中國較友好的德國）軍艦經過台灣海峽次數增加。

．美國增加約見對華投資的美國大企業，政圈指是曉以利害。

──中國也有辦法應對，但須及早和審慎而行。例如外長王毅早年已專門訪問荷蘭，外媒消息指兩國在美國催迫荷蘭之前已商議應變方案，很多合約（包括製造晶片的光刻機）在實施限制前已經簽署，以作規避。即使今天，中國也可以轉彎進口有關設備和技術。關鍵就是「先將體魄練強壯」。據報中國2022年已可製造7納米晶片，這是美國對華封鎖之後的事。

（2）中國為何經常事倍功半

──雖中國可應對外國壓力，但最大問題是付出和效果不成比例，不符成本效益，經常事倍功半，有時更徒勞無功，有外媒甚至形容為「引火燒身」。

近期例子是中國未來3年向非洲國家提供3600億元（人民幣，下同）融資，推動中國企業對非洲投資不少於700億元，幫助非洲創造至少100萬個就業機會，提供10億元無償軍事援助。

這明顯是國際慣用的「經濟買外交」或支持，但此舉引起內地民眾高度反彈，只是官媒不報道而已。看看內地網民反應，其反彈程度比近期另一個熱議話題（房屋養老金）更甚。有網民說：中國剛好有3600萬大學畢業生未能就業，如果把3600億元融資（或一半）投放在中國人身上，不是更好嗎？

──我理解眼前中美角力之際，中國需要「南南合作」。但按過去經驗，這種合作關係絕不穩固，一旦中國未能延續經濟支援，這種友好關係就脆如麻花。與中國長期友好的坦桑尼亞和贊比亞，近年也因坦贊鐵路升級的問題，由2017年談到現在，已開始「跳草裙舞」了。

──另一個例子是挪威和西班牙領導人訪華，中國解讀為反映歐洲對華政策與美國不同的共識；但歐洲傳媒則指這是歐洲國家內部對華政策的分歧。挪、西兩國也不是歐洲主要強國，政要來華也起不了大作用。

可見，中國不能新瓶舊酒。今天的中非關係，跟1960和1970年代已大不相同。當年中國人勒緊褲頭也願意支援非洲兄弟國家，但今天要說服國民並不容易；更何况，國民的利益和情緒也需要照顧！

（3）香港作為磨心 可以怎樣做？

──美國增加對港壓力後，港府官員紛紛指摘，其嚴厲程度比過去強烈，反映港府也知道「大鑊」，美國將要「加碼動真格」。惟眼前除了港府已推進的工作外，最重要只有3招：

（一）跟中央（至少是務實的專業人士、官員）實事求是地反映香港情况，通過他們在內部游說、互動和調節策略，抗美來侵。這類人不是沒有，關鍵是港府怎樣找？敢不敢找？

其實，這類人不介意兩地有深度交流，如不反映實情，只會不斷加深內地的一個印象：「港官力不從心，不夠魄力。」這不是挑撥離間，而是中國內地官場文化令雙方都有誤解和誤區，逐漸失去「因時因地因勢」的獨立思考。而這一點恰恰又是內地最需要港方提出的。

（二）改變解讀中央政策的方法。港府和建制派為了讓港人知道美英來勢洶洶，不斷舉例說明。近期較常用手法是，指出英國和港英政府當年對香港也不民主，「今天的民主已比當年好」。

惟這個「當年」不知意何所指？而市民普遍感到的是港英治港後期，民主是「漸進式的從無到有」，但近年卻是「從已有（一些）到沒有」，或者「似有還無」。市民感到，港英留下漂亮的蛋糕，市民拈了蛋糕上的忌廉，還想吃下去，但現在整個蛋糕被拿走了，只剩蛋糕碎。這教市民怎樣聽得進對港英和外國勢力的批評呢？

（三）讓市民感到真的可以提意見。港府聲稱歡迎意見和建議，但種種行動和條例已令人感到頭上懸刀，導致大家都不想關心政治。近期中大一個調查非常說明問題：33.6%受訪者對政治沒什麼興趣，25.2%表示完全沒有興趣（合共58.8%）；有些興趣的有35.4%，很有興趣的只有5.4%。這說明官方予人「禁制」市民談他們想談的政治（政制發展）之感，結果連官方想市民關心的政治（美國壓港）也一併殺掉。市民對外國勢力毫無興趣和感覺，不知官方會否感到自討苦吃？

──我不會把這些拔高到政治經濟學或政治心理學的高度，但至少要懂得基本的宣傳心理學。必須知道：頂住一道氣，就不會同聲同氣。所以，要從市民能夠感覺到和真的想談的事物入手，「出拳起腳應有方，先將體魄練強壯」，然後才能合力對外。否則，女殺手的殺招你棄人取，又如何「練武叻過占士邦」？

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]