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2024年9月11日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：0比7之後——大灣區足球聯賽再探討 ／文：陳景祥
聞風筆動：貿發局「帶路論壇」開鑼 港澳辦發文數成績 ／文：李先知
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筆陣：0比7之後——大灣區足球聯賽再探討 ／文：陳景祥
【明報文章】國足又創「紀錄」，上周四在世界盃亞洲區外圍賽18強賽，首仗以0比7大敗給日本；創下的「紀錄」包括世界盃資格賽單場最多失分、世界盃資格賽最大比分落敗，以及對日本史上最大失分。
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