明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁敬國

梁敬國：建造業如何逆境求存

【明報文章】面對環球經濟波動，建造業作為香港經濟重要支柱之一，從業主、顧問公司、承建商、分包商以至前線工人，整個行業都籠罩在經濟陰霾下。接連有老牌及大型建築公司陷入財政危機、建築師行裁員、放無薪假，以至工人被拖欠薪金的消息不絕於耳，引起社會關注。

剖析建造業困境

疫後香港全面復常，但受外圍環境影響，經濟復蘇速度較預期慢。現時業界每年平均有2000億元工程，當中政府工程及私人項目各佔約一半。近年樓價下跌，發展商推盤更見保守，令去年賣地成績不及以往的三分之一，單靠工務工程無法對冲私人市場萎縮。

私人住宅及商業樓宇項目延後，加上大型公共項目因資金審批、規劃調整等原因，而未能如期推出或擱置，導致工程量驟減；原材料價格波動、工資成本增加等，亦進一步壓縮各持份者的利潤空間。

為爭取中標機會，部分工程顧問或承建商或會採取「割喉式入標」的低價中標策略。這種不健康的競爭模式會嚴重破壞行業生態，影響工程進度、質量及收益。

「拼經濟」是今年施政報告重點，惟佔行業九成的中小微企融資問題確實存在，且可能比想像嚴重。

建築工程項目周期較長，從施工到結算往往需時數年，甚至逾10年，尤其是涉及政府或大型公共設施項目。這種長期資金佔用，令企業難以迅速回本，加上經濟下行、高息環境、銀行收緊信貸條件或提前要求還款、物料供應商再不接受延期付款而改為貨到即付、分包商和工人要求更頻密的付款進度，以及顧問公司在私人業主影響下過度收緊中期糧款批核等，進一步加劇建築公司，特別是中小企的現金流壓力，隨時引發骨牌效應。

緩解困境的建議

現時銀行及金融體系對香港前景信心不足。面對建造業困境，政府要加大力度令私人市場蓬勃，改善投資信心，同時減低建築流程的複雜性。據知立法會正與政府商討加快縮短工程審批程序，例如將不涉及重大安全結構的工程，交由專業人士自行認證，減省成本。筆者亦同意政府提早興建學校及老人院、繼續之前暫緩的工程，或加快上馬部分項目，以增加外判顧問和工程合約。

政府在疫情時推行的德政，如就項目2%或3000萬元封頂的工程預先付款，能夠紓緩企業資金緊絀，希望其他公營或私人業主也能仿效。若市况進一步惡化，筆者建議當局加碼預先付款政策，不封頂或推出其他優化措施，相信對業界有一定幫助。

筆者欣聞發展局一直密切監察市况，更主動與金管局合作，積極推動銀行業與建造業溝通。此舉為業界提供直接了解銀行貸款政策與流程的機會，讓雙方交流最新資訊。銀行界更公開表態繼續支持香港基建發展，及向建造業提供所需的融資或借貸服務；金管局則與香港銀行公會共同成立「中小企融資專責小組」，針對處理個別企業可能遇到融資困難的個案，加強與相關業界溝通和合作。

筆者希望這些措施能夠協助加快融資及借貸流程，顯著改善各持份者的財政狀况。

此外，政府宜進一步加快《建造業付款保障條例草案》的立法進程，亦應盡快涵蓋至私人市場和工程尾期結算，令承建商及早取得應收款項，有更充裕資金流開展其他工程，促進行業發展。

籲所有工人對欠薪「零容忍」

一般工程合約均以誠信為原則，依法對付款流程採取嚴格標準與規定。承建商在收到業主款項後，將依據工程進度和完成量，按時向分包商支付相應款項；並在整個工程周期中，嚴格按照合約規定和實際營運情况，管控資金流，確保工程進度和質量，亦會定期及主動與分包商溝通，解決付款過程可能出現的問題。我們鼓勵所有承建商繼續遵守此等高規格標準，以維護行業整體信譽。

為保障工人合法權益，當分包商「走數」，即使承建商已全額向其下分包商付款，仍會先行墊支出糧予工人，無疑加重承建商財政壓力。筆者呼籲所有工人對欠薪「零容忍」，應把握法律賦予的權利，在工資期屆滿後7天即時向勞工處舉報，方能遏止不良現象，保障自身權益。

欠款並非行業普遍現象

筆者承認，個別延誤付款確實存在，惟往往牽涉複雜原因，例如業主延遲付款、工程變更導致額外成本，或合約條款有爭議等。因此，拖欠款項並非行業普遍現象，而是個別行為。惟最近有持份者多次高調批評，以偏概全，誤導公眾對承建商以至整個行業的觀感。

單純批評不僅無助解決問題，更會破壞業界的共融氛圍。建造業的持續發展，離不開所有持份者共同努力。任何片面之辭而無視事實的言論，都是對每名從業員的不尊重。

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

上 / 下一篇新聞