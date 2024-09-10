姚志勝：發展新質生產力 中央希望香港「做起來」

其一，鄭主任明確提出發展新質生產力是香港落實三中全會精神的重要課題，體現了習近平主席關於香港工作的重要思想，承接呼應了夏主任的有關講話，傳達了中央的殷切希望，值得香港社會高度重視；其二，改革是手段，發展才是目的，只有發展新質生產力方能為香港高質量發展提供強大新動能；其三，發展新質生產力，關鍵是「做起來」，香港須突破「high tech揩嘢」的舊有保守觀念，營造全面「做起來」的社會態勢；其四，香港發展新質生產力需「兩條腿」走路，既要將「外力」引進來，也需將「內力」發出來。

落實三中全會精神重要課題

三中全會《決定》有關香港工作的論述，無直接提到國際創科中心建設，有人以為中央不太重視香港發展新質生產力。這顯然是一種誤解。

香港中華聯誼會早前舉辦「2024科技＋新質生產力高峰論壇」，行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄出席及講話。鄭主任不僅開宗明義指出，習主席要求以科技創新引領產業創新，積極培育和發展新質生產力，對香港推動高質量發展的指導意義尤為重大，而且強調發展新質生產力是香港貫徹落實三中全會精神的精準投放務實之舉。

今年5月夏寶龍主任會見香港特區政府創科及工業局長孫東時也明確表示，科技創新是新質生產力發展的核心要素，中央全力支持香港加快建設國際創科中心。

記得在三中全會閉幕後的8月中旬，《文匯報》、《大公報》連續多日大手筆報道評述香港創科發展，特別強調習主席和中央高度重視、堅定支持香港創科發展，為香港科技創新和產業發展指明方向、注入強大底氣和動力。當時就有朋友問我：兩大愛國報章的這個大動作，是不是要傳達什麼重要信息？若將這件事與夏主任和鄭主任有關講話連起來，就可清楚看到中央希望並支持香港抓住三中全會機遇，發展新質生產力。

營造全面「做起來」社會態勢

「通過改革實現更好發展」，夏主任這句話不僅提出了改革要求，而且表明改革目的是為了更好發展，體現了習主席「始終聚焦發展這個第一要務」的要求。鄭主任在論壇上特地引用夏主任這句話，也啟示我們：香港要實現更好發展，必須發展新質生產力，因為在新時代，只有新質生產力才能為香港高質量發展提供巨大新動能，塑造可持續的新優勢。

從鄭主任講話中，我們能夠理解發展新質生產力對於香港的重要，並全面了解香港發展新質生產力的眾多獨特優勢。然而香港發展新質生產力卻是知易行難，實際情况不如人意。

「high tech揩嘢，low tech撈嘢」，這是過去多年香港社會流行的一個說法，意思是指：做高科技產品投資大、風險高，很易虧本，所以稱為「揩嘢」；搞低科技產品投入少、風險低，容易賺錢，「有得撈」，故稱為「撈嘢」。這正是之前數碼港變成地產項目的重要原因，也是香港發展創新科技的一種思想阻力。

鄭主任在講話中直接提出「發展新質生產力，關鍵是做起來」，不僅有強烈的針對性，而且顯示出一種震撼性，在社會引起共鳴，得到不少輿論應和。坐而論道固然重要，起而行之更重要。香港發展新質生產力，要避免「表面熱熱鬧鬧走過場，實際乏善可陳少成果」的局面，就必須「做起來」。這也是夏主任有關香港貫徹落實三中全會精神談話所強調的要求：要以紮紮實實的工作，把事情一件件做起來。

當然，強調發展新質生產力要「做起來」，並非是指什麼都沒做，而是說得多、做得少，尤其是還未形成發展新質生產力所需要的、一種全面行動起來的社會氛圍和態勢。

將外力引進來 將內力發出來

那麼香港應如何全面「做起來」？結合鄭主任的講話，筆者認為需抓住兩個着力點。

一方面，要加大力度引進「外力」。科技創新是新質生產力中起決定性作用的核心要素。科技創新不能一蹴而就，既需投資，也要時間。香港不能事事靠自己創新，更不能等，而需採取「拿來主義」，充分發揮高度開放的優勢，推出更多具吸引力的優惠政策措施，加強「搶創新企業」、「搶創新人才」，引入更多海內外前沿先進科創企業落戶香港，移植具潛力的新興和未來產業在港發展，力爭在某些科技產業領域實現跨越式發展。

另一方面，要練好「內功」。特首宣布特區政府正從4個方向加快發展新質生產力，包括持續加大創新力度、建設現代化產業體系、積極推動「政產學研投」5個領域的高效協作、進一步完善創科產業鏈和供應鏈。這些因地制宜的措施，當然值得肯定。

筆者認為，工業是新質生產力的重要依託，人工智能、第三代互聯網、生物製藥、新能源科技、衛星科技等新興和未來產業，是香港新型工業化的重要領域。政府需將上述四方面工作進一步聚焦推進新型工業化，以帶動新質生產力發展，特別是要利用香港身處大灣區世界級製造業中心的有利位置，在連接港深的北部都會區建立「香港優勢工業高地」，攜手深圳和大灣區內地城市，加快建設國際創科中心，走好香港特色的新質生產力發展之路。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]