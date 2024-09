【明報文章】早前一位前輩向筆者推薦了張炳良教授的著作Can Hong Kong Exceptionalism Last? Dilemmas of Governance and Public Administration over Five Decades, 1970s-2020。一看之下,發現內容十分全面,涵蓋香港50年間制度、政治與公共行政的演進,肯定是在2021年疫情期間出版時筆者看漏了。本書嘗試解釋香港作為一個體系50年來的韌性和表現,如何在政治及制度的限制下,實現了「看似不可能中的可能」(即「香港例外主義」)。在目前香港急待轉型及尋找新未來的形勢下,更突顯出它的價值。