明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
雷競璇

雷競璇：中國在非洲

【明報文章】中國在非洲，今日真可謂氣勢如虹，剛在北京舉行的中非合作論壇峰會，是很好的印證，留心時事者大概已注意到。

在國際舞台，這種峰會既是展示國力的機會，也是一種「畀面派對」。非洲54個國家中，有53個出席峰會，其中51個由元首級的總統、總理親自到場，只有兩個國家派總統代表參加。唯一缺席的是斯威士蘭，過去外文稱為Swaziland，是英譯，2018年改作Eswatini，是當地土語的發音。這個國家人口100多萬，領土基本上被南非包圍，現在還行帝制。與之相似的是萊索托（Lesotho），在南非還實施種族隔離制度的時期，這兩個小國都被作為「黑人家園」（Bantustan）而保留下來。

斯威士蘭沒有出席峰會，是因為與台灣有邦交，是台灣在非洲大陸仍有外交關係的唯一一個國家。

美非峰會三方面不如北京峰會

說氣勢如虹，如果將北京峰會與2022年12月在華盛頓舉行的美國非洲峰會比較一下，就看得更為清楚。美非峰會也是為期3日，但在以下方面不如北京峰會。

一是制度框架。中非合作論壇是2000年設立的機制，每3年一次部長級會議，輪流在非洲、中國舉行，峰會則今次是第四次，也是輪流在非、中兩地舉行。換言之，是有延續性、常規意義的體制。

美非峰會沒有這種性質，美國舉行與非洲國家的峰會，第一次在2014年奧巴馬總統任內，這多少跟奧巴馬有非洲血統有關。之後的特朗普，疏遠甚或看不起非洲，峰會沒有接續。到了拜登總統，發現情勢對美國不妙，於是在2022年底再舉行一次，有點補救的味道。之後如何，未見有計劃。

二是以非洲國家的出席情况而言，2022年美非峰會也比不上中非峰會，只有49個國家參加，其中45國由元首出席，其他由次一級的領導人出席，當中最值得注意的是南非，這個在非洲舉足輕重的國家只派部長到華盛頓。

三是主辦國開出的承諾。「授受關係」是這種峰會必不可少的，不給甜頭，沒有吸引力。在2022年華盛頓峰會，拜登說將「全面投入」非洲的未來，宣布於未來3年向非洲投資至少550億美元。至於中國，則承諾在未來3年提供3600億人民幣額度的資金援助，換算為美元，即約507億，比拜登說的略少，但有關部署看來較實際和明確。據習近平的峰會發言，援助金額中有10億人民幣是無償軍事援助，另10億人民幣是作為緊急糧食援助，其他則用於推行「十大伙伴行動」。更詳細的安排，可見於峰會上通過的《北京宣言》和《行動計劃》。

北京峰會舉行前，中國與坦桑尼亞、贊比亞簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》，這是富有歷史意義的舉動。坦贊鐵路是新中國成立後規模最大的成套援外項目，鐵路全長1860公里，1970年開始建造，1976年全線通車，令困在內陸的贊比亞能夠將其豐富的銅礦運到坦桑尼亞港口輸出，對坦、贊兩國以至東非地區的經濟發展，幫助很大。

中國能夠在自己仍然貧困落後時這樣給予援助，贏得了非洲國家的信任。筆者2018年底有非洲之行，特意乘坐了一次坦贊鐵路，全程3天兩夜，看到設備、管理等方面存在不少問題；現在中國再出力協助將鐵路更新和激活，我內心特別高興。

中非有共同的慘痛歷史經驗

中國如今在非洲有這樣好的勢頭，我認為歷史原因非常重要。中、非同屬「第三世界」，在過往100多年被西方列強侵略、殖民和欺壓，有共同的慘痛歷史經驗。非洲所受苦難，比我們深重，上世紀六七十年代「民族要解放，國家要獨立，人民要革命」的口號，對中國和非洲都適用。1949年中國革命勝利後，重新出發；非洲國家則遲至1960年代才進入非殖、獨立的時期，而且由於諸多原因，前進的步履艱難，不容易擺脫西方掣肘。

中國一直在力所能及的範圍給予支援，同時也向非洲國家尋求幫助，突破西方封鎖。1963年12月周恩來總理出訪非洲10個國家，歷時近兩個月，是當時中國外交的大舉動。1971年中國恢復聯合國席位，投票支持的逾三分之一是非洲國家。

中非合作 因緣俱足

筆者2018年的非洲五國之行，看到上至龐大基建，下到民生日用，無處不是中國的蹤影，直覺覺得我們已經將西方拋在後頭。中國現在已發展成為全球第二大經濟體，與非洲作良性互動，條件比過往好不知多少倍。

如果中國將外部世界粗略分為美加、歐洲、俄羅斯、中東、中亞、東南亞、印度、拉美、非洲等幾個大板塊，則非洲這板塊是最有利於中國推進雙邊關係的地方。這情况對非洲而言，也是一樣——尋找戰略伙伴，中國是最佳選擇。對於中非合作的前景，可以借用佛家的詞語來表達我的感覺，此即「因緣俱足」，是到達修成正果的時候了。

筆者上世紀70年代到法國求學時，誤打誤撞修讀了非洲研究，對象不是整個非洲大陸，是撒哈拉沙漠以南的地區，法文稱為「Afrique noire」，英文則作「black Africa」。得到基本認識而回到香港之後，獨學無朋，未能繼續；40餘年下來，所學早已荒廢。現在讀到中非峰會的報道，內心興奮，欣然命筆。是否說得中肯，且待將來發展驗證。

作者是中大香港亞太研究所榮譽研究員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[雷競璇]

上 / 下一篇新聞