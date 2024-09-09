在國際舞台，這種峰會既是展示國力的機會，也是一種「畀面派對」。非洲54個國家中，有53個出席峰會，其中51個由元首級的總統、總理親自到場，只有兩個國家派總統代表參加。唯一缺席的是斯威士蘭，過去外文稱為Swaziland，是英譯，2018年改作Eswatini，是當地土語的發音。這個國家人口100多萬，領土基本上被南非包圍，現在還行帝制。與之相似的是萊索托（Lesotho），在南非還實施種族隔離制度的時期，這兩個小國都被作為「黑人家園」（Bantustan）而保留下來。

斯威士蘭沒有出席峰會，是因為與台灣有邦交，是台灣在非洲大陸仍有外交關係的唯一一個國家。

美非峰會三方面不如北京峰會

說氣勢如虹，如果將北京峰會與2022年12月在華盛頓舉行的美國非洲峰會比較一下，就看得更為清楚。美非峰會也是為期3日，但在以下方面不如北京峰會。

一是制度框架。中非合作論壇是2000年設立的機制，每3年一次部長級會議，輪流在非洲、中國舉行，峰會則今次是第四次，也是輪流在非、中兩地舉行。換言之，是有延續性、常規意義的體制。

美非峰會沒有這種性質，美國舉行與非洲國家的峰會，第一次在2014年奧巴馬總統任內，這多少跟奧巴馬有非洲血統有關。之後的特朗普，疏遠甚或看不起非洲，峰會沒有接續。到了拜登總統，發現情勢對美國不妙，於是在2022年底再舉行一次，有點補救的味道。之後如何，未見有計劃。

二是以非洲國家的出席情况而言，2022年美非峰會也比不上中非峰會，只有49個國家參加，其中45國由元首出席，其他由次一級的領導人出席，當中最值得注意的是南非，這個在非洲舉足輕重的國家只派部長到華盛頓。

三是主辦國開出的承諾。「授受關係」是這種峰會必不可少的，不給甜頭，沒有吸引力。在2022年華盛頓峰會，拜登說將「全面投入」非洲的未來，宣布於未來3年向非洲投資至少550億美元。至於中國，則承諾在未來3年提供3600億人民幣額度的資金援助，換算為美元，即約507億，比拜登說的略少，但有關部署看來較實際和明確。據習近平的峰會發言，援助金額中有10億人民幣是無償軍事援助，另10億人民幣是作為緊急糧食援助，其他則用於推行「十大伙伴行動」。更詳細的安排，可見於峰會上通過的《北京宣言》和《行動計劃》。

北京峰會舉行前，中國與坦桑尼亞、贊比亞簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》，這是富有歷史意義的舉動。坦贊鐵路是新中國成立後規模最大的成套援外項目，鐵路全長1860公里，1970年開始建造，1976年全線通車，令困在內陸的贊比亞能夠將其豐富的銅礦運到坦桑尼亞港口輸出，對坦、贊兩國以至東非地區的經濟發展，幫助很大。

中國能夠在自己仍然貧困落後時這樣給予援助，贏得了非洲國家的信任。筆者2018年底有非洲之行，特意乘坐了一次坦贊鐵路，全程3天兩夜，看到設備、管理等方面存在不少問題；現在中國再出力協助將鐵路更新和激活，我內心特別高興。

中非有共同的慘痛歷史經驗

中國如今在非洲有這樣好的勢頭，我認為歷史原因非常重要。中、非同屬「第三世界」，在過往100多年被西方列強侵略、殖民和欺壓，有共同的慘痛歷史經驗。非洲所受苦難，比我們深重，上世紀六七十年代「民族要解放，國家要獨立，人民要革命」的口號，對中國和非洲都適用。1949年中國革命勝利後，重新出發；非洲國家則遲至1960年代才進入非殖、獨立的時期，而且由於諸多原因，前進的步履艱難，不容易擺脫西方掣肘。

中國一直在力所能及的範圍給予支援，同時也向非洲國家尋求幫助，突破西方封鎖。1963年12月周恩來總理出訪非洲10個國家，歷時近兩個月，是當時中國外交的大舉動。1971年中國恢復聯合國席位，投票支持的逾三分之一是非洲國家。

中非合作 因緣俱足

筆者2018年的非洲五國之行，看到上至龐大基建，下到民生日用，無處不是中國的蹤影，直覺覺得我們已經將西方拋在後頭。中國現在已發展成為全球第二大經濟體，與非洲作良性互動，條件比過往好不知多少倍。

如果中國將外部世界粗略分為美加、歐洲、俄羅斯、中東、中亞、東南亞、印度、拉美、非洲等幾個大板塊，則非洲這板塊是最有利於中國推進雙邊關係的地方。這情况對非洲而言，也是一樣——尋找戰略伙伴，中國是最佳選擇。對於中非合作的前景，可以借用佛家的詞語來表達我的感覺，此即「因緣俱足」，是到達修成正果的時候了。

筆者上世紀70年代到法國求學時，誤打誤撞修讀了非洲研究，對象不是整個非洲大陸，是撒哈拉沙漠以南的地區，法文稱為「Afrique noire」，英文則作「black Africa」。得到基本認識而回到香港之後，獨學無朋，未能繼續；40餘年下來，所學早已荒廢。現在讀到中非峰會的報道，內心興奮，欣然命筆。是否說得中肯，且待將來發展驗證。

作者是中大香港亞太研究所榮譽研究員

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[雷競璇]