明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
韓成科

韓成科：如何看「立場新聞」案判決

【明報文章】「立場新聞」案是香港回歸後首宗傳媒機構被控煽動罪的案件，判決難免引發各界關注和議論。有評論認為判決對新聞界造成相當大壓力，令傳媒機構容易觸及紅線，因而不敢履行監督之責；記協亦強烈反對使用法例檢控按《基本法》行使其權利做新聞工作的人。有評論則認為，「新聞自由」不應成為違法煽動的「擋箭牌」。

判決引起外界不少爭議，原因是案件牽涉到新聞自由的兩面性：第四權的監督，以及法律的界線。如何看「立場新聞」案的判決？當中關鍵是釐清兩個問題。

第一是法庭對於煽動罪的定義是否收窄，令傳媒機構容易跌入法網。這次法庭裁定「立場新聞」17篇涉案文章中，有11篇具煽動意圖。法庭判辭明確指出：當言論被評定為「具煽動意圖」，即被視為「對國家安全造成潛在破壞」，「不須另外考慮言論是否構成實際國家安全風險」，而且「發布者蓄意煽動或罔顧煽動後果，都可以定罪」。

法庭就煽動罪的最新定義

在早前的「羊村繪本案」中，法庭裁決發布者需要有「蓄意煽動」的意圖才可定罪。但在這次「立場新聞」案裏，法庭認為只要有「罔顧煽動後果」的犯罪意圖，而不須具有「蓄意煽動」已可判罪成。由「蓄意」到「罔顧」，意味煽動罪的定罪空間是擴大了，這點不用否認。

不過，法庭此舉卻有現實考慮及國家安全需要。始終，任何法律都不能抽離時空、社會背景。這些文章刊出之時，正值香港爆發史無前例的大騷亂之際，社會面臨累卵之危。法官在判辭中亦強調，案發時即2020年7月至2021年12月期間，社會政治氣氛極為熾熱，大量市民不滿意甚至反對香港政府或北京中央政府；在相關時代背景下，這11篇文章對國家安全或公眾秩序及安全「造成潛在破壞，意圖嚴重破壞中央或特區政府權威」。

其間一些媒體更公然利用手上公器作政治煽動之用，新聞報道猶如政治文宣，令局勢火上加油。法庭在判決時，自然要考慮維護社會秩序和國家安全的需要。維護國安與保障新聞自由，需要取得平衡；這個平衡就是守法，不能濫用新聞自由損害社會秩序和國安。《公民權利和政治權利國際公約》第19（3）條亦指出，傳媒及其工作人員在發布言論、資訊和文章時，必須遵守及執行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序，或公共衛生或風化。發布者如知悉煽動內容仍堅持發布相關文章，本身已是罔顧煽動後果，明顯具有犯罪意圖。這是法庭針對煽動罪的最新定義。

煽動罪的本質重在預防，法庭的判決對煽動罪的定義更加明確，加強了法例阻嚇力，也明確了傳媒責任、劃清了法律界線。什麼是新聞報道評論，什麼是煽動文宣，並不難分辨。其實，自「立場新聞」案後，並沒有哪一家媒體因為發布煽動刊物而觸及法網。這正說明「傳媒誤墮法網」之說並不成立，更說明新聞工作者其實都知道法律紅線。

謹慎不代表自縛手腳

至於傳媒會否因為煽動罪而不敢履行監督之責？當然，媒體在處理「踩界」新聞時肯定會更加小心，但謹慎不代表就是自縛手腳。對於特區政府的政策，媒體不是同樣有不少異議以至批評嗎？甚至對這次「立場新聞」案判決，也有不少質疑法庭判決的評論和新聞，同樣原文照刊，有因此觸及煽動罪法網嗎？煽動罪不是香港所獨有，大多數國家都有訂立，也有執行。難道有煽動罪就代表會損害新聞自由，令傳媒無法監督？資訊自由、新聞自由是香港核心優勢。但煽動不是自由，這次法庭判決就是劃清了界線。正常的報道評論不會受影響，傳媒更加不會因此沉默，否則還做什麼傳媒？

第二是傳媒只是轉載煽動性的文章，卻要承擔罪責，是否不公平？法庭的判決明確指出：不論文章由誰撰寫，只要由相關機構發布，該機構就要負責任。「立場新聞」是傳媒機構，對於其刊出的文章，理所當然要履行把關之責。

「立場新聞」發布的文章內容，有美化甚至是煽動違法暴力；有主張所謂「國際線」，呼籲外國干預香港事務，甚至是「制裁」香港；部分甚至有鼓吹恐怖主義之嫌，故意介紹外國的恐怖組織事迹。例如曾轉載題為〈如何從獨裁走向民主？——從香港看非暴力抗爭對抗獨裁政權的可能性〉一文，聲稱「由歷史經驗得出的3.5%法則告訴我們，只要反抗政府的人數達到人口的3.5%，政府的權力就會被嚴重瓦解」；文章並煽動「凝聚人民以及政權執行人力（公務員、警員、軍隊）的支持」。這不是煽動又是什麼？

這些文章的作者，更有潛逃外地的通緝犯；轉載這些文章，某程度是協助宣傳這些違法內容，甚至是宣傳通緝犯。「立場新聞」轉載怎可能沒有問題？「立場新聞」一直對於「踩界」或內容敏感的文章，大多採取「轉而不論」，只作轉載而不作評論，或者是認為在文責自負下，文章的責任歸作者，只是轉載沒有問題。這次法庭的判決表明，有關煽動性的文章不論由誰撰寫，只要由相關機構發布，並預見文章煽動內容所觸發的後果，就具有煽動意圖，該機構就要負責任。關鍵不是自己撰寫或是轉載，而是內容及意圖。就如孔子自己也表明「述而不作」，但《論語》記載的言行是否與他無關？

「第四權」用得其所 首要清楚界線

「立場新聞」的判決，或者會對一些媒體構成壓力，但「傳媒人的筆如同警察的槍」，都屬於公器，必須有適當限制。傳媒「第四權」要用得其所，首先就要清楚新聞自由與煽動的界線。這次法庭判決的最大意義，是釐清了新聞自由與違法煽動的界線，讓傳媒清晰知道界線；法律界線之內，可以隨心所欲不踰矩。這對於媒體更好地履行公權力，其實利大於弊。

作者是香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓成科]

上 / 下一篇新聞