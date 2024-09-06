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羅健熙

羅健熙：識變、應變、懂變！ 亂變？真變？點變？

【明報文章】一年一度的施政報告又即將發表。民主黨這年度對施政報告的建議涵蓋60點，並已於早前召開記者會發布。過去幾年我們均會嘗試邀約官員見面討論，可惜三番四次吃閉門羹；今年的邀約在施政報告建議公布前已發出，至執筆之時仍未有回音。

政府既不見面亦沒什麼正面回覆，為何還要花時間討論和撰寫建議書？我的回應一直都是：民主黨有責任表達我們接觸到的市民意見，並就我們相信對香港未來的最好方向提出意見；政府會否大方聽取不同意見，不到我們控制，但亦不會左右我們自己的決定。

經濟不景市民憂心 與官員樂觀頗見落差

過去一年香港經濟仍未走出陰霾：經濟反彈乏力、外圍環境欠佳和息口高企、本地消費力度薄弱、零售飲食業經營困難、樓市股市前景不明。本港八成中小企業務狀况仍未回復至疫前水平，其中近四成更預期今年營業額將進一步減少。破產管理署公布的7月破產數字，破產呈請總數為780宗，按年升逾17%；上周公布的零售業總銷貨額亦再錄跌幅。過往政府收入一大來源的賣地收益亦極嚴峻，財政儲備跌至不足6000億元。不少市民憂心忡忡，擔心經濟情况會愈趨困難，與政府官員的樂觀和一面唱好頗有落差。

政府近日回應經濟下行、「結業潮」等情况時，常會說是「經濟轉型期」、「洗牌期」。可是究竟「轉型」的方向是如何、相關轉型有什麼配套等，均無進一步闡述。例如特首在某建制政黨探討「新質生產力」的論壇中，以錄影發言時說：「香港正處於經濟轉型期，香港需要積極主動作為，面對挑戰要識變、應變、懂變，發揮香港善拼敢贏的精神，善用新質生產力發展帶來的機會，推動經濟實現新飛躍……政府在推動香港發展新質生產力，將以科技創新為主導，支持香港的新實體經濟，為香港經濟高質量發展注入新動能，實現產業多元化……香港亦會發揮『引進來、走出去』的『超級聯繫人』和『超級增值人』角色，為國家發掘更多新機遇，為國家的高質量發展作出更多貢獻。」

這段發言，除了「以科技創新為主導」8字，其他都是頗空泛的表述。我相信普羅市民無法透過發言理解政府的目標和大計，無法給市民更大信心。早前分別有報章專欄引述政府官員、前官員或建制派圈中人，指立法會議員「只懂將中央文件內容照本宣科……經常大篇幅地引述『二十大報告』、國家『十四五』規劃，或中央領導人訪港時的講話原文，提出的議案部分內容更是中央對香港的要求或定位」，認為他們「過於謹慎」、「非常政治正確」、「發言亦欠缺新意」、「每次發言都先引述領導人講話」等。若這是官場切實關注的議題，或許先要由政府內部着手改善。

盼政府交代轉型方向 與民共議

我是真切期望，政府可以更具體在施政報告交代那些「轉型」方向，讓社會可開展討論。例如是否真的要搞「科技創新」？那麼香港對比深圳有什麼優勢？與深圳是融合合作，還是有適度競爭？會不會是深圳有騰訊、百度、阿里，香港就盡全力招攬Google、Apple、OpenAI才是最有利雙方甚至是國家發展？當然，在政府無提供任何討論方向時，就只能天馬行空地幻想。

若政府真的有轉型目標，我也希望它能夠與市民共議，嘗試說服市民那是最好的選擇而不是只叫市民跟隨。過去幾年市民的政治效能感低落，「唔關自己事」、「講咗都冇用」不絕於耳。這些氣氛對社會發展有不少影響。政府無法強迫市民改變這些想法，只能透過實際行動嘗試令社會氣氛改變。

凝聚民心 或比任何實際政策更重要

保持社會開放、多元，讓不同政治、經濟、社會立場人士均能暢所欲言，可讓不同想法理念互相辯論切磋，激發社會創造力和正面氣氛。香港過去的成功，其中一個最重要元素就正正是我們可以包容吸納種種差異，把差異轉化成對社會創造力和持續自我完善的力量，並且令人覺得政府的政策是自己也「有份」。這份凝聚力在民心渙散的今天更顯重要，比任何實際政策可能還更重要。

去年施政報告的最大特點是長度——足足讀了3小時20分鐘。比二十大報告和今年國務院政府工作報告還要長！而過去一年，我印象最深刻的經濟措施就是「全年210項盛事」。這麼長的施政報告，市民根本不可能吸收，只知道你說了一大堆而不知道實際應關注什麼；「210項盛事」則令人覺得，天天都有的就不是盛事，把真正的盛事都淹沒掉，適得其反。

所以我也建議大幅刪減演辭篇幅；倘要為演辭長度訂一個KPI（關鍵績效指標），我希望是少於90分鐘。市民想聽到的重點，是政府打算引領香港走的方向，是「轉型」轉到哪裏、如何達成目標的策略；是過去一年那些「夜經濟」、「日夜繽紛」、「盛事經濟」等的真誠檢討和後續方向。市民特別關注的個別政策，給點篇幅也是應該的，但切忌事無大小長篇大論一番。

英諺有一名句：「If I had more time, I would have written a shorter letter.」人類專注力有限，衷心希望預備施政報告的團隊預留充足時間刪減篇幅，讓市民讀到重點之餘，也不會令特首講到「喉沙」。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]

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