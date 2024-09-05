陳帆川：新聞口味能否取代顏值成擇偶條件？

曾為美國空軍從事媒體製作多年的Adam Harder，創辦了一個結合新聞與交友的程式「InPress」。用戶註冊後，除了上載照片和填寫自我介紹等其他交友程式常見的步驟之外，還要透過表情符號，表達對一些近期新聞報道的感受，並且要就每則新聞的重要性評分。平台再利用演算法，按用戶對新聞的反應配對交友。

有趣的是，平台不止推送娛樂和文化等輕鬆新聞，例如由BBC（英國廣播公司）報道的「獨唱當道，樂隊是否已經過時」，還包括很多硬橋硬馬的政治報道，例如由美國公共電視台報道的「賀錦麗當選將創造歷史，188年來僅一人由副手擔正」，以及由歐洲新聞台報道的「澤連斯基將於9月向美國提交烏克蘭勝利計劃」。

新聞與社交 密不可分

Harder特意在美國大選年推出程式，並在華盛頓特區首發，讓當地居民透過閉門邀請的形式試用，因為他覺得那裏有很多新聞狂熱分子，因此最有機會對這樣的新聞交友程式感興趣。除了交友聊天，該程式也提供一個類似「雅虎新聞」的版面，由編輯整理來自各大媒體的報道，讓用戶單純閱讀新聞。

它目前仍屬於蚊型初創項目，僅得7名無薪兼職僱員，在眾籌網亦只籌得3000多美元，目前僅達目標金額一成多。Harder接受訪問時說，計劃今年內爭取風險投資，長遠目標是透過會員訂閱制、賣廣告和販售用戶匿名資料盈利。

值得注意的是，很多新聞皆涉及慘劇。假設兩個用戶皆對校園槍擊案報以「笑哈哈」表情，平台會否為該兩人牽線？Harder表示已考慮到這一點，因此不會以悲劇和駭人的新聞為用戶配對。

其實新聞一直跟社交密不可分。線下，我們幾乎每天都會跟朋友聊到新聞；線上，facebook的成功跟大量的新聞轉發有關，而香港各大網絡論壇上的熱門討論帖，很多都是建基於轉貼的新聞再加以討論。然而新聞機構似乎一直沒有認真發展讀者群組和社交元素。今次這個程式聽上來似乎是噱頭大於實際，但仍不失為一個有趣嘗試。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]