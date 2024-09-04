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陸頌雄

陸頌雄：深度特色遊 搶客添人氣

【明報文章】香港的旅遊吸引力不言而喻，但近年也面對不少挑戰。2023年訪港旅客人次為3400萬，這個數字雖然顯示出旅遊業的復蘇迹象，但與疫情前的高峰相比，仍有差距。如何吸引更多遊客，不論是內地還是國際遊客，成為了香港旅遊業亟需解決的問題。

最近，內地對多國實施144小時免簽過境政策，「中國遊」成為國際熱點。香港擁有大量國際航點，我們要有決心令香港成為「中國遊」的必到一站，鞏固旅遊樞紐地位。

在如何吸引遊客方面，貴州榕江縣的「村超」足球旅遊，是一個很好的範例。賽事不僅振興鄉村體育文化，火遍全網，成了「現象級」的鄉村多元民族嘉年華，小小的縣城也吸引了過千萬遊客，透過足球讓遊客發掘榕江乃至貴州之美。

同樣，香港人外遊的最熱門地點日本，雖然消費不低，但通過法律規範旅遊市場和堅持「優質服務」理念，令旅客賓至如歸；加上傳統與流行文化的相互碰撞，吸引了大量外國遊客。澳門則是透過旅遊基建的高度整合，給遊客最便利、最多元的旅遊體驗，令澳門成為全國最受歡迎的旅遊城市。這些經驗，即地方特色、優質服務、多元文化和便利性，對香港來說，無疑具有重要的借鑑意義。

本港旅遊資源 需有效整合推廣

其實，香港的旅遊潛力遠不止於此。香港是世界上少有的咫尺之地能夠同時擁有綠色、文化、盛事、體育、特色購物等不同領域的旅遊元素。但筆者認為，這些資源需有效整合及有力推廣，以提升遊客的體驗。比如香港優美的海灘和郊野公園，都是世界級的。這些豐富的自然風光，配合中西文化薈萃背景，構成美麗的風景線。惟可惜的是，很多沙灘和郊野公園都欠缺基本的餐飲和住宿設施，令遊客卻步。

盛事旅遊方面，無論是國際七人欖球賽、馬拉松賽事，還是香港藝術節，有動有靜，都是亮點盛事；加上啟德體育園即將建成，如何填滿、善用這些國際級場地，既是一大壓力，也帶來機遇。

至於特色購物，我近年發現不少遊客專程來港購買外地進口的動漫產品，但香港竟然沒有一個動漫流行文化城。何不打造一個「港版秋葉原」，同時推動零售、文化和旅遊產業？

擴闊旅遊路線，就要實踐「無處不旅遊，區區有特色」的理念。以屯門區為例，這裏的6個泳灘各有特色——動感的水上活動、日落美景充滿浪漫氣息，當然少不了避風塘市場的海鮮美食；也可拜訪千年古寺——青山禪寺，從而了解香港歷史。但由於屯門一直被視為住宅區，這些旅遊資源被白白浪費，未能為屯門區增值。

筆者建議在青山灣建設漁人碼頭，提升沙灘配套設施，將社區層面的「沙灘節」升格為全港的年度盛事；活化、美化河道，使它成為親水文化的「打卡點」；撥地興建新酒店，發揮屯門區的「多橋頭經濟」，即鄰近機場、港珠澳大橋及深圳灣大橋的地利優勢。

拆牆鬆綁 激活市場

旅遊業對於一個地區的意義，遠不止於經濟和就業增長；它更是一個地區的最佳推廣名片。通過旅遊業，可以向世界展示香港的獨特魅力和文化特色，增強香港的國際影響力。文化、體育和旅遊事業需要傳承，培育人才非常重要，也要協助傳統旅業轉型，政策亦要拆牆鬆綁、激活市場。它們之間的互動和相輔相成，能夠迸發出無限火花。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會榮譽會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陸頌雄]

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