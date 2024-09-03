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狄志遠、彭意婷

狄志遠、彭意婷：開學風險高 要助學童做好情緒管理

【明報文章】隨着新學年開始，學童的心理健康問題再次成為社會關注焦點。儘管政府此前推出了「三層應急機制」以應對學童自殺問題，但這個機制主要針對問題發生之後的處理。面對開學季帶來的新壓力和挑戰，我們需要更加積極主動的預防措施，為學童築起一道堅實的心理健康防線。

從三方面着手

要有效應對這一挑戰，我們需要從3個關鍵方面着手，包括全面推廣《4Rs精神健康約章》、建立全年情緒管理計劃，以及開發並實施及早識別和介入機制。這些策略不僅能夠幫助學童更好地應對學業壓力，還能為他們的長期心理健康奠定基礎。

首先，《4Rs精神健康約章》為學校提供了一個全面的心理健康框架。然而，目前只有約40%學校參與了計劃，這遠遠不夠。我們呼籲教育局加大宣傳力度，目標是讓全港所有學校參與。為實現這一目標，教育局應該向學校提供具體的實施指南和資源，幫助它們更好地落實4R原則（rest、relaxation、relationship、resilience）；同時舉辦工作坊和培訓，幫助教師更好地理解和應用4R原則，也是至關重要。建立學校間的經驗分享平台，令成功案例得以推廣，亦將進一步促進這一約章的普及。

其次，僅有的應急機制是不夠的，我們需要一個全面、持續的情緒管理計劃。每所學校都應該根據《4Rs精神健康約章》制訂詳細的全年計劃。這個計劃應該包括定期的情緒健康檢查，幫助學生了解自己情緒狀態；壓力管理課程，教導學生如何應對學業和生活壓力；以及心理健康講座，提高學生對心理健康的認識。特別要強調的是家校合作的重要——學校應定期與家長溝通，舉辦家長工作坊，教導家長如何識別和支持孩子的情緒需求。這種全面的合作不僅能夠及早發現問題，還可為學生提供更全面支持。

第三，目前的三層應急機制主要針對已經出現的問題；我們還需要一個能夠及早識別和介入的機制。這個機制應包括開發標準化的觀察工具和問卷，幫助教師和家長及早發現學生的情緒問題。在學期初和關鍵時期（如考試前後）開展全校性的心理健康篩查，也是非常必要。學校應定期向教育局提交學生心理健康狀况報告，而不是只在發現嚴重問題時才上報。

藉建立這樣一個早期識別和介入機制，我們可以更加主動地預防問題，提供及時支援，而不是被動地等待問題惡化到不可收拾的地步。

不能僅靠事後應急

需設主動預防系統

開學季是學童面臨情緒挑戰的高風險期。我們不能僅僅依賴事後的應急機制，而是要建立一個全面、主動的預防和支持系統。

通過全面推廣《4Rs精神健康約章》、制訂全年情緒管理計劃，並建立及早識別和介入機制，我們可以為學童創造一個更健康、有更大支持的學習環境。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，彭意婷是新思維社區幹事

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[狄志遠、彭意婷]

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