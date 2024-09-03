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2024年9月3日星期二
阮紀宏
筆陣
筆陣：成立灣區體育局建議被忽視 粵港官員思想解放才能邁步 ／文：阮紀宏
聞風筆動：出生人口未來10年料處低位 幼稚園最受衝擊／文：李先知
林緻茵：論價值觀：如何理解香港青年的一套？
孫興杰：蘇利文訪華與中美關係模式「回歸」
歐陽五：中國為何期待更多「基辛格」
狄志遠、彭意婷：開學風險高 要助學童做好情緒管理
筆陣：成立灣區體育局建議被忽視 粵港官員思想解放才能邁步 ／文：阮紀宏
【明報文章】中央派大員來港宣講三中全會決定（下稱《決定》），信息量很大，很難全面掌握全部要點與精神。如果高度概括成一句話，就是了解國家改革方向，主動積極制訂改革藍圖，融入國家發展大局。
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筆陣：成立灣區體育局建議被忽視 粵港官員思想解放才能邁步 ／文：阮紀宏
聞風筆動：出生人口未來10年料處低位 幼稚園最受衝擊／文：李先知
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孫興杰：蘇利文訪華與中美關係模式「回歸」
歐陽五：中國為何期待更多「基辛格」
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