劉健宇：參考國際經驗 發展香港全面的性教育

然而，早於1994年，包括中國在內的179個國家通過了《國際人口與發展會議行動綱領》，明確呼籲各國政府和相關機構為青年提供「全面性教育」（comprehensive sexuality education）。當中的內容，與今天香港的性教育仍有不少距離。未來，香港應參考其他先進地區的執行經驗，發展符合本地及下一代需要的「全面性教育」。

新指引有可取之處 惟須提升成效

根據聯合國2018年公布的《國際性教育技術指導綱要（修訂版）》，「全面性教育是一個基於課程，探討性的認知、情感、身體和社會層面的意義的教學過程。其目的是使兒童和年輕人具備一定的知識、技能、態度和價值觀，從而確保其健康、福祉和尊嚴」。該指導綱要提出的「性」的內涵包括：「人對身體的理解和人與身體的關系；情感依戀和愛情；生理性別；社會性別；社會性別認同；性傾向；性親密；性愉悅和生殖。」

反觀香港的「新指引」，其預期學習成果包括（1）「了解什麼是戀愛及其目的和應抱持的態度」；（2）「了解訂定親密界限的重要性及處理方法」；（3）「了解戀愛關係結束的因素及恰當的處理方法」；（4）「掌握處理性幻想和性衝動的方法」；及（5）「了解不恰當處理親密關係可能會導致的後果」。「新指引」最引起公眾關注的，便是教育局製作的「合乎情禮的親密關係」單元教材，當中一些「模擬情况」及「訂立親密界限的承諾書」，引起市民詫異。

然而，本港「新指引」的目標學生只是約12至15歲的初中學生，而且比起過往香港避談「性」，這次有着根本的轉變，例如在「不恰當處理親密關係」，將觸及戀愛中的情緒勒索、戀愛暴力、發生婚前性行為、發展輕率和不恰當的親密關係等的後果。

關注性教育議題，除了是課程「白紙黑字」的設計外，教學法的運用、教材設計，以至前線教師的態度，亦應該受到同樣重視。同時，社交平台（例如Instagram、Threads）對於下一代的性觀念，以及一些自媒體提供自以為正確的內容，青年私下瀏覽色情影片、漫畫所表達的性觀念（例如「體外射精不會導致懷孕」等），對這些影響，當局及教育界不能視而不見，更須通過說明事實，直接為青年解惑。

星洲也教同性戀 英國不教社會性別

另外，新加坡及英國亦於2020年代初更新了其性教育課程指引，對香港有重要參考意義。新加坡的性教育課程，以當地普遍的家庭價值和社會規範為基礎（一夫一妻），亦提倡婚前禁慾。更重要的是，星洲亦會教導學生何謂同性戀——該國於2022年落實男性同性性行為非刑事化，比香港落後31年，但其性教育課程卻沒有迴避同性戀，反而教導學生尊重別人的性取向。

英國則於2020年規定「關係與性教育」為中學必修課，亦與香港有相近的學習目標，例如「選擇延後性行為或享受不發生性行為的親密關係」。值得注意的是，在今年5月，由於英國公眾關注課上教導社會性別與性別角色等有爭議的概念，當局在專家研究後，明確規定性別認同的概念（人對自己性別的感覺，不論是男、女或其他）不應在學校被教導。

從英國及新加坡的經驗可見，連星洲以「傳統家庭價值觀」見稱的地方，都會在課堂中教導學生尊重同性戀，香港實不應迴避；連英國這個比香港開放的地方，都認為社會性別議題具爭議，香港自然也毋須超前。同時，香港課程對於「性幻想和性衝動的處置方式」，似乎視兩者為「問題」及「不應該發生」，此舉無疑是迴避了人類的天性。

筆者希望當局及前線教師教授性教育時，能夠在性資訊有增無減的年代，適當引導學生健康和負責地處理自己的身體及與他人的關係。

作者是檢定教員、香港教育大學中國歷史教育榮譽學士

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[劉健宇]