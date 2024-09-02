明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
鄭安然

鄭安然：「打羽毛球」的背後：談談教育局的性教育教材爭議

【明報文章】你認為什麼是愛情？仍記得著名導演楚原當年獲得香港電影金像獎的終身成就獎時，其妻南紅盛裝站在他身邊默默支持的畫面。南紅在訪問中回憶大家的相識，指自己當時不知何謂拍拖：「我們在一起9年來都沒拖過手！」一對連拍拖都沒有拖手的情侶，後來以戒指作承諾，婚姻跨越半個世紀。到了晚年，楚原身體抱恙，南紅一直相伴左右，不離不棄，盡顯愛的承諾。楚原病逝後一個月，南紅仍以淚洗面。

真的愛情 無關保守或開放

放在現今，他們拍拖時沒有拖手、沒有性行為，現代人可能覺得如此保守的關係不算是愛情，但他們卻用一生證明，這真的是愛情。真的愛情，無關乎保守或開放。

歌手張天賦主唱的《老派約會之必要》，兩年前一發布即掀起熱潮。當中有幾句歌詞，在現今世代看來非常保守，例如「不急於一晚散盡，十萬夜那溫柔」、「蝴蝶滿心飛，不過未走近（勝過世間一見就吻）」、「何用太心急，一晚露底蘊」、「承襲古典小說裏優雅的情感，情願待新婚才獻吻」。這些保守得近乎老土的愛情觀，非但無引起年輕人抨擊，還大獲好評。是年輕人過於保守老土，還是他們比那些開放的成年人更懂得愛情真諦？

性在這幾十年變得愈來愈開放，由父母那一代反對婚前性行為，發展到現在連朋友都可以上牀。究竟我們在愛情的路上是進步還是退步？「我們都想要牽了手就能結婚的愛情，卻活在一個上了牀也沒有結果的年代」——這個討論熱度非常高的金句，出自電影《左耳》，引起很多人共鳴。可見，性的愈趨開放沒有為我們在愛情上指引正確道路。

最近教育局上載一份以中三為對象的支援教材《合乎情禮的親密關係》，當中提及若初中情侶未能承擔婚前性行為的後果，便應拒絕婚前性行為，引起廣泛關注。立法會議員張欣宇認為「對完全成熟的成年人來講都感到費解」及「不合時宜」；另一議員江玉歡認為教材「脫節」、「年輕人是不喜歡這套」等。但他們似乎不知道年輕人現時的想法和趨勢，騎劫了他們的發言。

據2021年家計會的大型統計，中三至中六級學生有性經驗的人只有約5%，較2006年時約10%大跌；2021年中一至中二學生更只有約1%有性經驗。青少年性經驗減少的趨勢，亦同見於歐美國家，例如在美國有性經驗的10年級（相若高中2年級）黑人學生，便由2013年的42%，暴跌一半至2023年21%；美國高中生有性經驗的數字也不斷下降。

各地皆追求延遲青少年發生性行為

可見，當成年人常詬病青少年的性知識不足時，我們在這方面的性知識才是徹底「肥佬」。事實是時下青少年的性活躍度不但不高，延遲青少年發生性行為也是各地主動追求的目標。

世衛組織開宗明義將「延遲性活動」列為性教育的目標及有其好處。 由聯合國旗下多個組織共同出版的《國際性教育技術指導綱要》，亦同樣把「延遲」列為性教育的成功指標。在學術世界，「延遲性活動」同樣是衡量和比較一個性教育課程成功與否的重要指標。 2020年美國衛生及公共服務部發表一份綜合報告，總括57份研究綜述青少年延遲性行為有多項好處，包括身體和精神健康，及將來更滿意的婚姻關係。即使對成年人而言，延遲性行為甚至等到婚後才有性行為，同樣有具體益處，可參考心理學家D. M. Busby在2010年的研究。

或許，不少年輕人都比成年人更精明，他們深知一段刻骨銘心的愛情，不會是建基於即時衝動帶來的玉帛相見；反而「關起手機純靈魂對話」和「談談童年，提及理想」，才引人入勝。雖然承諾書和「打羽毛球」的確老土了一點，然而背後的信息卻不一定是錯。

作者是香港性文化學會事工總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭安然]

上 / 下一篇新聞