明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
莊榮輝

莊榮輝：從「獵槍行動」看怎洞悉圍標危機

【明報文章】廉政公署與競爭事務委員會繼本年4月後，上周再次採取「獵槍行動」，拘捕5人，據了解是涉及西環海都樓和柴灣樂翠臺。廉署表示已瓦解一個集團，該集團涉及30多個屋苑，涉案總維修金額達10億元。

這已是近兩年的第三次涉及圍標集團的拘捕行動，可見政府已正視到圍標猖獗問題，廉署及競委會近期多次高調拘捕圍標集團分子，的確有助業主提高警覺。但其實業主可以從什麼蛛絲馬迹，洞悉屋苑大維修有圍標危機？

其實，屋苑要推動大維修需時最少兩年，有些例子更籌備逾5年。所以若業主有適度參與，而且對《建築物管理條例》有一定認識的話，可能會從中發現一些不合理操作。倘能及時制止或糾正，就有機會逃過被圍標的一劫。

法定監管機構難杜絕圍標

從不少案例可看出，大維修圍標通常有機會涉及管理公司、顧問公司、承建商和法團。管理公司、顧問公司及承建商，具體而言要靠物業管理業監管局、屋宇署、民政總署和市建局的招標計劃去監察及制衡。

當然，上述監管機構及部門並非能百分百杜絕圍標，極其量只有阻嚇作用。若管理公司、顧問公司和承建商部署得緊密、細緻的話，業主真的是防不勝防。但這些公司要控制整體業主的選擇，很多時都會透過業主立案法團內的成員配合。

因此筆者今次想同大家分享，作為業主應如何監察自己屋苑的大維修，特別是如何監察業主立案法團運作，從而減低屋苑被圍標集團操控的可能。

業主可從三方面監察

（1）法團是否充分披露大維修資訊。現時很多屋苑推行大維修，都會參加市建局的「招標妥」計劃。該計劃除着重招標的公平性之外，亦令全屋苑業主可透過網上平台，充分了解大維修資料。過往有些懷疑被圍標的屋苑，縱使參加了招標妥，法團卻未必將全部資料公布。以樂翠臺事件為例，據報道居民在揀選承建商時，參考了當時顧問公司的分析，結果選擇了一間報價1.07億元維修方案的承建商，但原來大部分業主事前並不知道，市建局委託的獨立人士對該工程的估價只是6000多萬元。

（2）法團會議是否有足夠透明度。現時建築物管理條例無清楚列明舉行業主會議的細節；是否容許業主列席旁聽、業主在會議期間能否發問、會議議程及投票方式，法例上沒有清楚列明。很多時不同的法團，有不同處理方法。以海都樓為例，據報道其法團的某些會議，完全拒絕任何業主參與及旁聽；就算是補選主席、委員、秘書及司庫，竟然都拒絕已報名參選的業主參與會議，做法實在匪夷所思。法團更多次突然取消會議而無事前通知，亦足見透明度嚴重不足。

（3）無視業主依法召開業主大會的權利。據建築物管理條例附表3內第1（2）條，當法團主席收到不少於5%業主聯署要求召開特別業主大會，主席就要在14天內發出通知；該業主大會亦須在45天內舉行。接近全部被懷疑圍標的屋苑的法團主席，都不會依從上述法例召開特別業主大會去保障業主權益。

海都樓及樂翠臺的法團主席，根據紀錄亦沒有依從上述法例召開大會，甚至兩個法團的主席都被業主入稟要求召開業主大會；經裁判官裁決及發出命令後，方召開有關會議。

從上述法團的操作特徵，可見被懷疑圍標的屋苑，其業主立案法團的作風有近似之處。所以市民可以透過日常參與法團會議去監察法團運作，以免被圍標集團有機可乘，損害作為業主的自身利益。

作者是民主黨房屋政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莊榮輝]

上 / 下一篇新聞