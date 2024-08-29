莊榮輝：從「獵槍行動」看怎洞悉圍標危機

這已是近兩年的第三次涉及圍標集團的拘捕行動，可見政府已正視到圍標猖獗問題，廉署及競委會近期多次高調拘捕圍標集團分子，的確有助業主提高警覺。但其實業主可以從什麼蛛絲馬迹，洞悉屋苑大維修有圍標危機？

其實，屋苑要推動大維修需時最少兩年，有些例子更籌備逾5年。所以若業主有適度參與，而且對《建築物管理條例》有一定認識的話，可能會從中發現一些不合理操作。倘能及時制止或糾正，就有機會逃過被圍標的一劫。

法定監管機構難杜絕圍標

從不少案例可看出，大維修圍標通常有機會涉及管理公司、顧問公司、承建商和法團。管理公司、顧問公司及承建商，具體而言要靠物業管理業監管局、屋宇署、民政總署和市建局的招標計劃去監察及制衡。

當然，上述監管機構及部門並非能百分百杜絕圍標，極其量只有阻嚇作用。若管理公司、顧問公司和承建商部署得緊密、細緻的話，業主真的是防不勝防。但這些公司要控制整體業主的選擇，很多時都會透過業主立案法團內的成員配合。

因此筆者今次想同大家分享，作為業主應如何監察自己屋苑的大維修，特別是如何監察業主立案法團運作，從而減低屋苑被圍標集團操控的可能。

業主可從三方面監察

（1）法團是否充分披露大維修資訊。現時很多屋苑推行大維修，都會參加市建局的「招標妥」計劃。該計劃除着重招標的公平性之外，亦令全屋苑業主可透過網上平台，充分了解大維修資料。過往有些懷疑被圍標的屋苑，縱使參加了招標妥，法團卻未必將全部資料公布。以樂翠臺事件為例，據報道居民在揀選承建商時，參考了當時顧問公司的分析，結果選擇了一間報價1.07億元維修方案的承建商，但原來大部分業主事前並不知道，市建局委託的獨立人士對該工程的估價只是6000多萬元。

（2）法團會議是否有足夠透明度。現時建築物管理條例無清楚列明舉行業主會議的細節；是否容許業主列席旁聽、業主在會議期間能否發問、會議議程及投票方式，法例上沒有清楚列明。很多時不同的法團，有不同處理方法。以海都樓為例，據報道其法團的某些會議，完全拒絕任何業主參與及旁聽；就算是補選主席、委員、秘書及司庫，竟然都拒絕已報名參選的業主參與會議，做法實在匪夷所思。法團更多次突然取消會議而無事前通知，亦足見透明度嚴重不足。

（3）無視業主依法召開業主大會的權利。據建築物管理條例附表3內第1（2）條，當法團主席收到不少於5%業主聯署要求召開特別業主大會，主席就要在14天內發出通知；該業主大會亦須在45天內舉行。接近全部被懷疑圍標的屋苑的法團主席，都不會依從上述法例召開特別業主大會去保障業主權益。

海都樓及樂翠臺的法團主席，根據紀錄亦沒有依從上述法例召開大會，甚至兩個法團的主席都被業主入稟要求召開業主大會；經裁判官裁決及發出命令後，方召開有關會議。

從上述法團的操作特徵，可見被懷疑圍標的屋苑，其業主立案法團的作風有近似之處。所以市民可以透過日常參與法團會議去監察法團運作，以免被圍標集團有機可乘，損害作為業主的自身利益。

作者是民主黨房屋政策發言人

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[莊榮輝]