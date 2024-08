陳帆川：記者應否學習成為「標題黨」

什麼才是標題黨,一直沒有明確定義。很多人認為誇張失實的標題就是標題黨,例如「震驚13億人」;亦有人認為常見於「內容農場」的標題格式,就是標題黨,例如「10個你不能不知道的方法」,或者刻意隱藏重點的釣魚式標題,例如「全球最富裕國家,這個小國首次上榜」。

為報紙文章起標題,是一門學問。編輯如何在有限的版面玩出花款,非常考驗文字功力,因此新聞獎設有最佳標題獎項。不過有一項研究發現,現在的讀者喜歡簡單直接的標題;有玩味、顯功架的標題,很多人其實看不懂。

美國密歇根州立大學、俄亥俄州立大學和哈佛大學甘迺迪政府學院幾名學者,最近研究了《華盛頓郵報》和美國「標題黨始祖」網媒Upworthy大量標題,分析了超過3萬項A/B測試。這實驗方法常用於網站和手機程式,隨機向兩群讀者各提供A版本和B版本的標題,然後看哪一個標題點擊率較高。在比較高低時,涉及統計學計算。

該研究結果發現,簡短標題的點擊率明顯較高,例如《華盛頓郵報》一條標題「梅根和哈里接受奧花雲費訪問。這是為何他們不該說太多(Meghan and Harry are talking to Oprah. Here's why they shouldn't say too much)」,比起「梅根和哈里是否向奧花雲費潑了皇家茶?別跟人打賭」(Are Meghan and Harry spilling royal tea to Oprah? Don't bet on it;「潑皇家茶」的意思是爆料,「別跟人打賭」的意思是機會很大),雖然後者標題玩味濃、有創意,但轉彎抹角。

簡單標題淺白文章 可增讀者信任

研究發現,讀者喜歡精簡標題,因為容易明白得多。有趣的是,當記者參加同樣的實驗時,他們並不特別喜歡簡單的標題。這裏折射了一個問題,就是記者與讀者,對於複雜標題的理解能力不一樣。

負責是次研究的學者指出,很多新媒體已採用精簡內容的策略,並引用擅長「解釋性報道」的Vox創辦人Ezra Klein的說話,「記者要避免為編輯寫稿」,意思是編輯的理解能力與讀者不一樣,寫稿人應該考慮讀者的程度。

學者引用另一項研究表示,簡單的標題及文章能夠提升讀者的信任度和親切感,令更多人閱讀新聞文章,有利公眾知情權,因此建議記者寫稿和起題時,文字要短,句子要短,而且多採用每日常見的直白詞彙。這些要求和技巧,其實跟標題黨如出一轍。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]