姚志勝：中央宣講團帶給香港的重要信息

其一，由港澳辦邀請中央宣講團，不僅顯示港澳辦是中央對港工作領導及統籌機構的地位，而且進一步表明夏寶龍主任有關香港落實三中全會精神的談話，體現了習近平主席治港方略，傳達了中央的厚望重託。其二，中央宣講團的宣講啟示我們，需從三中全會《決定》整體深入理解中央對港要求，其中的核心要求是改革。其三，經濟體制改革與香港機遇是重點，進一步打通並擴展國內統一大市場與國際市場連接通道是重要着力點，也是香港的重大機遇。其四，特區政府需承擔主體責任，狠抓規劃落實。

港澳辦高度重視宣講活動

香港應如何理解並貫徹落實三中全會精神？港澳辦高度重視。中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍7月會見香港特區財政司長陳茂波的講話，及時給予了指導意見：希望香港特區政府與社會各界深入理解和領會三中全會精神，並明確提出「通過改革實現更好發展」的要求，引起香港社會關注和討論。

據了解，港澳辦不僅邀請中央宣講團赴港，而且還安排港澳辦官員隨團，並密切關注宣講情况及香港社會各界反應；鄭雁雄特地以中央港澳辦、國務院港澳辦副主任及中聯辦主任身分在宣講會上致辭，這些都表明港澳辦對港貫徹落實三中全會精神的高度重視。

鄭主任致辭時表示，「中央宣講團來港宣講三中全會精神，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央對香港的高度重視和親切關懷」；三中全會《決定》涉及香港的部分分量很重，包含中央對港的關愛、眷顧與厚望重託，為香港更好發揮獨特作用提供戰略支點，為香港「由治及興」帶來新的重大機遇。鄭主任這個講話，也可以說是夏主任有關香港貫徹落實三中全會精神談話的進一步延伸。

改革是核心 機遇在開放

綜觀多次宣講會的內容，可以看到中央宣講團的報告不僅沒有局限《決定》關於香港的論述，甚至可以說沒有將這方面的內容作為重點，而是從《決定》整體來闡述香港應如何理解和貫徹落實全會精神。其中最突出的重點有兩個。

第一個重點：三中全會精神的核心是改革。這是全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法工委主任沈春耀的宣講重點。沈主任圍繞習主席在全會上的重要講話，從《決定》的標題《中共中央關於進一步全面深化改革 推進中國式現代化的決定》，到進一步全面深化改革的指導思想、總體目標和重大原則等，詳細講明了改革是三中全會精神的核心要義。

這給我們的啟示是：香港貫徹落實全會精神，最重要的是以「改革」為指導思想。這也正好呼應了夏主任講法：香港「要識變、應變、求變，通過改革實現更好發展」。

第二個重點：經濟體制改革與香港機遇是重心。這是商務部長王文濤宣講的主要內容。《決定》中的經濟部分是重點，王部長逐條講解《決定》第七部分「完善高水平對外開放體制機制」中的5項具體措施，並分析其中內容及將會帶給香港的機遇，值得各界細細品味。

筆者認為，特別值得重視的是，王部長表達中央希望香港在「優化區域開放佈局」方面發揮獨特作用，貢獻國家高水平開放。一方面，他講到中央構建全國統一大市場的重大部署，支持香港融入「國內大循環」，包括推動CEPA（內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）的開放清單能夠更長、惠港措施能夠更多，支持香港推進跨境電商綜合試驗區建設，方便香港居民進出內地，發揮香港投資通道作用等。

另一方面，王部長強調香港要善用對外聯繫通道、窗口和橋樑地位優勢，對接「國際循環」，當好「雙循環」的「超級聯繫人」、「超級增值人」。顯然，香港如何充分發揮作為「兩個循環」重要銜接點的獨特優勢，進一步打通和擴展國內統一大市場與國際市場連接通道，是香港落實三中全會精神的重要着力點，也是香港的重大發展機遇。

承擔主體責任 狠抓規劃落實

如何將三中全會精神落到實處而不是宣講走過場，這是社會輿論關注的問題。王部長在講解中希望香港主動對接國家即將開始的「十五五」規劃，在香港社會引起共鳴。

特區政府及管治團隊承擔着治理香港的主體責任。行政長官李家超明確表示，中國式現代化的進程裏，香港絕不是旁觀者，而是積極的參與者、受惠者、貢獻者。特區政府在對接國家戰略上應更積極主動、發揮主體作用，充分利用制訂下一個「五年規劃」的契機，為香港未來發展訂定系統的改革措施與方向。這也是夏主任所說，要以紮紮實實的工作貫徹落實三中全會精神，把事情一件件做起來，不斷擦亮香港的一個個「金字招牌」。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]