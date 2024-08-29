方可成：史上首屆「AI大選」：傳媒技術改變了政治嗎？

候選人的AI分身？ 選民並不買帳

說到生成式AI在政治競選中的應用，人們最容易想到的，就是用AI來模擬候選人的聲音和外形，與選民聯絡。

比如，一個普通美國選民可以接到來自「特朗普」的電話，與AI生成的「特朗普」聊天；甚至，你可以在手機上同「特朗普」展開視頻通話，與「他」分享自己的想法和感受，接受「他」鼓勵你出來為共和黨投票的信息。

從技術上說，這樣的場景完全可以實現，也不會花費很多資金。在傳統的競選過程中，候選人再努力，也只能與極小一部分選民有一對一交流；而科技技術則讓選民都有了跟看起來非常逼真的候選人AI分身單獨交流的機會。

但是，這種有點科幻小說感覺的場景，在實際中並沒有出現。

儘管在美國湧現了不少針對政治競選領域的AI創業公司，但很少有公司成功說服兩黨候選人使用它們的「候選人AI分身」服務。其中的主要原因，還是競選團隊經過評估之後認為，選民並不會買帳——他們並不會因為有了跟AI版特朗普交流的機會而感到興奮，反而會覺得怪異和排斥。

假定要使用這種AI分身，競選團隊會面臨兩難的選擇：如果不向選民披露這是AI分身，那麼就是在欺騙，會喪失選民的信任；但倘若一開始就提醒選民，這是AI生成的聲音和畫面，那麼大家就會迅速失去與「假人」互動的興趣。

今年早些時候，在俄亥俄州競選議員的民主黨人Matthew Diemer曾經與AI公司合作，利用AI技術自動給選民打電話。他本來希望用自己的聲音訓練AI，但公司主動勸他：還是用聽起來就是機械人的聲音吧，這樣可以避免任何選民誤以為打電話的是真人，以免陷入涉嫌欺騙的麻煩。

於是，這些自動打出的電話是這樣開頭的：「你好，我是Ashley，是Matthew Diemer的AI志願者……」在5分鐘的時間裏，機器就自動撥出了差不多1000個電話。然而，在聽到「AI志願者」這句自我介紹之後，超過90%的人就立刻掛掉了電話。

看來，這樣的AI應用並不成功。

今年1月，在美國大選的初選階段，還曾爆出一宗新聞：有人私自用AI生成了一個模仿拜登總統聲音的機械人電話，試圖告知選民「別去初選投票」。這件事情發生後，AI語音製作者因為涉嫌干預選舉而面臨刑事訴訟，美國聯邦政府還出台了禁止此類電話的新規定。

主要用在「最無聊」的領域

如果AI技術沒有被用於創造候選人的分身，那麼競選團隊是不是完全沒有使用AI呢？

並非如此。其實AI工具已經深入競選團隊的日常工作中；只不過，按照業內人士的說法，具體的應用都發生在那些「最不性感」、「最無聊」的領域，主要功能是提升工作效率。

比如，競選團隊已經廣泛使用AI來分析選民數據。民主黨全國委員會已經用AI發掘選民登記紀錄中的異常模式，並找到值得注意的選民刪除或增加情况。

去年，密西西比州一個團隊用AI自動分析了120個與選民的對話錄音。AI分析之後認為，比起相鄰的A郡，B郡選民態度更加積極，更可能在實際選舉中前往投票。最後果然，A郡的投票率低於B郡。這證明了AI具備從質化數據中做出預測的能力。

再比如，競選過程中需要製作大量文字和圖片信息，例如面向選民發布籌款通告。很多競選團隊已經嘗試用AI撰寫籌款通告的初稿，但效果各異，最終也一定需要人工的把關和挑選。

LinkedIn聯合創始人Reid Hoffman曾經是人工智能公司OpenAI的董事會成員，他一直積極探索AI的各類應用。然而最近他表示，AI在政治領域值得自己投入資金和注意力的，還只是那些「不性感的生產力工具」。他的政治顧問在接受《紐約時報》採訪時表示，「AI是一隻不會叫的狗。它正在改變競選活動的運作方式，但卻是以你能夠想像到的最無聊、最平凡的方式」。

AI造假與指摘用AI造假

當然，生成式AI改變競選，還有一條不可忽視的路徑——製作和傳播虛假信息，尤其是圖片、視頻類的虛假信息。

今年早些時候，特朗普的支持者用AI生成了一系列虛假圖片。在這些圖片中，特朗普都被一群非裔美國人熱情簇擁，看上去得到了他們的大力支持。黑人的確是特朗普極力想要討好的選民群體。這樣的虛假圖片，試圖影響黑人對特朗普的印象和投票選擇。

早前，特朗普本人在其社交媒體網站Truth Social上轉發了一組圖片，其中一張顯示美國樂壇天后Taylor Swift打扮成「山姆大叔」的樣子，並配有文字：「Taylor希望你為特朗普投票。」其他照片則呈現了一群身穿「Swifties for Trump」T恤的年輕女性。看起來，這些圖片意味着：人氣超高的巨星Taylor Swift，選擇了支持特朗普。

特朗普在轉發這些照片的時候配上文字「I accept（我接受）」，暗示他已經得到Taylor Swift的支持。

然而，這些圖片都是AI生成的。

AI帶來的影響不止是生產虛假內容，它還被用來當成質疑一些照片真實性的理由。

前段時間，民主黨總統候選人賀錦麗在底特律舉行了一場聲勢浩大的競選集會。從競選團隊發布的照片來看，有相當多人參與了這場集會，表達對賀錦麗的支持。

但是，特朗普在Truth Social上面指控這些照片都是AI生成的。他說，實際上根本就沒有人在集會現場。

要驗證照片的真實性，其實也很簡單——當天去集會現場採訪的媒體不止一家，看看他們發布的現場報道就可以確認了。然而，特朗普又長期攻擊主流媒體都是民主黨人的隊友，聲稱這些媒體都不可信。因此，他的支持者完全可能無視媒體發布的報道，堅持認為集會並沒有人參加。

當特朗普指摘賀錦麗團隊發布的照片是由AI生成時，他的目的並不僅僅是否認這一張照片的真實性，而是要讓人——特別是他的追隨者——陷入一種「對方發布的任何內容都不可信、都可能是AI生成」的思維模式。AI生成圖像的能力，確實已經達到以假亂真的程度。因此特朗普的追隨者完全可以陷入一種邏輯閉環之中，拒絕接受任何跟自己信念相左的信息，並認為那些信息都屬於AI偽造。

這是AI可能給政治生態帶來的最深刻影響——被用來打擊一切組織和個人的公信力。改變政治的並不是技術本身，而是利用技術的人。一些人希望向民眾灌輸這樣的理念：既然AI生成的內容如此逼真，那麼任何內容都可能是AI生成的；既然任何內容都可能是AI生成的，那麼我們就沒有什麼可以相信了；既然沒有什麼可以相信，那麼「信任」就不再是基於理性判斷和批判思考的結果，而是變成一種宗教式的追隨。而這種追隨而非思辨，將會危及民主制度運轉的基礎。

作者是中大新聞與傳播學院助理教授

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