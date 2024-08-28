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劉健宇

劉健宇：促進內地師訓生正確融入香港教師隊伍

【明報文章】國家教育部早於2023年開展「國家優秀中小學教師培養計劃」（國優計劃），旨在貫徹落實習近平主席關於教育的重要論述，特別是關於教師隊伍建設的重要指示／批示精神，以推動優秀理工科人才進入教育系統。首批大學均為內地頂尖院校或部屬師範大學，早前公布第二批試點大學則包括香港大學和香港中文大學，是首次有本地大學參與其中。

在「教育強國」及「教育高質量」等號召的發展下，香港既須融入國家發展大局，也可為我國教育發展提供香港方案，同時亦應注意如何讓內地師訓生正確融入本港教師隊伍。

內地師訓生無異於本地生

按照國務院《關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》要求，國優計劃對標2035年建成「教育強國」目標，加強高素質中小學教師培養，深入實施科教興國策略，夯實創新人才培育基礎。第一期計劃旨在鼓勵優秀理工科應屆大學畢業生攻讀理學、工學門類研究生或教育碩士，同時針對在學理學、工學門類的研究生做二次遴選，重點為中小學培養一批研究生層次的高素質科學類課程教師。

第二期國優計劃則集中培訓具研究生學歷的中小學科學類課程教師，重點發展人工智能和STEM（科學、技術、工程和數學）教育等領域。國家教育部鼓勵到港內地生留港任教，亦支持相關學生畢業後獲免試認定到內地任教。

中大接受查詢時表示，該校教育學院和中大（深圳）合作下，將開展專為國優計劃而設的兩年制碩士課程，學生將在中大校園及中大（深圳）校區上課，並於深圳及其他廣東地區的內地學校做教學實習。

特區教育局接受查詢時則稱，透過該計劃赴港修讀教師教育文憑課程（PGDE）的內地學生，達到課程要求及完成實習後，理應獲所屬院校頒發本地認可的師資培訓資歷；非香港永久居民如持有認可師資培訓資歷，獲有關部門簽發工作簽證後，便可申請成為檢定教員（註冊教師）。

值得注意的是，在國優計劃公布後不久，便有意見認為該計劃恐讓內地生畢業後毋須考取教育文憑，便可在本港中小學校任教。首先，早在筆者就讀大學時，已有不少內地學生在港修讀教育學士（BEd）及PGDE課程，只要他們達到課程要求及完成實習，均可獲所屬院校頒發本地認可的師資培訓資歷，與一般香港畢業生無異。

准用教員的問題

另一方面，根據現行機制，任何人（包括內地畢業生）如只持有學歷而無接受師資培訓，及未具備教學資格，他須首先受僱於一間學校，然後由校監向教育局遞交指明表格，申請該人為准用教員（permitted teacher），成功申請後該人亦只可於該校任教；若該人離職，其准用教員許可證將會自動取消。

無論內地畢業生擔任檢定教員或准用教員，他在學校擔任教師均符合現行法律。以「准用教員」身分任教雖不理想，但不少以教育為志業的教師，均會盡快修讀PGDE課程。准用教員的問題在於，現在是否有足夠學額讓他們全數「轉正」。正如筆者在〈學童減少亦不能放棄教師質素〉所言（刊2022年8月25日《明報》），教育局「除了應切實拿揑教師供求關係外，亦需制訂讓全數准用教員『轉正』的路線圖，藉此維持教師團隊的專業性」。

賦「國優計劃」之名 須加強師德培訓

更重要的是，我們亦應注意讓內地師訓生符合本港公眾對教師的期望。筆者曾與一些在內地任教的教師接觸，由於兩地文化差異，部分內地教師有吸煙習慣，亦會於課餘時間「以烈酒會友」，這些文化明顯與香港格格不入。此外，兩地語言習慣亦頗為不同，一些學術字眼的中文翻譯也有所不同。當局應切實在上述範圍加強培訓，讓這些內地優秀人才正確融入本港教師隊伍。

最後，內地生在學期間的實習崗位，仰賴院校與學界的關係。假如無本地中小學提供機會，師訓生的實習將困難重重。過去筆者曾聽聞有個別內地師訓生漠視學校工作文化，惡意違反原任教師安排，事件更驚動任教學校的辦學團體高層。這些行為令香港教師對內地師訓生，以至其所屬大學的形象，均帶來負面影響。假如未來加上「國優計劃」之名，當局及院校更須小心處理，實須加強師德培訓及實習前輔導。

作者是檢定教員、香港教育大學中國歷史教育榮譽學士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉健宇]

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