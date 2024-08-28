明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
杜可道

杜可道：跨越兩制的師訓課程：「國優計劃」的定位問題及建議

【明報文章】今年7月26日，教育部發出要深入推進「國家優秀中小學教師培養計劃」（官方簡稱「國優計劃」）的通知，並發布第二批合共13間試點大學名單，特別之處是首次包含本港大學（港大、中大）。教育部又「鼓勵內地在香港學習教師教育課程的『國優計劃』研究生留在香港任教」，引起不少人關注。

其實國優計劃早在去年7月推出，當時與港無關，純粹是為加強內地師資建設。當局對此期望極高，希望「為中小學輸送一批教育情懷深厚、專業素養卓越、教學基本功紮實的優秀教師」，甚至成為「基礎教育領軍人才」和「中小學校領導人員」。去年公布的第一批試點大學名單，共有30間之多，當中包括北大、清華、復旦等名牌大學，陣容相當龐大。

計劃有幾個突破點，其一是推動北大等名牌綜合大學參與中小學師資培訓；其次是提升師資學歷層次，培訓碩士生取得教育碩士，成為「雙碩士」，其學歷層次明顯高於一般中小學教師。現階段，計劃集中培訓理科教師，相信與「科教興國」戰略直接相關。

這計劃目前踏進第二年，其實施尚待觀察。毫無疑問的是，這項計劃反映了教育當局對提高師資實力的決心。

國優計劃擴至香港的定位問題

國優計劃擴展到香港，引起社會關注。其實一向以來，內地生都可通過來港修讀教育學士或教育文憑，進入本港中小學任教，這並非新鮮事物。筆者關心的倒是其定位問題。

目前計劃的公開資料仍很零碎，以下有幾個信息值得留意：

（1）所謂「鼓勵」內地生留港任教，並非「規定」全部留港任教，相信部分內地生會回內地任教。

（2）教育部通知還有一句「支持香港試點高校的『國優計劃』研究生免試認定並到內地任教」，可見修畢香港課程相信可自動獲得在內地的教師資格（也似乎會招收香港本地生）。

（3）香港教育局回覆《文匯報》表示，修畢課程「原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷」。

（4）中大回覆《文匯報》表示，國優計劃學生將安排到「深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習」，但沒有提及在香港的學校實習。

綜合以上4點信息，似乎讀一個課程可得兩地教師資格，一箭雙鵰，從學生角度的確十分划算！但一個師訓課程要做到兼顧兩地體制而又具備高質量，難度極高，很容易「兩頭唔到岸」。

師資培訓是實踐性很強的課程，不但涉及靜態的理論知識，還必須通過動態的課堂操作才能完成。兩地教育在學制、課程、評估、語言、學生特點、教學風格、社會環境等各方面，都存在相當差異。所以，單單是培訓內地生到港任教，已經比一般師訓課程複雜得多，何况還要應付兩個頗為不同的體制呢？

再說，「教學實習」是師訓中極重要的環節，學員可熟習學校環境，也要在實習考核中表現出達到當地對教師要求的水平。因此地點是關鍵的，若中大只安排到廣東實習，畢業後卻得到香港教師資格，這在師訓是難以彌補的缺失，也會令本港學校對計劃失去信心。

因此筆者認為，要確保質量，國優計劃在定位上必須有所取捨。

國優計劃畢業生在港入職途徑

還有一個課題：畢業生如何入職？在內地，政府對國優計劃有配套措施（如組織專場招聘、重點栽培等），畢業生入職擁有優勢，他日成為學校「領軍人才」也大有可能。

但香港體制不同，招聘是自由的雙向選擇，學校依例須公開招聘、面試（有時包含試教），過程必須公平，不可能偏向某個課程的畢業生。學校一定還會綜合衡量應聘者的師德、品格、活力、愛心、教學能力、溝通和輔導能力等，也要視乎學校特色和需要，甄選最適合的人選。國優計劃雙碩士的優勢是肯定的，但不能百分百保證一條金光大道。畢業生須憑綜合實力和表現跟其他應聘者公平競爭，這是內地生在申請時需充分知悉和理解的。

兩點建議

國優計劃擴展到香港，是一個跨越兩制的師訓安排，涉及的問題，比起在內地的原有計劃複雜得多，不言而喻。要成功辦出質量，便要多研究、多花心思。這一定不是原有計劃的簡單移植或延伸，必須有多方面轉化。

首先是收生。在內地最優秀的學生不一定適合到港任教，院校須嚴格把關，甄選合適學生，例如英語和粵語能力良好、心態較靈活和願意接觸新事物，應予優先考慮。其間也要讓申請人對情况有充分了解和心理準備。

其次是課程設計。除了教育理論、課程和教學法、心理學等，以及碩士階段的學術論文，課程（包括實習）內容應加強語言學習、對香港社會和教育制度的理解，也應在非正規課程加強與本地生的交流及與社會（特別是青少年）接觸。

跨越兩制的師訓課程，是史無前例。以上只是一些初步意見，冀能拋磚引玉。

作者是資深教育工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[杜可道]

上 / 下一篇新聞