杜可道：跨越兩制的師訓課程：「國優計劃」的定位問題及建議

其實國優計劃早在去年7月推出，當時與港無關，純粹是為加強內地師資建設。當局對此期望極高，希望「為中小學輸送一批教育情懷深厚、專業素養卓越、教學基本功紮實的優秀教師」，甚至成為「基礎教育領軍人才」和「中小學校領導人員」。去年公布的第一批試點大學名單，共有30間之多，當中包括北大、清華、復旦等名牌大學，陣容相當龐大。

計劃有幾個突破點，其一是推動北大等名牌綜合大學參與中小學師資培訓；其次是提升師資學歷層次，培訓碩士生取得教育碩士，成為「雙碩士」，其學歷層次明顯高於一般中小學教師。現階段，計劃集中培訓理科教師，相信與「科教興國」戰略直接相關。

這計劃目前踏進第二年，其實施尚待觀察。毫無疑問的是，這項計劃反映了教育當局對提高師資實力的決心。

國優計劃擴至香港的定位問題

國優計劃擴展到香港，引起社會關注。其實一向以來，內地生都可通過來港修讀教育學士或教育文憑，進入本港中小學任教，這並非新鮮事物。筆者關心的倒是其定位問題。

目前計劃的公開資料仍很零碎，以下有幾個信息值得留意：

（1）所謂「鼓勵」內地生留港任教，並非「規定」全部留港任教，相信部分內地生會回內地任教。

（2）教育部通知還有一句「支持香港試點高校的『國優計劃』研究生免試認定並到內地任教」，可見修畢香港課程相信可自動獲得在內地的教師資格（也似乎會招收香港本地生）。

（3）香港教育局回覆《文匯報》表示，修畢課程「原則上將獲相關院校頒發本地認可的師資培訓資歷」。

（4）中大回覆《文匯報》表示，國優計劃學生將安排到「深圳及其他廣東地區的內地學校進行教學實習」，但沒有提及在香港的學校實習。

綜合以上4點信息，似乎讀一個課程可得兩地教師資格，一箭雙鵰，從學生角度的確十分划算！但一個師訓課程要做到兼顧兩地體制而又具備高質量，難度極高，很容易「兩頭唔到岸」。

師資培訓是實踐性很強的課程，不但涉及靜態的理論知識，還必須通過動態的課堂操作才能完成。兩地教育在學制、課程、評估、語言、學生特點、教學風格、社會環境等各方面，都存在相當差異。所以，單單是培訓內地生到港任教，已經比一般師訓課程複雜得多，何况還要應付兩個頗為不同的體制呢？

再說，「教學實習」是師訓中極重要的環節，學員可熟習學校環境，也要在實習考核中表現出達到當地對教師要求的水平。因此地點是關鍵的，若中大只安排到廣東實習，畢業後卻得到香港教師資格，這在師訓是難以彌補的缺失，也會令本港學校對計劃失去信心。

因此筆者認為，要確保質量，國優計劃在定位上必須有所取捨。

國優計劃畢業生在港入職途徑

還有一個課題：畢業生如何入職？在內地，政府對國優計劃有配套措施（如組織專場招聘、重點栽培等），畢業生入職擁有優勢，他日成為學校「領軍人才」也大有可能。

但香港體制不同，招聘是自由的雙向選擇，學校依例須公開招聘、面試（有時包含試教），過程必須公平，不可能偏向某個課程的畢業生。學校一定還會綜合衡量應聘者的師德、品格、活力、愛心、教學能力、溝通和輔導能力等，也要視乎學校特色和需要，甄選最適合的人選。國優計劃雙碩士的優勢是肯定的，但不能百分百保證一條金光大道。畢業生須憑綜合實力和表現跟其他應聘者公平競爭，這是內地生在申請時需充分知悉和理解的。

兩點建議

國優計劃擴展到香港，是一個跨越兩制的師訓安排，涉及的問題，比起在內地的原有計劃複雜得多，不言而喻。要成功辦出質量，便要多研究、多花心思。這一定不是原有計劃的簡單移植或延伸，必須有多方面轉化。

首先是收生。在內地最優秀的學生不一定適合到港任教，院校須嚴格把關，甄選合適學生，例如英語和粵語能力良好、心態較靈活和願意接觸新事物，應予優先考慮。其間也要讓申請人對情况有充分了解和心理準備。

其次是課程設計。除了教育理論、課程和教學法、心理學等，以及碩士階段的學術論文，課程（包括實習）內容應加強語言學習、對香港社會和教育制度的理解，也應在非正規課程加強與本地生的交流及與社會（特別是青少年）接觸。

跨越兩制的師訓課程，是史無前例。以上只是一些初步意見，冀能拋磚引玉。

作者是資深教育工作者

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[杜可道]