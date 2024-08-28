劉銳紹：我走東來他走西 空留兩手撿憂愁——如何避免三中全會涉港部分走過場

在此先提兩點。第一，過去無論我在體制內有職有銜，還是在體制外無名無分，也經常跟內地和港澳各方交流，竭心盡智，素來「提問題是為了解決問題」，力求提供可行性高、操作性強的建議；今天提出很多問題，也是這個態度。第二，尊重來港宣講的專家意見，聽了頗有得着，沈春耀對普通法深有研究，王文濤在應對外國壓力時也有其水平；但希望他們也多聽香港各方意見，共同找出問題的根源，才能藥到病除。

其實，對於香港的優勢和利弊，各方分歧不大；但對一些深層次問題的認知，卻有頗大差距。忽然記起《劉三姐》的歌，「我走東來他走西」，如不同時解決這些問題，即使悉力以赴，也會「空留兩手撿憂愁」。故引作今天標題。

（1）宣講求實質 勿變宣傳會

──這次宣講會分3場，原想全港上下理解中央意圖，從大局出發予以配合，但在安排和實效上不能達到這個效果。除了獲邀人士才可以出席之外，連發問的機會也是「安排的」，例如在政府總部的閉門會議，獲安排提問的是「四大巨頭」（政府是陳國基，立法會是梁君彥，行政會議是葉劉淑儀，全國人大則是李慧琼）。而他們的問題，令外界合理相信都是為答案鋪路的。

這種氣氛令人想到近期李家超的施政報告諮詢會，出席者都是獲邀或得到同意的（傳媒也只能看直播）。這種格局，連林鄭月娥年代諮詢會的氣氛也比不上，更遑論2004年喬曉陽來港的交流活動，李柱銘等多名民主派應邀出席；喬曉陽還專門挑選司徒華的問題回答。

我提這些，主要想說明：如果在形式上已令公眾認為是「由上而下照本宣科」，即使內容多麼充實、脫稿說出真心話，公眾也會產生不想被「洗腦」的反彈。

──還有一點不能忽略：過去官方對「不合適的意見」置之不理，有其選擇權；但後來發展到把不同意見都視為「唱衰香港」或「引起對官方不滿」，繼而打壓。這個過程沒有得到有效的平衡，積累至今已造成很多後遺症。市民和有心的人既不多言語，也不理會官方呼籲，只按自己的需要選擇。

──中央對港府的批評和要求，有些是有建設性的（例如要多了解內地規劃、改善行政障礙），各方可細心研究。但港人會問：北京又有否接受港人的要求（例如政治、選舉和言論空間不應收緊）。北京認為這是兩個不同的範疇，應該分開處理；惟現實卻是，政治權利收縮必然影響市民對官方其他政策的投入感。所以，三中全會官熱民冷，無法通電。

（2）具體事情不宜只側重一面

──內地專家提了不少香港與內地的具體事情，有其積極一面，港府應盡快解決。但這些問題又是多角度的；想解決更要講求方法。例如「粵車南下」，當年就是考慮「兩地車輛流量必須不對稱」，才能避免港澳塞車問題。如今適宜從硬件和軟件方面逐步解決，而不能急就章。

──又如專才來港，港人不會一概否定。惟香港吸納專才的方法與外國不同：外國一般先有工作才讓專才流入，但香港先讓專才流入，如今據調查顯示，兩成專才還未找到工作。此外，圈內已發現副作用和弊病，例如有專才取得留港資格後，來港只是「現身」，而不在港工作，更不會租樓或置業。有些個案還可能涉及「買名額」，需要有關方面跟進。

──又如「香港要構建有利的話語體系、敘事體系，對外說好內地和香港故事」，與負面輿論抗衡。沒錯，方向和責任對頭。但這靠香港「有英語優勢和廣泛的國際聯繫」就可以做到嗎？關鍵是內容和方法：有沒有讓外界信服的「質」？是否容許多元化的「巧」？且看內地，外語人才、宣傳機器和資源多的是，還滲透到外國去，為什麼它們不能說好中國故事，而要香港出口相助？

──又如香港的貨櫃航運業，已被擯出全球十大之外，內地埋怨香港的價格遠高於深圳和上海。對！這是原因之一。以前有些港官視野不廣、吃老本，也是原因之一。但如要找出更重要的原因，則必須追本溯源：誰把香港的財團養肥？如果沒有當年的刻意傾斜，會出現今天的後果嗎？好，這些問題今天需要解決，惟這牽涉國際航運路線大重整、內地和鄰近航運業競爭，以至官方與經營者關係改變的問題。內地指港府無切實措施，整頓大財團壟斷和搞亂市場，但大財團與內地不同層次的官商關係，又豈是港府能夠影響的呢？再看遠一點，這還涉及如何對待資本家的問題，能用對待馬雲的方法處理嗎？

──三中全會的一個焦點，是要香港發揮「超級聯繫人」作用，同時推動粵港澳大灣區融合，產生「雙循環效應」；所以，未來的「五年規劃」就很重要了。沒問題，「做大個餅」，相得益彰，思路合理；誰都知道香港的位置「不可替代」、有很多「金漆招牌」。內地說不斷為香港創造條件，例如外籍的永久居民取得往來內地通行證，就是一例。

不過，從整體格局和具體落實的過程看，到底有否把香港拉入內循環？還是在不自覺中讓國內外大環境和大趨勢，限制了香港的外循環呢？其實，兩者可以對立統一，但關鍵是中央怎樣處理中外關係？中央認為國家安全的問題理順了，惟外國和外商的信心是否就此穩定下來？這是能否實事求是處理的基本問題，香港毫無主動權，只能努力說好無法說好的香港故事。

（3）「問題主導」與事物原點

──王文濤說得好，要由「問題主導」作考慮，找到和抓準問題，逐個解決。惟怎樣才能找到和抓準出現問題的原點？外國因素確是原因之一，但這是否主要原因？還是外國利用中國內部問題而借力打力？我從來不否定，也不輕視，外國壓制中國發展，必須小心應對，但是否「攘外必先壓內」？已是千年老話題了。

──最近還有一事值得注意，就是澳門可能出現非本地出生的特首。其實這也沒有什麼大不了，只要看看楊奎松的《建國史研究》，就會發覺這是早已出現的政策。書中顯示，「南下幹部」比「南方幹部」更受重視，前者更懂得領會中央精神，讓中央放心。這不知會否在香港發生？但「他朝吾軀也相同」已隱然成慮。如果民心理不順、官心商心穩不住，又怎樣用「問題主導」的方法解決呢？

──眼前一個根本問題，就是官民上下不對焦，「我走東來他走西」。以紀念鄧小平120周年冥誕為例，民間懷念他的改革開放和不要集權的主張，惟官媒則強調「穩定壓倒一切」和「全黨要有核心」。在現實上，各自側重也沒有問題，只要不造成傷害就行。但我始終好言相勸，尋找和抓緊問題的原點，官民才能冷靜應對，消除互不對焦的狀態。這才不會「空留兩手撿憂愁」哩。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]