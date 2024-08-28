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2024年8月28日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：要取捨，當取高端人才 ／文：陳景祥
聞風筆動：貿發局「帶路論壇」嘉賓擴闊 巴西前總統將來港／文：李先知
劉銳紹：我走東來他走西 空留兩手撿憂愁——如何避免三中全會涉港部分走過場
杜可道：跨越兩制的師訓課程：「國優計劃」的定位問題及建議
林淑操：從「國優計劃」看創科教育機遇
劉健宇：促進內地師訓生正確融入香港教師隊伍
筆陣：要取捨，當取高端人才 ／文：陳景祥
【明報文章】香港大學校委會與校長的衝突風波，現在正由特首委任的調研小組斡旋，暫時仍無公開宣布什麼結果。事態會如何發展，大家都不得而知。但最近有3篇談及港大風波的文章，卻不約而同有一個「共識」。
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筆陣：要取捨，當取高端人才 ／文：陳景祥
聞風筆動：貿發局「帶路論壇」嘉賓擴闊 巴西前總統將來港／文：李先知
劉銳紹：我走東來他走西 空留兩手撿憂愁——如何避免三中全會涉港部分走過場
杜可道：跨越兩制的師訓課程：「國優計劃」的定位問題及建議
林淑操：從「國優計劃」看創科教育機遇
劉健宇：促進內地師訓生正確融入香港教師隊伍
聞風筆動：貿發局「帶路論壇」嘉賓擴闊 巴西前總統將來港／文：李先知
劉銳紹：我走東來他走西 空留兩手撿憂愁——如何避免三中全會涉港部分走過場
杜可道：跨越兩制的師訓課程：「國優計劃」的定位問題及建議
林淑操：從「國優計劃」看創科教育機遇
劉健宇：促進內地師訓生正確融入香港教師隊伍
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