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陳景祥

筆陣

筆陣：要取捨，當取高端人才 ／文：陳景祥

【明報文章】香港大學校委會與校長的衝突風波，現在正由特首委任的調研小組斡旋，暫時仍無公開宣布什麼結果。事態會如何發展，大家都不得而知。但最近有3篇談及港大風波的文章，卻不約而同有一個「共識」。

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