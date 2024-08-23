湯修齊：上載學校外評報告 攜手發展優質教育

提升學校透明度 體現專業問責

筆者作為辦學團體代表和家長代長，對教育局上載外評報告總結章節的舉措，表示認同和支持；亦樂見學校能夠以實際行動，協力提升全港學校的整體透明度，體現專業問責。

筆者作為辦學團體代表，向來歡迎教育局的外評隊伍到校視學。在校本管理的精神下，學校通過自我評估，反思求進，致力優化學校工作，提升學生表現；同時，我們需要教育局提供專業意見和支援，促進學校不斷進步。

在筆者看來，外評不僅是保證教育質素的機制，也是教育局作為學校伙伴，支援學校發展的其中一項重要措施。外評隊伍根據校情和學校發展需要，提出改善建議，幫助學校自我完善。學校理應積極回應和跟進外評隊伍給予的建議，優化現有工作，推動學校持續發展。

學校上載外評報告到學校網頁，公開外評結果，正是認真對待自身不足、勇於為教育質素承擔的體現。教育局一直鼓勵學校上載外評報告供大眾隨時閱覽，以提高透明度，可惜過往有關舉措在學界並不普遍。教育局自2023/24學年起上載外評報告總結章節到局方網頁，可視為香港教育發展史上的一個重要里程碑。不少接受外評的學校，亦已跟隨局方政策，上載外評報告到其網頁，相信之後會有更多學校公開外評報告，共同體現問責精神。

有助家長了解學校「健康狀况」

筆者以往曾在不同會議上，向教育局極力爭取公開學校的外評結果，讓家長和公眾知悉。外評報告是學校的「驗身報告」；家長是學校的重要持份者，一向希望了解學校的「健康狀况」，包括學校在不同方面的工作表現，尤其是課堂教學和學生成長支援等方面的工作，以確保子女獲得優質教育。教育局上載外評報告總結章節，回應了家長的合理期望。家長可通過總結章節，快速掌握學校優點和有待改善的地方；若學校已於其網頁公開外評報告，家長更可進一步閱覽整份報告，了解學校整體表現和教師的教學效能。在家校合作成熟的學校，家長更可以透過閱覽外評報告，充分了解學校發展情况，與學校合作共同提升子女的教育質素。

發展優質教育，是教育局、學校和家長的共同願景。為實現這目標，我們必須同心攜手，協力提高學校問責精神。學校亦應秉持不斷求進、精益求精的專業態度，建基現時成果，進一步提升本港教育質素，努力培養國家和香港未來的棟樑。

作者是香港道教聯合會學務部主任、家庭與學校合作事宜委員會前主席

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[湯修齊]