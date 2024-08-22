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陳志豪

陳志豪：從巴黎奧運看網絡軟對抗

【明報文章】《港區國安法》實施後，敵對勢力顯然避重就輕，不搞「硬對抗」，而轉向「軟對抗」的鬥爭模式；不再依賴組織化，轉而「化整為零」，變得更隱蔽。值得更為注意的是，「軟對抗」不僅是針對政府或官員，不一定是一篇兩篇文章，不一定由「頭面人物」發出，不一定由傳統平台發動，而是以一般人的偽裝身分發出，依附網絡平台，有組織地密集散播，高度針對國家及愛國意識形態，其危害可能更大。

以早前結束的巴黎奧運會為例，國家隊取得40面金牌，當中幾面金牌更是歷史性首次奪金的項目；中國香港隊也歷史性奪得兩面金牌。中國國歌《義勇軍進行曲》在異邦奏響達42次。毋庸置疑，巴黎奧運會絕對是中國隊及中國香港隊大豐收的一屆奧運會，是體育界以至全社會的一大喜事、光榮。

然而過去一個月，網絡上卻充斥大量醜化國家隊及親中香港運動員的信息和留言。從國家隊的戰衣、個別運動員的外貌、所謂「禁藥疑雲」、運動員過去的一些言論、刻意對國家隊「柴台」等，不斷在雞蛋裏挑骨頭，千方百計抹黑、貶損運動員及國家隊的形象，甚至對愛國運動員施以網絡欺凌。

互聯網不能成國安漏洞

不諱言，這類型針對國家的惡意抹黑，明示暗示「逢中必壞」，一直以來在香港網絡裏也可謂十分普遍，大大影響普羅大眾對國家的認知與認同，甚或引起市民對國家的憎惡或仇恨情緒。更甚的是，依我的觀察，絕大多數經常在網絡抹黑、唱衰國家的社交網絡帳號，也是使用虛假個人頭像，以及沒有上載任何個人資料，卻日日夜夜、從早到晚，不斷在網絡裏的不同討論區或媒體帳號發帖唱衰國家，彷彿「唱衰內地」就是開設該些帳號的唯一功能。其背後是否有組織的行為呢？我認為是很可能的，畢竟香港網絡空間近乎完全自由、全方位開放，西方反華政治勢力很輕易便能夠在海外影響香港網絡輿論環境。

我不是說不能批評國家，不能指出國家落後、負面的地方，但倘若這類型的網絡行為是集團式、具組織性和針對性的「網絡水軍」所做，旨在打擊國家與國民的形象，就很值得深入調查了。這無疑也是「軟對抗」的一種形式。

在完善選制及加強維護國安機制後，香港接下來就應全力拼經濟及爭取人心回歸。敵對勢力無間斷在網上唱衰抹黑國家，其實就是發動意識形態的「洗腦」，就是要破壞香港的人心回歸工程。

互聯網不能成為法外之地，不能成為意識形態鬥爭的薄弱環節，更不能成為國安的漏洞。在電話卡實名制的基礎上，筆者建議更進一步，立法規管社交網站的帳戶登記也要實名制；此外，針對網絡上有組織性的言論，也建議制訂更嚴厲的立法規管、清晰界定，禁止「仇中」及引起市民憎惡國家的組織性言論在網絡上散播。

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳志豪]

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