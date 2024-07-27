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陳帆川

陳帆川：謊言重複100次 就會成為真理

【明報文章】多個國家經歷了異常酷熱的夏天，氣候變化對地球的危害是鐵一般的事實。但有很多人仍然懷疑全球暖化的真偽，認為只是科學家危言聳聽。有研究發現，即使是再堅定的環保人士，只要看了一次假新聞，都有可能受到影響，動搖對科學的信任。

假新聞的問題一直在全球燃燒，近期的例子有英國騷亂。極右勢力散布謠言，將一場轟動全國的殺害小孩兇案錯誤地歸咎難民，最終鼓動右翼支持者上街，以暴力手段反移民和難民。

筆者在這裏分享一個有趣的觀察：居英港人雖然本身就是移民人口，但由於港人一般偏向保守，住在香港的時候，就厭惡難民和來自部分國家／地區的移民，因此即使自己成了新移民，部分人還是會暗地裏歧視移民和難民。筆者認識一些居英港人，在騷亂期間也亂傳假新聞，非常奇怪。這當然不代表所有的香港移民，很多人還是非常理性的。

問題是：理性的人會否永遠保持理性？研究發現不會。澳洲國立大學和墨爾本大學的研究員最近發表報告，探討「真相錯覺效應」（illusory truth effect）對氣候變化資訊傳播的影響。簡而言之，當人們重複聆聽謊言，就會愈聽愈中聽，產生「好似都啱喎」的錯覺。

團隊找來170多名堅信氣候科學的受訪者，讓他們閱讀紥實的科學報告之餘，也閱讀懷疑論者的主張。結果發現，受訪者只要重複閱讀同一篇文章一次，不管那是支持還是反對氣候變化理論，他也會覺得那篇文章更加可信。即使他們事後得悉所讀文章屬於懷疑氣候變化論，錯覺效應依然出現。

社媒充斥假消息 助長真相錯覺效應

研究員指出，傳媒一直秉持中立原則、平衡報道，對氣候變化懷疑論者的意見都照報無誤，有機會令大眾產生真相錯覺效應，將毫無事實根據的意見當成事實看待。研究員表示，科學界對氣候變化存在與否的問題，已達成近乎百分百的共識，認定人類活動導致全球暖化，因此懷疑論不應該有被接納的空間。

不過，即使主流傳媒杜絕懷疑論和假新聞，社交媒體仍然天天散布假消息，助長錯覺效應。香港人不論身處何方，都應該保持頭腦清醒，不要讓謊言重複100次成為真理。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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