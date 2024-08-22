鄧鍵一：香港市民接觸新聞資訊趨勢續探

若疫情背景的確是當時一些市民減少接收新聞資訊的原因，疫情完結後，市民有沒有多了接收新聞資訊，是值得探討的問題。因此，今年5至7月，筆者與恒生大學傳播學院陳智傑教授共同做的問卷調查，便嘗試更新同樣題目的數據，了解市民透過報紙和電視接收新聞資訊的時間有沒有明顯轉變（註1）。

跟之前的問卷調查一樣，我們問受訪者每日分別花多少時間看報紙和電視新聞，包括網上瀏覽。同樣，只經營或主力經營網上平台的網媒（例如「香港01」），則不包括在這兩條題目的範圍內。

接收報章資訊時間 明顯比2021年增加

表1是2020、2021、2024年香港市民每日看報紙和電視新聞的時間。報章新聞方面，今年市民接收報章新聞資訊的時間，明顯比2021年多了：表示自己「完全不看」報章新聞的市民，由23.6%降至20.8%；同時，表示自己每日花逾一小時接收報章新聞資訊的市民，則由20.9%升至25.9%。不過跟2020年比較，市民透過報章接收新聞資訊的時間仍是減少了。

電視新聞卻是另一個狀况，比較2020和2021年，市民明顯少了透過電視接觸新聞資訊，在2021和2024年間，他們所花時間比之前更少：表示自己「完全不看」電視新聞的市民，由18.8%增至21.7%；雖然每日花逾一小時看電視新聞的市民，由20.7%升至23%，但整體上市民看電視新聞的時間，還是比3年前略少（註2）。換言之，若說2021年時，因社會整體上比較遏抑的氣氛令市民少了看新聞，現在疫情過後，氣氛稍緩和，市民的確多看報章新聞，但這個情况卻不適用於電視新聞。

「完全不看」電視新聞者 比例上升

為進一步了解，表2是按受訪者年齡層和政治立場，比較不同類型市民表示「完全不看」報紙或電視新聞的百分比。報章方面，在自稱「民主派」或「本土派」的市民中，表示自己「完全不看」報章新聞的佔比，由2021年20.5%降至14.4%，是各政治立場中最明顯。這可能是因為自稱「民主派」或「本土派」的市民，一般較熱中知道公共事務；當疫情過去，社會氣氛稍好，他們便多了透過報章接收新聞資訊。比較年齡層的話，踏入2024年，30歲及以上表示自己「完全不看」報章新聞的受訪者，也比2021年少了。

電視新聞卻是另一個情况。比較政治立場的話，也是少了自稱「民主派」或「本土派」的市民表示自己「完全不看」電視新聞，情况跟報紙一樣。但自稱「中間派」、「建制派」、「無政治取向」的市民，跟2021年比較，都多了人表示自己「完全不看」電視新聞。比較年齡層的話，除了15至29歲受訪者少了人表示自己「完全不看」電視新聞之外，這個佔比在其他年齡層都增加了，當中以30至44歲尤其明顯。

資料所限，我們未必可就上述結果做太多詮釋。惟有兩點是明顯的：（1）自稱「民主派」或「本土派」的市民，或因較熱心了解時事，隨着現在的社會氣氛比2021年稍好，他們比其他政治立場的市民更願意多看報章和電視新聞（同時自稱「民主派」或「本土派」的市民都較年輕）；（2）過去4年表示自己「完全不看」電視新聞的市民，整體上呈上升趨勢。

值得探討的兩個問題

就上述關於電視新聞的觀察，有兩點值得討論。首先，由於我們的調查沒有包括網媒，而這幾年的確多了一些小規模經營的網媒成立，它們會否搶走一些觀眾對電視新聞的注意力，可以進一步留意。

第二，在資訊碎片化時代，觀眾在社交媒介多數接觸到很零碎的事實資料，而不少新聞機構都樂意以這種方式在社交媒介傳遞新聞資訊。不過，電視新聞一向最吸引的地方在於，在有限時間內提供新聞議題的主要資訊，以及訪問、引述不同持份者和不同立場人物的意見，讓觀眾有效率地知道一件事情的不同角度。到底是資訊碎片化令觀眾對這種新聞呈現的需求減低了，還是因為社會上各種意見的多樣性少了，令電視新聞在呈現不同觀點方面沒有那麼好看，都是值得進一步探討的問題。

註1：2024年問卷調查受訪人數為1002，回應率38%。另外兩次問卷調查分別於2020年8月、2021年11至12月進行。前者受訪人數為817，回應率38%；後者受訪人數為1066，回應率39%。

註2：若把答案轉化為分數，「完全不看」是1分，「61分鐘或以上」是6分，2020、2021、2024年受訪者每日看電視新聞的平均頻率（分數）為3.91、3.41、3.36；報章新聞則為3.93、3.38、3.52。

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

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[鄧鍵一]