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張俊聲

張俊聲：少壯不努力，老大住公屋？

【明報文章】有個關於富翁和漁夫故事是這樣的：一個富翁到小島度假，遇到當地一個正在海邊釣魚的漁夫，並慷慨地跟漁夫分享如何成為富翁和享受自由的方式。他跟漁夫說：「你知道嗎，你現在需要做的事，首先是要借錢買船出海捕魚。等待掙到足夠的錢之後，就聘請更多的員工幫助你去獲取更多利潤。然後你便可以買一艘更大的船來捕捉更多魚，去掙更多的錢。」

漁夫問：「然後呢？」富翁續說：「然後你用所掙到的錢投資一家魚罐頭加工廠，再將公司上市，把之後賺到的錢用來投資房地產。那麼，你就能夠像我一樣成為富翁，來到海邊小島曬太陽和釣魚，享受自由人生。」可是，漁夫不禁納悶：「這不正是我現在每天過着的生活麼？」

當我們嘗試勉勵年輕人為自己的未來定下目標、力爭上游、共創明天的時候，是否也曾套用這個耳熟能詳的邏輯？年輕人說：「我不想升職加薪了，因為申請入住公屋可以讓我『躺平』。」長輩說：「這個心態不對，現時失業率低，找工作很容易，你應該努力工作，掙取更好收入和更好的生活。」

平靜裏安躺 棲身一抹暖光

年輕人反問：「我聽說，『得公屋便得天下』，不是麼？」長輩反駁道：「許多香港人的成功都是經過拼搏和努力去創造，你不應該將自己的可能性和夢想，因為一個公屋單位而浪費掉。你應該為未來打下穩固的基礎，讓自己有更多機會及自由去追求夢想和目標。成功之後，你便可以放下所有壓力，躺平享受生活的美好。」

這邊廂，我在聽着房屋署長所欣賞的年輕歌手陳卓賢（Ian）所唱的歌：「平靜裏安躺，棲身一抹暖光，游入了思海，看日落天荒。」那邊廂，我在讀政府提出的「共築．幸福」計劃，當中強調：「從家到走進社區的旅程中，制定以公屋居民為本的幸福設計指引，供日後興建新公營房屋及翻新現有屋邨作參考，提升居民的幸福感。」

接着在我腦海中浮現的畫面是：一個在香港土生土長的年輕人，在九龍富山邨那個經「共築．幸福」研究團隊重新規劃和改造的公屋單位的睡牀上，如Ian所嚮往般平靜地安躺着，盪進思海。他在悠悠的一刻抬頭，既看到日落天荒，也看着星空萬象綻放。然後我在反覆思量：這是幸福麼？這樣「躺平」的年輕人，會令我們感到「肉赤」嗎？

「上流寄生族」的睿智

2024年的香港，無論從任何角度來看，都跟50年前那個人人為生活努力打拼、靠自己不靠政府的香港有所不同。那時候所強調的「獅子山精神」，是香港賴以成功的心靈財富和動力泉源。那時候的社會，還未有完善的福利制度。香港人的能力，說得難聽一點，是逼出來的。即使是那時候的中國大陸，也仍然是名副其實的發展中國家。

2024年的世界，既穩定又紛亂，既富足又貧乏，既自由又壓抑。從前掛在口邊的一句「機會是留給有準備的人」，亦已改寫成「這些機會不是屬於我的」。韓國電影《上流寄生族》能夠成為美國奧斯卡金像獎過去92年來首部贏得最佳影片的外語電影，正是因為它準確地反映出這個時代的年輕人，欣然地面對宿命、謝絕上流的世界現象。總的來說，雖算已經活得不錯，偏偏卻又感覺不好。今天，哪怕你傾盡了九牛和十虎之力，配合再多的生涯規劃課程，也難叫年輕一代奮力向前、力爭上游、共創明天。「躺平」是合情，也是合理的選擇。

一次過滿足3個願望

早陣子筆者到相距香港超過3000公里的西藏郊區旅遊，看到在那遼闊無邊、四野無人的草原上，豎着一塊超巨型宣傳板，寫着習近平總書記的一個重要指示，乃政府需要圍繞滿足人民日益增長的美好生活需要，不斷增強人民的「獲得感」、「幸福感」和「安全感」。然後我反思，身處走向「由治及興」的香港，這些重要的感覺跟我們的實際距離。

當過去10年的高學歷者申請公屋個案，由2013年每3宗有1宗，升至2022年每兩宗有1宗，即30歲以下單身、具大專或以上教育程度的公屋申請者，佔總數的52%，同時有近七成新登記是以學生身分申請的時候，長輩和官員是否仍應以「申請公屋就等同放棄夢想」的論述作為對新世代的訓勉，值得深思。

當我們不斷致力提升香港吸引力來搶奪外來人才的同時，或者也要好好照顧和珍惜那些仍然真正願意以香港為家的年輕人，尊重他們選擇以入住公屋來滿足其「獲得感」、「幸福感」和「安全感」的理想願景。

平凡人的夢想，是即使「做什麼都不被看好，自問資質不算高，但亦有自己相信的事仍想去做」。

作者是港大社會工作及社會行政學系高級講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張俊聲]

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