劉銳紹：四十多年家與國 蓬門應再為君開——鄧小平冥誕120周年的民間角度觀察

（1）鄧的動機與人民要求結合

──今人稱讚鄧小平的功績，我基本贊同。回顧過去不同階段，他在內外形勢壓迫之下，走出「創造者」之路。那時候，文化大革命把中國弄得殘缺不堪，1976年毛澤東逝世後政局飄搖，若鄧小平不跟葉劍英等元老一起「撥亂反正」，他自己也會消失。鄧復出後，百廢待舉，外國壓力仍在；如果他繼續墨守成規，中國也沒有希望。這是當時的現實背景，求生求存是主要的決定因素和動力，即使有多麼高遠的個人意志，也相對次要。

──不過，無論是時勢造英雄還是英雄造時勢，鄧小平的選擇與人民的要求走在一起，從實效上順水推舟，減少阻力和困難。這就是「互借東風」之下官民同時享有的利益最大化，而不是單向或單方的利益，更不是為滿足小眾利益而壓倒大眾的利益。所以，他的實踐證明：緊扣人民的利益，進退有度，徐圖後計，才不會逆水行舟。

──如今紀念鄧小平，官方把1978年中共十一屆三中全會（重點是「解放思想，實事求是」，見《鄧小平文選．1975-1982》，頁130）與早前結束的二十屆三中全會連在一起，相信是要顯示一脈相承、繼續改革開放，藉以釋除外界對「鄧小平路線是否仍在」的疑慮。我想，如今仍是進行階段，人在做，天在看，另一方面也是「天在做，人在看」，所以毋須馬上作結論，一切看努力和實績再說。

（2）鄧小平的優勢在於「實」

──他的處事方式完全落實了他的「貓論」（捉到老鼠就是好貓），一切按現實形勢和需要來計劃他的踏實與務實。所以，他因應人民和時勢的需要而否定毛澤東，定性「文化大革命是一場由領導者（毛澤東）錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」（見1981年《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》）；但又繼續鞏固毛澤東的歷史地位，為日後開路。

跟着，他平反1976年的第一次「天安門事件」，但又維持和平衡「左」的聲音。典型例子是「左王」鄧力群於1987年中共十三大中央委員會選舉裏被差額選舉「差掉」，惟鄧小平又把他安排到等額選舉的中央顧問委員會裏去。鄧力群後來仍不斷向「右」發炮，鄧小平又讓思想開放的胡績偉（《人民日報》前社長、全國人大常委）推出《民主論》，並負責《新聞法》起草工作。

不管鄧小平心裏怎樣想，他畢竟讓各種聲音逐步多起來。他就是主導形勢的平衡者，而不是明顯傾向地孤注一擲。

──不過，無論是出於個人或時局的需要而平衡，最重要的還是必須結合人民的意願和訴求。1992年「大南巡」，就是借助人民要求繼續改革，從而化被動為主動。當時在「六四」後不久，鄧小平同樣受到緊縮的壓力，他的話也未能發表，於是策劃先到武昌、深圳，然後北上的行程，並吸引香港記者前往採訪和跟進，打破輿論缺口；其後「一面行一面講」，還有上海《解放日報》的「皇甫平」系列文章，宣傳必須繼續改革開放、誰不改革誰下台。所以，歸根結柢，順應和結合民意就是關鍵要素。

──鄧小平的對外策略，也有其高明之處，提出「冷靜觀察，穩住陣腳，沉着應對，韜光養晦，善於守拙，決不當頭，有所作為」，對美國也如是。他在1979年「對越南自衛反擊戰」時甚至向美國「透露軍情」（只會教訓而不會侵佔越南），爭取美國不插手。鄧這樣做，主要是減少國際壓力，爭取更多時間來壯大綜合國力，而不是在不適當的時候消耗國力。

──對於實質的政治改革，鄧小平雖然不作首選，但也小心翼翼地探索，先來行政和體制改革，並有人力和機構配置。1980年代的國務院農村發展研究中心（杜潤生等專家領導）、經濟體制改革研究所（陳一諮領導），雖說研究農村和經濟改革，但也研究政治改革。此外，還有開啟民智的三大傳媒：上海《世界經濟導報》、《經濟學周報》和《新觀察》，讓專家和年輕人說話。這些都是推動和承傳鄧小平路線的必要條件。

──談到政治改革，鄧小平提出四大點：一是權力不宜過分集中；二是兼職、副職不宜過多；三是着手解決「黨政不分」、「以黨代政」問題；四是從長遠着想，解決好交接班問題（詳見《黨和國家領導制度的改革》）。其後，明確提出「黨政分開」；1987年首次在中央委員會層面進行實質的差額選舉；提出「人民知情權」，並在《新聞法》（草案）體現出來。凡此種種，都是鄧小平在經濟改革以外最令人懷念的貢獻。

（3）鄧小平的時代局限

──鄧小平論毛澤東時也說「要求一個革命領袖沒有缺點、錯誤，那不是馬克思主義」（見《解放思想，實事求是，團結一致向前看》）。那麼，他自然也有錯：「六四」就是最大污點。這是他的時代局限，值得現代人反思。

──不過，鄧小平的整體貢獻（無論是否他的主觀意願）也是不能抹煞的。他開啟了改革開放的大門，人民走得舒服；萬一門和路改了，也會繼續尋路，落實其提出的「破除現代迷信」、「主要是防止『左』」（《在武昌、深圳、珠海、上海等地的談話要點》，即1992年「南巡講話」）。正是「思緒無疆難局限，快馬無韁欲囚難」。

──有人認為，今天的形勢跟鄧小平時代已大不相同，外國勢力「亡我之心不死」，必須警惕；况且，今天已是可以「有所作為」的時候了，必須抓準機會。沒錯，可以往這個方向想。惟鄧小平也說過，推行路線「不搞強迫，不搞運動，願意幹就幹，幹多少是多少」（南巡講話）。我相信以今天中國的實力，對外對內，絕對有能力、判斷力和意願，繼續奉行鄧小平路線，把「四十多年家與國」承傳下去，關鍵是怎樣做而已。

──這裏介紹3本在圖書館找到的書：《改革開放的歷程——1949至1989年的中國》（王洪模等著）、《沉浮：中國經濟改革備忘錄（1989-1997）》（凌志軍著）、《時代之印：1978至2008中國媒介三十年》（胡正榮、張磊主編）。這些書雖然也有「官點」，但藉經濟帶出更廣闊的政治和社會變化，以及當年的實踐和視野。本文提及的部分事例，也可在書中找到，讓人溫故知新。至於它們會否因為其內容而被下架，也是能否「蓬門應再為君開」的考驗。走着瞧吧！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]