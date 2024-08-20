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歐陽五

歐陽五：對美元權力的冷思考

【明報文章】本周全球金融市場的目光，聚焦在即將舉行的Jackson Hole全球央行年會。作為素有金融政策拐點「晴雨表」之稱的大會，幾乎每次都有重要央行官員在會上釋放升降息、量化寬鬆或緊縮等信號。當全球央行站在貨幣政策轉向的十字路口，美國聯儲局主席鮑威爾將於8月23日在大會上發表講話，無疑會成為聯儲局是否在今年9月按下「降息按鈕」的重磅線索。

近兩年，美國聯儲局的動作受到全球廣泛關注。這是因為聯儲局從2022年開始的激進加息，導致全球資金流向美國，多個國家及地區的匯市、股市、樓市承受壓力，給世界經濟帶來嚴重影響。自聯儲局2023年7月最後一次加息25個基點，至今保持在5.25%至5.5%的高位。今年，日圓、韓圜、印度盧比、印尼盾等多國本幣對美元匯率大幅下跌，引發人們對全球資本市場穩定的擔憂。這些貨幣貶值的直接原因，正是大量資金流向了當下利率更高的美元。

美國聯儲局之所以在2022年3月開啟這一輪加息周期，對外宣稱的是為了遏制本國通貨膨脹，防止經濟過熱。2020年新冠疫情暴發後，美國實施了「無上限」的量化寬鬆，造成「一代人未曾見過的通脹壓力」，在國內形成嚴重的經濟泡沫。於是，聯儲局採取加息操作，使人們願意存錢而不願意貸款，從而減少市場上流通的貨幣，緩解通脹。然而美國一旦加息，就會吸引全世界的資金到美元區吃利息。

這種以高利率誘使國際資本「逃出」他國的做法，造成日圓、韓圜大幅貶值，並引發嚴重通貨膨脹，包括食品、汽油在內的價格不斷上漲，日韓民眾生活壓力明顯加重。在印尼和越南等國，由於經常帳戶赤字、通脹率和外債水平較高，本幣大幅貶值，使償還巨額外債及利息變得更為困難，對經濟穩定構成更大風險。美聯儲加息，還對香港股市造成衝擊，特別是2023年7月至9月，大量資金外撤、港股遭持續打壓做空。面對美元加息，今年瑞士和瑞典已經率先降息，加拿大央行和歐洲央行緊隨其後，全球主要經濟體的貨幣寬鬆政策拉開序幕。

「公平」外衣下 隱藏深刻不平等

縱觀歷史，美國借助金融權力從危機中率先復蘇，並將風險轉嫁給其他經濟體，這種操作已不是頭一遭。2008年國際金融危機爆發之後，美國聯儲局不斷降息，直至進入零利率政策時代。這番操作，令美國GDP（本地生產總值）只用了兩年就恢復至2008年水平，而歐盟則用了13年。

事實上，20世紀七八十年代以來美國金融資本的崛起，推動了金融全球化。這種金融全球化不僅由經濟效率驅動，在某種程度上，亦由國家權力和金融市場權力驅動。在金融市場「公平」的外衣下，隱藏着深刻的不平等和權力關係，加劇了全球經濟社會體系的不穩定。

在同美國的金融博弈中，各個國家、各個地區都是弱者，中國也不例外。不過，面對全球經濟不穩定的到來，中國在2023年12月中央經濟工作會議上已經明確：「抓住一切有利時機，利用一切有利條件，看準了就抓緊幹，能多幹就多幹一些，努力以自身工作的確定性應對形勢變化的不確定性。」

目前中美金融博弈，確實給中國帶來較大經濟壓力。但可以肯定的是中國經濟金融韌性較強，以致當前金融機構的操作仍游刃有餘。例如連月來美元對人民幣的匯率穩定在7.2左右，升至合理水平；又如多國大舉減持美國國債時，中國6月再次增持了美國119億美元國債，是中國今年4月以來，年內第二次加倉。

中國需防範美聯儲減息後趨勢

接下來，中國將如何在金融博弈的不確定性之中，探求確定性？在早前召開的中共二十屆三中全會上，可以發掘線索。會議公報強調「推動金融高水平開放」，這意味着中國將按照國際標準持續推動債券市場、股票市場、金融衍生品市場對外開放，擴大跨境投資、融資渠道，金融市場制度與國際標準接軌，金融市場制度型開放不斷深化。值得一提的是，近年來，中國正致力構建受美元影響小的、更加公平的國際經貿體系規則。可以說，當前「去美元化」的趨勢在迅速擴大。

眼下更需要確定的是，中國要對美聯儲降息後的趨勢有所防範。聯儲局下一輪降息的過程中，勢必會有大量資本流動到各地市場；要防止大規模惡意炒作資金，快進快出，「收割」優質資產，或在股市興風作浪。而就香港而言，應發揮原本的金融制度、資本營運、財富管理優勢，抓住時機，並採取強而有力的措施，加強香港的國際金融中心地位。這點至關重要。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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