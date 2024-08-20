狄志遠：大學的自由 由進入開始

大學仍「封閉式管理」

似不符當前社會氛圍

回顧2019年修例風波，大學校園無疑成為了社會動盪的「主戰場」之一。特別是理工大學和中文大學，由於鄰近主要交通幹道，曾經有示威者與警方發生激烈衝突。緊隨其後的新冠疫情，更加劇了各界的安全憂慮。在這樣的背景下，大學加強自身保安措施，包括實施訪客登記制度，確實是無可厚非的做法。這些措施在當時的特殊情况下，對維護校園安全和秩序，起到重要作用。

然而時至今日，香港的社會環境已發生巨大變化。《港區國安法》的實施，為香港帶來了穩定，社會秩序已經逐步恢復。在這樣的新形勢下，大學仍然保留封閉式管理，似乎與當前社會氛圍不盡相符。

大學向來是開放社會的縮影，其開放程度，在某種程度上標誌着整個社會的開放程度。大學不僅是學術殿堂，更是連接社會的重要平台。眾多社會人士，包括校友、研究人員、業界專家等，經常需要到訪大學參與各種學術和社交活動。若大學採取過於封閉的管理模式，無疑會阻礙這些重要的學術和社會交流活動的開展。

以本人的親身經歷為例，早前獲邀到理工大學參加活動時，需要掃描二維碼，還要由工作人員帶領才能進入校園。這樣的程序不僅麻煩，更顯得沒有必要。事實上，大學的主要公共設施本應對外開放。社會事件已經過去多時，在沒有明顯安全威脅的情况下，大學應該保持開放，減少不必要的限制措施。

值得肯定的是，已有部分大學率先採取了更開放的政策。例如浸會大學和嶺南大學已於2022年取消了相關措施；科技大學不僅沒有出入管制，還將其多個主要設施免費向公眾開放。這些做法，無疑為其他大學樹立了良好榜樣，展現了大學應有的開放精神。

然而，我們也要理解，每所大學都有其獨特的情况和考量。例如城市大學位於交通要道，且近年有大型建築工程；香港大學則面對遊客人數過多的問題。這些具體情况，確實需要相應的管理措施。但問題是：在社會大環境已經趨於穩定的今天，是否有必要繼續維持如此嚴格的管控？

對大學保安政策的4點建議

現在是時候重新審視大學的保安政策。大學管理層應該進一步檢討現有措施，盡快讓香港重回開放社會的軌道。具體而言，可以考慮以下幾點建議：

（1）簡化或取消一般訪客的登記程序，特別是對於參加公開活動的訪客。

（2）增加對公眾開放的區域，讓更多市民能夠享受大學的文化氛圍。

（3）定期評估保安措施的必要性，及時調整，以適應當前社會環境。

（4）加強與社區的互動，舉辦更多開放活動，促進大學與社會的緊密聯繫。

同時，筆者也呼籲教育局能夠就此議題提供更明確的指引。雖然各大學擁有自主權，可以根據自身情况制訂相應政策，但教育局作為監管機構，應該鼓勵大學在確保安全的前提下，盡可能保持開放。

大學是社會進步的引擎，應該在保障基本安全的同時，致力營造開放、自由的學術氛圍。我們期待看到香港的大學校園能夠重拾往日活力，成為知識交流、思想碰撞的自由平台，為香港的長遠發展注入新動力。大學的開放不僅關乎學術發展，更是香港重回國際舞台的重要一環。只有大學率先展現開放和包容的精神，方能帶動整個社會的開放進程。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]