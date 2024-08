葉蔭榮、趙永佳、侯維佳：大學聯招選對了嗎？ 年輕人需要生涯「路線圖」思維

「大學之道」往往牽動着無數學生和家長的神經。然而,在這個關鍵過程,我們更需要將視野拓展得遠一些和闊一些。

「救生圈」心態 影響「人生動機」

在聯招過程中,學生們要由300多個課程裏,選擇其中20個並排出次序,的確不容易。學生們面對未來升學的關鍵抉擇時刻,或急於尋求趨利避害的方案,乃人之常情。有時候抱着一個水泡/救生圈,的確可解一時焦慮,尤其成績未如預期的學生,他們可能「為求入大學」而不理會課程的合適度,而倉卒做決定。至於這些策略本身是好是壞?很難一概而論:一則,它們很依賴對錄取數據的掌握度;二則,很多涉及市場預測,例如大學學位市場、人力市場,同學都未必清楚。但從學生長遠的發展考慮出發,他們更需要有深層思考;不應單單考慮上述籠統的資訊,而做出倉卒而無奈的決定。

從心理學角度來看,過度強調「趨利避害」(risk aversion and benefit maximizing)的選擇方式,往往削弱學生的內在動機(intrinsic motivation)。自我決定理論(self-determination theory)又提示我們:當個人感受到自主性、勝任感和關聯性的時候,內在動機才能夠得到充分激發;反之,過度關注外部因素如市場需求或入學門檻,可能會削弱這些心理需求的滿足。

長遠來看,這種決策模式不僅會限制個人發展潛力,還可能導致「習得性無助」(learned helplessness)。學生可能會形成一種被動的心理狀態,認為自己無法掌控自己未來,從而降低了面對挑戰和追求理想的勇氣。極端的話,他們會完全泄氣(de-motivated),甚或直接「躺平」。

發展專屬個人的「路線圖」

我們倡議學生們建立一種「路線圖」(roadmap)思維方式,不僅着眼於某個學業的時點(例如中學文憑試(DSE)放榜),更重要的是為整個學習和生涯、為未來,鋪設一條既清晰又靈活的發展路徑。

根據香港教育大學帶領的「賽馬會鼓掌.創你程計劃」累積4年的數據及經驗顯示,如學校能夠有系統地讓學生透過自我認識、反思及整合個人興趣和志向(註),這樣學生便能積極自信地根據個人需要、興趣和能力,作出生涯(升學)選項及相應的自主行動。此外,他們的職涯準備度(career readiness)和情意社交指數亦顯著提升。當學生在不同情况下面對挑戰時(例如放榜),都能夠抱有自信做出適合自己的選擇。現時上述計劃已有三分之一的本港學校參與,以國際研究承認的優質指標,推行生涯發展教育;其中指標要求學校幫助每一名學生在中六畢業之前,為自己構建至少3個不同的生涯「路線圖」。數據亦顯示,當學校做到這標準,學生的職涯準備和情意社交指標,例如動機、人生目標、自我概念及對學校的態度,皆有所提高。

首先,「路線圖」不是「一刀切」的「獨步單方」(one-size-fits-all plan),而是需要個人一步一步做到深度的自我認知,包括:了解自己的價值觀、興趣喜好、性格特質,以及建立核心優勢。

其次,對未來生涯、就業和市場,有系統性的了解和體驗。這包括設定長期目標,還需要制訂階段性的里程碑。另外,在瞬息萬變的世界中,能夠適時調整計劃是至關重要。生涯發展着重培養學生的抗逆力和韌性(resilience),幫助他們應對未來的不確定性,從挫折中學習,並保持開放和成長的心態。

其三,應該鼓勵持續的學習和技能提升,最好是貫通整個中學階段,與DSE相輔相成。這樣,不僅有助於在DSE中取得好成績,還能夠幫助學生逐步明確人生方向,將學習與職業生涯環環相扣。

從社會宏觀角度看聯招

誠然,通過重重考試最終鯉躍龍門成為「天子門生」,至今仍是許多家長對子女的割捨不下的夢想。科舉制度在傳統儒家社會延續了千多年,為平民提供了向上流動的機會。這種通過考試選拔人才的傳統,在現代社會中轉化為對高等教育的重視。

然而,現代社會飛速變遷,其有效性正滿滿地面對挑戰——「學歷通脹」下,隨着高等教育普及,大學文憑不一定保證優越的就業機會;况且,如果「技能錯配」,傳統大學教育與快速變化的就業市場需求之間,可以存在不小的落差,導致畢業生就業困難。所以,「入大學」(to be or not to be)不再是問題,而是該要走哪條「成功之道」?怎樣走得通?才是關鍵。「職業無分貴賤」這種想法,未必真能夠成為普世價值;而「貴賤難料」卻是我們這個世代人人都要面對的難題。

更何况,我們不應忘記,根據教育局《中六學生出路統計調查》,每年中六畢業生還是只有少於一半(2023年為約45%)能夠升讀大學。對於未能升讀大學、在外地被稱為「被遺忘的一半」(the forgotten half)的學生,生涯發展思維與路線圖策略,才是他們探索大學以外的可能、實踐「多元進路」(multiple pathways)的王道。高等教育和大學文憑,仍然可以是、也必將是一大重點,但卻不應該是唯一終點。

以路線圖應對VUCA世界

總的來說:短視而零碎的策略,有它們必然的局限;過度重視考試分數和「趨利避害」的救生圈心態,可能導致選擇不適合的高等教育;缺乏對未來職業發展的深入思考和正向期盼,容易造成學習倦怠和目標迷失。

依照現行學制,學校需要盡早推行有效的生涯發展教育,全面地整合校本生涯發展教育,從管理、校政、課程、活動、體驗、輔導及家校合作等範疇多元切入,營造正向校園環境和學習機會,而不再只視其為獨立的升學和就業輔導「服務」。根據我們的研究,依循一套整全的、全校性的基礎準則(benchmarks),方能有機地孕育學生的「路線圖」思維。

現今職場常以「VUCA」來形容當今的工作世界,即易變性(volatility)、不確定性(uncertainty)、複雜性(complexity)、模糊性(ambiguity)。過去「找一份工入行」的直線規劃思維,已經是過時了。家長要接受世界在變;不單在變,而且是今年的變化比去年快,今日比昨日更複雜。所以,重點是年輕人要懂得探索前路,令日後面對「VUCA」可游刃有餘;作為他們的同行者,需協助年輕人學會掌握人生的「帥印」。此外,家長亦要多留意未來工作世界(包括新興行業的冒升),拓寬自己的眼界和「容量」。

總體而言,我們的社會對「生涯規劃」需要有更新視角。生涯規劃是一種個人發展,亦是一種人生漫長旅程上終身需要的「思維習慣」(habits of mind),需要自小培養。筆者希望未來的畢業生,能夠透過完備的生涯發展教育,配以多元靈活的「路線圖」導航,不爭一個時點上的贏輸,積極活出精彩。

註:見網址clap.hk/?lang=zh-hant

作者葉蔭榮是香港教育大學「賽馬會鼓掌.創你程計劃」總監(學校),趙永佳是香港教育大學社會學講座教授,侯維佳是香港教育大學社群心理健康研究中心總監

