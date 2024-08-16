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陳紹雄

陳紹雄：讓低空經濟起飛 由維港上空開始

【明報文章】在全球掀起新一股發展浪潮的低空經濟，科技含量高，具備創新、綠色低碳、「數實融合」的核心要素，是新質生產力的典型代表。無人機作為低空經濟的主要載體之一，有數據顯示，預計到2030年，全球無人機市場規模將達到546億美元，當中商業市場的複合年增長率預計達到7.7%，潛藏龐大商機和發展機遇。

隨着科技發展，無人機在不同領域的應用日漸普及：無人機配送、匯演及救援應急，已成為社會日常。本港近期在維港上空上演的無人機匯演更大獲好評，有潛質為維港上空打造另類的「文旅數字經濟產業」，以科技激活「夜繽紛」，帶動本港夜經濟。

無人機市場快速發展，呈現多元化的應用場景，由以往主要作為空中拍攝及攝影等消閒用途，現已擴展至不同產業領域。在公共領域上，政府部門廣泛利用無人機蒐集地理空間資訊、製作三維數碼地圖、土地建築測量、搜救行動、災後評估、環境監測、斜坡檢查和維修、電纜檢查、巡查及執法、監察堆填區運作等工作。

近年，無人機的應用愈趨多元化：無人機匯演、STEM（科學、技術、工程和數學）教育及無人機足球，百家爭鳴。當中尤以無人機匯演備受熱捧，成為世界各地新興的表演活動。今年5月及7月在本港舉行的「多啦A夢」無人機匯演，吸引大批遊客及市民駐足觀賞、消費，有助提振本港經濟和旅遊業發展。

無人機匯演 變身「環保煙花」

無人機匯演有別於傳統煙花，能夠交織出不同的3D圖案，傳遞不同信息，演繹不同創意。除了「多啦A夢」，如能夠爭取上演「Hello Kitty」或迪士尼等經典卡通角色，相信也會掀起另一波「回憶殺」。而即將抵港的四川大熊貓，預期將湧現「熊貓熱潮」。假若能夠上演「熊貓」無人機匯演，將有助推動「熊貓經濟」，帶動消費及刺激本港經濟。

無人機匯演科技含量高，不會排放污染物及造成空氣污染。筆者建議可變身「環保煙花」，逐步取代「幻彩詠香江」和「煙花音樂匯演」。除了維港上空，全港18區更可根據當區特色，用無人機打造多元化的表演，響應18區「夜繽紛」，以無人機表演說好18區故事，藉此增加當區吸引力及刺激當區消費，創造更多經濟效益。

設固定無人機匯演區域 一站式審批

要發展無人機匯演、打造「夜繽紛」，帶動本港旅遊盛事產業，特區政府首要對相關法律法規拆牆鬆綁。現時《小型無人機令》（香港法例第448G章）的規定，難以配合無人機的發展趨勢。法例規定，小型無人機不得在日間時間以外的時間操作（「日間時間」指日出前半小時至日落後半小時的一段時間）；法例也規定「無人機該次飛行的遙控駕駛員，於同一時間操作不多於指明數量的無人機」，即一人只可操縱一部無人機；而且不可載人及載貨，要保持在視線內。

凡此種種的限制，已經不合時宜，無法配合無人機匯演及未來發展趨勢。

雖然現時有《無人機匯演活動的指引及許可》，豁免無人機匯演受第448G章規管，亦大幅縮減申請流程，但每次表演前仍需要不同政府部門召開跨部門會議，加以協調審批，流程繁瑣，且廢時失事。在內地，早已有全面無人機匯演安全規範，筆者建議特區政府加以參考，並考慮在維港上空設置固定的表演區域，以一站式審批，不必每次表演都大費周章、勞師動眾「走流程」，藉以加快及精簡審批程序，有助推動無人機匯演成為「吸金」盛事，把握無人機經濟效益。

增撥資源 推展無人機新興運動

隨着科技發展和無人機普及，無人機的應用場景不斷拓展。融合科技與競技元素的無人機足球和無人機競速，已入選2025年第十五屆全國運動會比賽項目。不過，現時康文署推行的小型無人機活動試驗計劃，只開放3個康樂場地，包括樂富配水庫休憩花園、摩星嶺配水庫花園和大頭嶺遊樂場，供團體申請租用舉辦無人機活動。

全港缺乏正規訓練場地，扼殺無人機運動的發展空間。政府應該給予政策支持，開放更多場地，增撥資源和推廣，推進無人機運動的持續發展。

在科技定義「天空」、創造經濟效益的年代，無人機應用已經成為風潮。低空經濟不再是遙不可及，正融入社會大眾的生活。特區政府須加快佈局，以政策導向，令低空經濟成為本港經濟騰飛的新引擎。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳紹雄]

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