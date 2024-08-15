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韓俊賢

韓俊賢：「兩蚊車」之外 解決弱勢群體「出行難」

【明報文章】「兩蚊車」和「關愛座」幾乎成為老生常談的爭論。上述兩樣事物如果沒有任何改革或轉變，恐怕只要當城中沒有其他熱話的時候，就會無休止地隨時被拿出來討論，且是大眾喋喋不休的議論題目。但究竟有關爭論會不會有休止的一天呢？本文嘗試集中討論「兩蚊車」的情况，期望政策能夠在未有主要更動之下，可以適度調整，使其爭議可以減低。

筆者無意令現時享有「兩蚊車」優惠的任何群體，在此方面失去其任何已獲得的相對利益；但與此同時，本文旨在討論「兩蚊車」政策所帶來的優惠，是否能夠涵蓋相關弱勢群體，使他們在出行上獲得最佳利益。

爭論不休的「兩蚊車」

追源溯始，「兩蚊車」的爭論由來已久，同時也眾說紛紜；但按筆者的記憶，其源自於當長途車赫然出現大量短途客，類近形成資源錯配，例如長途過海隧道巴士，在巴士過海之前，竟然「站站有落」，導致本來其他乘客期望的「快速過海」變成「龜速路線」——套句行內說話，便如同「大流水」。不過，相對一些本來應該被視為「大流水」的幹線，卻如同雞肋。但這方面所相對剝奪的，只是巴士公司利益，及部分乘客能夠快速到達目的地之期望。此方面並未構成太多問題。

隨着優惠票價計劃涵蓋的交通服務，擴展至非集團式經營的公共交通工具，加上香港社會高齡化，而能夠享有優惠票價的年齡資格也因政策更迭而降低，使之成為本港其中一個顯著的福利優惠措施。這從照護層面的意義來說，本來並無太大可議之處。不過隨着受疫情與地區整體大環境影響，導致本港公共財政出現問題，令「兩蚊車」不得不被正視及討論，甚至成為燙手山芋。

事實上，本港擁有曾經領先區內、令人引以自豪的交通電子支付系統；在系統啟用初期，甚至東亞其他地方都紛紛來港取經。但當他方學習了之後，別人便迎頭趕上。若我們環顧其他城市和地區的類似系統，再套回「兩蚊車」爭議當中，便會發覺某些爭論是可以避免的。約20年前，八達通系統引入個人卡，但未將優惠車資實名掛鈎，導致「盜用」優惠的情况不斷出現；早前曾經因此而採取大規模且事先張揚的打擊行動，又被譏為「雷聲大，雨點小」。但如果一早已能夠藉科技補救、早一點強制施行，這些爭論便不必糾纏過久。

與此同時，其實按里程收費、上落車拍卡，在其他地方早已盛行；甚至在香港部分地區，因應巴士公司對自身營運需要所實施的分段收費，也是透過上落車拍卡進行。事實上，若然能夠在此方面花點心思，例如在某些路線乘搭了某公里車程，便不可能只收2元車資。這些方法不一而足。而更重要的是，如果可以套用落實這類措施，其實就算並非在優惠計劃裏的市民乘車，也可以透過同一個方式按里程收費，從而減少市民對車資昂貴的不滿。

藉科技做小改動 對弱勢者或有大意義

「兩蚊車」作為對於本港弱勢群體在出行上的一項福利，某程度上而言，可說是一個德政；其實對不少基層市民來說，甚至或會是一株救命稻草。但同時，筆者也希望透過本文拋磚引玉討論：對這些弱勢朋友，只有提供「兩蚊車」給他們，便解決了他們在出行上所面對的問題嗎？

就以兩類在2元優惠車資計劃內幾乎肯定會被涵蓋的人而言——輪椅使用者和失明人士——他們的「搭車難」問題，現在仍然困難；而他們能夠享用到2元乘車優惠，基本上只是錦上添花。舉例來說，輪椅群體在本港幾乎沒有乘搭小巴的可能（低地台小巴少之又少，並且營運困難，這已是另一個問題）。雖說巴士現在都設有輪椅位，惟如果在中途站上車，而輪椅位置已經有另一名乘客，後來的輪椅乘客也許只能「望車興嘆」，除浪費時間之外，也可能因此要轉乘其他交通工具（例如臨時電召可以上輪椅之的士）。倘若政府可以鼓勵或資助在巴士到站提示軟件裏加入相關信息（事實上以現時科技，絕對可以做到），有關改動雖小，但可能意義甚大。對於經常面對類似困境的輪椅人士而言，這類舉措可能比起「兩蚊車」，對他們的優惠更大。

宏觀思考 或可發掘新出路

一項受眾認為是好的政策，尤其是福利政策，除非面臨巨大的操作困難，相信會徹底取消的空間不大。如果能夠透過科技小修小補，相信不會對其他受惠者造成莫大不便。筆者認為，儘管這方面的爭論將不會一錘定音；有修正辦法之前，相關討論將難言終結。但如果當局能夠更宏觀地思考，也許可以發掘出一條能夠藉技術解決的新出路。

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

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