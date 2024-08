陳帆川：當新聞報道變成「精英運動」

【明報文章】談到精英行業,很多人會想到醫生、律師,沒有人會想到記者,甚至可能連記者自己聽到都會苦笑。不過,英國國家記者培訓理事會(National Council for the Training of Journalists)新任主席Sue Brooks認為,新聞業已經變成「精英運動」(elite sport),而這是業界不得不正視的問題。