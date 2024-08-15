明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：當新聞報道變成「精英運動」

【明報文章】談到精英行業，很多人會想到醫生、律師，沒有人會想到記者，甚至可能連記者自己聽到都會苦笑。不過，英國國家記者培訓理事會（National Council for the Training of Journalists）新任主席Sue Brooks認為，新聞業已經變成「精英運動」（elite sport），而這是業界不得不正視的問題。

Brooks做過路透社總經理，曾在美聯社擔任國際產品總監，擁有黃金履歷。能夠在國際大媒體出任高管，想必然在牛津或劍橋大學畢業，最低限度也是羅素大學聯盟（Russell Group）舊生。不過她撰文指：「對於一個公開試只得幾科及格的打比郡17歲女孩來說，在弗利特街（Fleet Street ）工作的夢想，在1977年完全有可能實現。」

她強調自己來自英國北部打比郡，意指自己並非出身富庶城市，可能是來自工人階級。至於弗利特街是倫敦大名鼎鼎的媒體街，在當地上班曾是很多新晉記者的夢想。

Brooks沒有機會讀大學，她在北部一間學院讀完國家記者培訓理事會的課程之後，便在地方小媒體《打比晚間電訊報》（Derby Evening Telegraph）做實習記者，由低做起。

但她自己也說，這樣「紅褲子」出身的奮鬥故事，幾乎不可能再實現。據該理事會的報告指出，英國超過七成記者來自專業或上流背景，遠高於所有行業的平均水平；在初級記者的組別裏，來自富裕家庭的比例更高。Brooks說：「我入行40多年，新聞業已經成為了一項精英運動。」

該理事會是一個慈善機構，其中一個任務是推動業界多樣性。其報告指出，地方媒體萎縮，全國性的媒體獨大，不利身處小城市、經濟條件有限的年輕人入行。另外，記者要做獨家報道平步青雲，愈來愈靠人事關係，窮孩子全無優勢。加上行業人工低，很多實習崗位分文不支，趕絕家庭條件有限的年輕人。筆者認為，後面兩點，跟香港的情况非常相似。

報道變「離地」 不利從基層看問題

當新聞行業成為「精英項目」，最大問題是報道離地。美國《紐約時報》是一流媒體，但最為人詬病的一點，就是寫文的人是精英，訂閱的人也是精英，不利於編輯室從低下階層的角度看問題。然而記者的天職，正正是為弱勢發聲。

Brooks說，Meta等科技公司大削記者培訓的資助，令他們提攜新晉的任務更加艱難。不過她保持樂觀：「已故的家父是排版員，他曾對我說，我加入這個行業太晚了，錯過了最好的時光……我每份工的老行尊，都說同一番說話。如今我成為了老行尊，我能夠肯定地說：好戲還在後頭。」

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞