陳帆川：當新聞報道變成「精英運動」

Brooks做過路透社總經理，曾在美聯社擔任國際產品總監，擁有黃金履歷。能夠在國際大媒體出任高管，想必然在牛津或劍橋大學畢業，最低限度也是羅素大學聯盟（Russell Group）舊生。不過她撰文指：「對於一個公開試只得幾科及格的打比郡17歲女孩來說，在弗利特街（Fleet Street ）工作的夢想，在1977年完全有可能實現。」

她強調自己來自英國北部打比郡，意指自己並非出身富庶城市，可能是來自工人階級。至於弗利特街是倫敦大名鼎鼎的媒體街，在當地上班曾是很多新晉記者的夢想。

Brooks沒有機會讀大學，她在北部一間學院讀完國家記者培訓理事會的課程之後，便在地方小媒體《打比晚間電訊報》（Derby Evening Telegraph）做實習記者，由低做起。

但她自己也說，這樣「紅褲子」出身的奮鬥故事，幾乎不可能再實現。據該理事會的報告指出，英國超過七成記者來自專業或上流背景，遠高於所有行業的平均水平；在初級記者的組別裏，來自富裕家庭的比例更高。Brooks說：「我入行40多年，新聞業已經成為了一項精英運動。」

該理事會是一個慈善機構，其中一個任務是推動業界多樣性。其報告指出，地方媒體萎縮，全國性的媒體獨大，不利身處小城市、經濟條件有限的年輕人入行。另外，記者要做獨家報道平步青雲，愈來愈靠人事關係，窮孩子全無優勢。加上行業人工低，很多實習崗位分文不支，趕絕家庭條件有限的年輕人。筆者認為，後面兩點，跟香港的情况非常相似。

報道變「離地」 不利從基層看問題

當新聞行業成為「精英項目」，最大問題是報道離地。美國《紐約時報》是一流媒體，但最為人詬病的一點，就是寫文的人是精英，訂閱的人也是精英，不利於編輯室從低下階層的角度看問題。然而記者的天職，正正是為弱勢發聲。

Brooks說，Meta等科技公司大削記者培訓的資助，令他們提攜新晉的任務更加艱難。不過她保持樂觀：「已故的家父是排版員，他曾對我說，我加入這個行業太晚了，錯過了最好的時光……我每份工的老行尊，都說同一番說話。如今我成為了老行尊，我能夠肯定地說：好戲還在後頭。」

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]