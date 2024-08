梁家權：香港人的新聞需要

今年英國牛津大學路透新聞研究所公布的《數碼新聞報告》(Digital News Report),就特別探討了此議題(註)。該項研究首先將「新聞需要」界定為四大基本範疇(basic need),包括「知識」(knowledge)、「了解」(understanding)、「活動」(doing)和「感覺」(feeling)。這四大範疇,各自包含兩個具體用戶需要(user need)。

具體來說,「知識」是指人們閱讀新聞是為了持續關注社會事務,以及得到最新資訊。「了解」就是透過新聞去學習不同議題和事件,以及獲得不同觀點。「活動」是指向新聞的實用性,包括透過接收新聞資訊來跟其他人保持聯繫,以及取得實用的日常生活資訊和建議。最後,「感覺」則指人們從新聞中獲得娛樂或者正能量。

新聞實用情感功能 不可或缺

該研究在全球47個國家或地方開展問卷調查,要求受訪者評價每類需要的重要性。問題設有「非常重要」、「頗重要」、「既非重要也非不重要」、「頗不重要」及「非常不重要」5個答案選項。

圖1比較了每個需要範疇的重要性比例(即「非常重要」和「頗重要」的百分比相加)。圖中的整體數據,反映47個地方的平均情况,當中可以見到「知識」和「了解」是受訪者認為最重要的新聞需要,兩者都是65%;其次是「活動」(55%);最後是「感覺」(50%)。4個範疇都有至少一半受訪者認為是重要的。

這個結果確認了我們對新聞功能的傳統想法,就是讀者主要是希望從新聞獲取資訊及開拓眼界,但也同時反映出在讀者眼中,新聞的實用和情感功能是不可或缺。

那麼香港情况又如何呢?圖1同時展示了香港的數據。比對之下,可以發現港人更重視「知識」(73%)、「了解」(68%)及「感覺」(64%)需要;但對「活動」需要的重視程度,卻低於世界平均水平。這或許是香港作為一個彈丸之地,人們生活相當便利,不需太依賴傳媒獲得衣食住行資訊。

當我們進一步分析不同背景的受訪者,會發現男女在各方面的新聞需要分別不大。

不同年齡層的不同新聞需要

年齡方面,如表1所示,不同組別在8個項目當中,有3項呈顯著差別。年長人士(61至80歲)較多認為新聞「令我持續關注社會事務」(75.3%)和「幫助我學習不同議題和事件」(74.2%)是重要的。

相反,年輕人士(19至40歲)則較認為「提供讓我感到世界更美好的新聞」(58.7%)是重要的。同時,他們也較認為「提供具娛樂性的新聞」(42.1%)是重要的,儘管這個百分比差別未能夠達到統計學上的顯著度。

整體而言,年輕人會較着重新聞帶給他們的「感覺」,而年長人士則較着重新聞能否向他們提供「知識」和增進對世界的「了解」。

至於教育程度方面,如表2所顯示,教育程度較高人士在絕大多數項目上,都較其他人更認為重要;當中只有在「提供讓我感到世界更美好的新聞」這個項目的差異,達不到統計學上的顯著度。

上述分析討論了香港新聞受眾對新聞有何需要,那麼傳媒又是否能夠滿足他們的需要呢?這個調查有就每項新聞需要,要求受訪者評價當地媒體的表現。在圖2,每項新聞需要都顯示了兩條數值棒,上面是受訪者認為該項需要是「重要」的比例,下面是他們認為傳媒能否滿足該項需要的比例。

新聞既屬公器也是商品

整體而言,兩者的落差大都是幾個百分點範圍內,反映受訪者認為傳媒頗能夠滿足他們的新聞需要,尤其在「提供具娛樂性的新聞」這個項目上,傳媒的表現更超出讀者所需。

總結而言,新聞既是商品也是公器,傳媒無論在公在私,均有需要滿足讀者需要。是次調查反映出,讀者對新聞的期許不限於純粹提供時事資訊,還包括它的實用性和情感滿足。在資訊氾濫的數碼時代,傳媒比以往更有迫切需要了解讀者對新聞的各方面需求,才能保持自身競爭力。

註:Fletcher, R. (2024). More than "just the facts": How news audiences think about 'user needs'. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[梁家權]