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梁家權

梁家權：香港人的新聞需要

【明報文章】如果要為「新聞」下個簡單定義，那就是向公眾提供最「新」的見「聞」。不過，對熟知新聞理論和運作的人來說，新聞的功能當然不止限於提供資訊這麼簡單。當我們翻開一份報章，或是在手機上輕輕一撥社交媒體版面，就能夠輕易接觸到各式各樣資訊，當中既有牽涉到政治、經濟和罪案的硬性新聞，也有娛樂、消閒、好人好事、奇聞怪談等軟性新聞。究竟新聞讀者是出於什麼需要，而去閱讀新聞呢？

今年英國牛津大學路透新聞研究所公布的《數碼新聞報告》（Digital News Report），就特別探討了此議題（註）。該項研究首先將「新聞需要」界定為四大基本範疇（basic need），包括「知識」（knowledge）、「了解」（understanding）、「活動」（doing）和「感覺」（feeling）。這四大範疇，各自包含兩個具體用戶需要（user need）。

具體來說，「知識」是指人們閱讀新聞是為了持續關注社會事務，以及得到最新資訊。「了解」就是透過新聞去學習不同議題和事件，以及獲得不同觀點。「活動」是指向新聞的實用性，包括透過接收新聞資訊來跟其他人保持聯繫，以及取得實用的日常生活資訊和建議。最後，「感覺」則指人們從新聞中獲得娛樂或者正能量。

新聞實用情感功能 不可或缺

該研究在全球47個國家或地方開展問卷調查，要求受訪者評價每類需要的重要性。問題設有「非常重要」、「頗重要」、「既非重要也非不重要」、「頗不重要」及「非常不重要」5個答案選項。

圖1比較了每個需要範疇的重要性比例（即「非常重要」和「頗重要」的百分比相加）。圖中的整體數據，反映47個地方的平均情况，當中可以見到「知識」和「了解」是受訪者認為最重要的新聞需要，兩者都是65%；其次是「活動」（55%）；最後是「感覺」（50%）。4個範疇都有至少一半受訪者認為是重要的。

這個結果確認了我們對新聞功能的傳統想法，就是讀者主要是希望從新聞獲取資訊及開拓眼界，但也同時反映出在讀者眼中，新聞的實用和情感功能是不可或缺。

那麼香港情况又如何呢？圖1同時展示了香港的數據。比對之下，可以發現港人更重視「知識」（73%）、「了解」（68%）及「感覺」（64%）需要；但對「活動」需要的重視程度，卻低於世界平均水平。這或許是香港作為一個彈丸之地，人們生活相當便利，不需太依賴傳媒獲得衣食住行資訊。

當我們進一步分析不同背景的受訪者，會發現男女在各方面的新聞需要分別不大。

不同年齡層的不同新聞需要

年齡方面，如表1所示，不同組別在8個項目當中，有3項呈顯著差別。年長人士（61至80歲）較多認為新聞「令我持續關注社會事務」（75.3%）和「幫助我學習不同議題和事件」（74.2%）是重要的。

相反，年輕人士（19至40歲）則較認為「提供讓我感到世界更美好的新聞」（58.7%）是重要的。同時，他們也較認為「提供具娛樂性的新聞」（42.1%）是重要的，儘管這個百分比差別未能夠達到統計學上的顯著度。

整體而言，年輕人會較着重新聞帶給他們的「感覺」，而年長人士則較着重新聞能否向他們提供「知識」和增進對世界的「了解」。

至於教育程度方面，如表2所顯示，教育程度較高人士在絕大多數項目上，都較其他人更認為重要；當中只有在「提供讓我感到世界更美好的新聞」這個項目的差異，達不到統計學上的顯著度。

上述分析討論了香港新聞受眾對新聞有何需要，那麼傳媒又是否能夠滿足他們的需要呢？這個調查有就每項新聞需要，要求受訪者評價當地媒體的表現。在圖2，每項新聞需要都顯示了兩條數值棒，上面是受訪者認為該項需要是「重要」的比例，下面是他們認為傳媒能否滿足該項需要的比例。

新聞既屬公器也是商品

整體而言，兩者的落差大都是幾個百分點範圍內，反映受訪者認為傳媒頗能夠滿足他們的新聞需要，尤其在「提供具娛樂性的新聞」這個項目上，傳媒的表現更超出讀者所需。

總結而言，新聞既是商品也是公器，傳媒無論在公在私，均有需要滿足讀者需要。是次調查反映出，讀者對新聞的期許不限於純粹提供時事資訊，還包括它的實用性和情感滿足。在資訊氾濫的數碼時代，傳媒比以往更有迫切需要了解讀者對新聞的各方面需求，才能保持自身競爭力。

註：Fletcher, R. (2024). More than "just the facts": How news audiences think about 'user needs'. Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

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[梁家權]

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