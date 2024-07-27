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林尚宏

林尚宏：政府應因時制宜 用好BOT與MOM模式

【明報文章】一個城市想要發展經濟，就離不開完善基建。可是，基礎工程建設往往涉及較大財政開支；當財政「捉襟見肘」時，政府只能「心有餘而力不足」。對此，協助政府解決公共基建的「BOT模式」就應運而生。

BOT模式為「build, operate and transfer」（即「建造、營運及移交」）。在BOT模式中，政府批出若干年期的專營權，由私營機構按契約負責某一工程項目的融資、建造、營運及保養。而私營機構在專營權期限內，就通過經營獲利。專營期限屆滿後，私營機構將有關設施的擁有權移交政府。

BOT模式的兩點考慮

以交通基建項目為例，大家熟悉的3條過海隧道（紅磡海底隧道、東區海底隧道、西區海底隧道），以及兩條穿山隧道（大老山隧道、大欖隧道），都是BOT模式的產物。

早年港英政府允許私人財團興建及營運交通基建設施，是基於兩點因素考慮：第一，私營機構參與興建或營運公共設施，不僅可以減輕政府財政壓力，也可以讓政府調配有限資源到其他公共事務；第二，私營機構營運公共設施，其管理模式比公共部門更具效率，使私營機構在獲利的同時，也能夠滿足政府的管治要求。

回歸以來，在興建交通基建設施方面，特區政府減少採用BOT模式，而更青睞「MOM模式」（management, operation and maintenance，即「管理、營運及保養」）。在MOM模式下，由政府出資，通過招標尋找合適承建商興建項目，並在項目建成後，通過合約模式外判給營運商管理與保養。

MOM模式需要政府「財大氣粗」，而事實上，新冠疫情前港府財政表現穩健向上。政府在考慮興建交通基建時，毋須尋求私人機構協助以獲取基建成本。青沙公路、灣仔繞道、屯赤隧道、將藍隧道的建成，都印證港府有自掏腰包的能力。

當年，通過BOT模式興建的行車隧道，皆是擁有30年專營權的私人隧道。政府涉及道路的政策條例，例如《行車隧道（政府）條例》，就不能適用於私人隧道範圍，這導致政府法例對私人隧道的約束力有限。以MOM模式營運的行車隧道，則不存在這個問題。

時至今日，政府通過MOM模式已重新接管多條專營權屆滿的私人隧道。隨着大欖隧道專營權於2025年5月30日屆滿，BOT模式似乎淡出交通基建的舞台。交通基建關乎民生，其「姓公」比「姓私」當然更有保障。

政府「收緊錢包」 MOM模式難免吃力

但現時地緣政治格局變化莫測，全球經濟低迷不景氣，港府面對財政壓力。在未來的交通基建建設藍圖裏，港府會否重新考慮BOT模式？

儘管私人行車隧道費用高昂，為道路駕駛者所詬病，但不應否定私人行車隧道對於促進本港物流、交通、運輸所發揮的積極作用。MOM模式每次都要政府先出錢，才有承辦商其後出力。在現時政府收緊錢包的情况下， 再用MOM模式興建新隧道難免吃力。

「把錢花在刀刃上」，港府可以大膽重新考慮以BOT模式興建新交通基建，優化BOT契約，縮短路橋隧道的私人專營權期限（例如改為20年），讓政府屆時可提早用MOM模式接管。這樣即可短期內幫助政府「資金周轉」，又可以繼續推動基建促經濟。如此豈不是更好？

有云「不論黑貓白貓，捉到老鼠就是好貓」。只要港府把握到管控分寸，BOT模式這隻「黑貓」仍能夠化腐朽為神奇。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林尚宏]

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